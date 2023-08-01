Визовый центр VFS в Петербурге прекратил прием заявлений на финские визы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечается в сообщении, с 1 августа визовый центр VFS в Петербурге не будет принимать заявлений на выдачу визы и разрешения на пребывание. Такие заявления не будут приниматься в финских дипмиссиях в России до 31 августа 2023 года, а поданные до 1 августа заявления будут рассматриваться в обычном порядке, передает ТАСС.

Ранее в МИД Финляндии сообщили, что с 1 августа 2023 года визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание.

Напомним, Россия отозвала согласие на деятельность генерального консульства Финляндии в Петербурге с 1 октября.