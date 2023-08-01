На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.2 комментария
Визовый центр VFS в Петербурге прекратил прием заявлений на финские визы
Расположенный на улице Марата в Санкт-Петербурге визовый центр VFS со вторника прекратил принимать заявления на выдачу финской визы и разрешения на пребывание в стране, сообщается на сайте финских диппредставительств.
Как отмечается в сообщении, с 1 августа визовый центр VFS в Петербурге не будет принимать заявлений на выдачу визы и разрешения на пребывание. Такие заявления не будут приниматься в финских дипмиссиях в России до 31 августа 2023 года, а поданные до 1 августа заявления будут рассматриваться в обычном порядке, передает ТАСС.
Ранее в МИД Финляндии сообщили, что с 1 августа 2023 года визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание.
Напомним, Россия отозвала согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Петербурге с 1 октября.