Трамп предположил, для кого в Белом доме предназначался кокаин

Трамп предположил, что кокаин в Белом доме мог быть лишь для Байдена или его сына Хантера

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что кокаин, обнаруженный в Белом доме, предназначался для действующего американского лидера Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп в своей социальной сети Truth Social задался вопросом о том, верит ли кто-нибудь, что кокаин, обнаруженный «совсем недалеко от Овального кабинета», предназначался для использования кем-то, кроме Байдена и его сына.

При этом, по мнению бывшего американского лидера, СМИ в США будут писать о том, что нашли «очень малое» количество порошка, что речь идет не о кокаине вовсе, а об «аспирине», а после этого история и вовсе сойдет на нет, передает РИА «Новости».

Член Республиканской партии потребовал публикации записей с камер наблюдения, которые позволят разобраться в том, «откуда в Белом доме взялся кокаин».

«Они уже знают ответ, но, вероятно, он им не нравится», – заключил Трамп.

Напомним, согласно результатам экспертизы, порошок, обнаруженный в одном из помещений Белого дома является кокаином. Сообщалось, что в данном помещении находился сын президента США Хантер Байден, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.