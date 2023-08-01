Задержан подозреваемый в убийстве трех человек в Саратовской области

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Тела убитых нашли в переулке Майский, сначала обнаружили тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями, после в квартире по тому же переулку нашли тела 58-летнего мужчины и 61-летней женщины, сообщили в СК, передает РИА «Новости».

На них также нашли ножевые ранения.

В МВД уточнили, что, по предварительной информации, 38-летний подозреваемый в ходе застолья разругался с 49-летней сожительницей и 61-летней матерью. Он ударил их несколько раз ножом. Третьим оказался 58-летний свидетель, который хотел защитить одну из женщин.

Дело возбудили по статье «Убийство двух и более лиц». Отмечается, что у подозреваемого есть несколько судимостей.

Ранее в Карелии двух рецидивистов заподозрили в убийстве шести человек.