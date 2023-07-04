ФСБ запросила арест иностранца Ерменко по делу о шпионаже

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4 июля, вторник  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

Российской экономике требуется все больше грузовиков Виталий Невар/РИА Новости
Продажа и регистрация тяжелых грузовиков переживает взлет такого масштаба, который Россия не видела долгие годы. Это явление оказалось неожиданным для многих западных аналитиков, которые предрекали России коллапс из-за санкций. Выдвигаются разные версии происходящего, но самой верной из них является самая простая: российская экономика стремительно меняется. Причем в лучшую сторону. Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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Как усилить авиаразведку России

Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50 для решения задач СВО Михаил Воскресенский/РИА Новости/Аврора
Сергей Шойгу заявил о необходимости модернизации самолетов ДРЛО А-50. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в СВО. Однако число угроз и вызовов, которые стоят перед Россией, требует не только качественного приращения на этом направлении, но и количественного. Как именно отечественный ВПК мог бы решить эту задачу?  Подробности...
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Французская элита увидела «смерть нации»

Тысячи машин сожжены погромщиками Xinhua/Global Look Press
Французское общество напугано происходящими беспорядками и в массе своей винит в происходящем слабость правительства перед насилием мигрантов. Однако можно сказать, что таково просто мнение обывателей. Что же думают об этом представители интеллектуального класса, знаменитые французские мыслители и философы? Казалось бы, они должны осмыслить происходящий кризис и найти его настоящую причину. И кое-что они действительно обнаружили. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. Подробности...

«Холодный ад» неоязычества

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Переход к новому миропорядку займет десятилетия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

Зеленский узаконит язык своих хозяев

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 10 атак ВСУ
    Сенатор: Атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги» Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа CNN сообщил о переживаниях Запада из-за скорости контрнаступления ВСУ Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан
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    Денис Миролюбов: Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

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    ФСБ запросила арест иностранца Ерменко по делу о шпионаже

    4 июля 2023, 15:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Следствие ФСБ запросило в Лефортовском суде Москвы ареста для иностранного гражданина по фамилии Ерменко, его подозревают в шпионаже, сообщили в пресс-службе инстанции.

    В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ерменко С. П. меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в суде РИА «Новости».

    Иностранца подозревают в шпионаже. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена. Подробности дела не сообщаются из-за его секретности.

    По статье о шпионаже подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

    В апреле Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Юрия Плыске в рамках расследования дела о госизмене.

    В зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат»
    Алаудинов сообщил о гибели командира «Ахмата» Евгения Писаренко
    		   
    3 июля 2023, 16:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Воевавший в Донбассе командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко погиб, сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.

    «Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич – Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», – передает РБК слова Алаудинова.

    О гибели Писаренко, у которого был позывной Большой, также написал в военкор Дмитрий Кулько. «Большой был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса», – рассказал он.

    Коментарии (27)
    Американец раскритиковал французские танки после боев на Украине
    Ветеран ВС США Крапивник: Переданные Киеву французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине
    		   
    3 июля 2023, 17:44
    Фото: Wikipedia
    Текст: Антон Никитин

    Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.

    Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине.

    По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер.

    Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень.

    По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт.

    Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе.

    Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону.

    По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв.

    Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника.

    Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.

    Коментарии (34)
    В Британии оценили возможный разрыв дипотношений с Россией
    Постпред Британии при ООН Вудворд оценила возможный разрыв дипотношений с Россией

    3 июля 2023, 21:59

    Текст: Ольга Иванова

    Разрыв дипотношений Британии с Россией, который предположил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, вызвал бы сожаление, заявила британский постоянный представитель при ООН Барбара Вудворд.

    По ее словам, «когда настанет момент, когда Россия наконец уведет свои силы с Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения», передает ТАСС.

    Напомним, Медведев считает, что России следовало бы временно приостановить дипломатические сношения с рядом государств. Он уточнил, что речь идет о Польше, странах Балтии, а также Британии.

    Коментарии (36)
    Зеленский поручил выслать посла Грузии
    Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций
    		   
    3 июля 2023, 20:38
    Фото: UMITRU DORU/AP/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.

    Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС.

    Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.

    Коментарии (34)
    Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал из-за публикации секретных документов СБУ
    Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал, вызванный публикацией секретных документов СБУ

    4 июля 2023, 11:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Крымско-татарскую общественность в Турции всколыхнула публикация в турецкой прессе в июне секретных документов СБУ, из которых следует, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает крымских татар не как полноправных граждан Украины, а как опасное национальное меньшинство, которое необходимо контролировать и использовать в своих интересах.

    Как пишет турецкая газета Dik Gаzette в статье, «Зеленского не волнует судьба крымских татар – опубликованные документы пролили свет на договоренности Чубарова и украинских властей», в секретном отчете СБУ говорится, что крымские татары «представляют угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, а также направлены на разжигание экстремизма и межэтнических конфликтов», передает РИА «Новости».

    Также из документов видно, что СБУ имела своих информаторов, близких к руководителям меджлиса крымско-татарского народа (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), главную роль в которой сегодня играют живущие в Киеве Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

    Как написал автор статьи в Dik Gazette, при этом СБУ проводят «психологические операции» для того, чтобы контролировать настроения среди крымских татар». Он отмечает, что все попытки турецких журналистов получить комментарии от главы меджлиса – Чубарова и бывшего главы меджлиса Джемилева и их представителей относительно приведенных в публикации документов, ни к чему не привели».Он также делает вывод, что «Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев по просьбе руководства офиса президента Украины приложили немалые усилия для того, чтобы окончательно закрыть тему национальной автономии, которую власти Украины пообещали крымским татарам в 2014 году».

    По словам автора статьи, все эти годы Чубаров и Джемилев занимались только тем, что монетизировали эти обещания, получали от украинских властей немалые деньги и высокие должности в обмен на обман и контроль своих соотечественников, а из-за лживой позиции Чубарова крымские татары, живущие на Украине, оказались в изоляции.

    «Их будущее, к сожалению, незавидно, они оказались оторваны от своих соотечественников, живущих как в Крыму, так и в Турции, и, по всей видимости, украинские власти будут добиваться их ускоренной ассимиляции», – говорится в заключении статьи.

    Ранее РИА Новости опубликовало документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар.

    Коментарии (8)
    Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
    		   
    3 июля 2023, 21:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию СБУ в городе Сумы на севере страны был на нанесен воздушный удар.

    В своем видеообращении он заявил, что у страны пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщали, что взрывы слышны в городе Сумы на Украине.

    Коментарии (28)
    БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии
    Контр-адмирал Гуринов сообщил о 14 нарушениях западной коалицией договоренностей с Россией о полетах над Сирией
    		   
    3 июля 2023, 22:18
    Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. Brian Ferguson
    Текст: Антон Антонов

    Беспилотники возглавляемой США коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Гуринов пояснил, что речь идет о полетах беспилотников коалиции, не согласованных с российскими военными. Кроме того, он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».

    Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.

    Коментарии (21)
    Саакашвили на заседании суда показал свое истощенное тело
    		   
    3 июля 2023, 17:11
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Никитина

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник дистанционно принял участие в заседании по делу о разгоне митинга в 2007 году, впервые за долгое время появившись на публике.

    Кадры транслировала телекомпания «Мтавари архи».

    Саакашвили появился на экране впервые с декабря 2022 года, когда суд рассматривал ходатайство о его досрочном освобождении, передает ТАСС.

    Бывший глава Грузии по видеосвязи на заседании Тбилисского городского суда показал свое худое тело и, обращаясь к грузинским властям, потребовал извинений перед ним и перед его семьей за то, что его довели до такого состояния. Также Саакашвили считает, что извинения должны быть принесены Украине, гражданином которой он является, и депутатам Европарламента, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Саакашвили потребовал «жестких санкций» против тех, «кто предал Грузию и Украину».

    Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.

    Коментарии (40)
    Светлаков запустит новое юмористическое шоу на ТНТ
    Шоумен Сергей Светлаков подписал контракт о запуске трех новых проектов на ТНТ
    		   
    3 июля 2023, 17:28
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Шоумен и продюсер Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение», он будет участвовать как минимум в трех проектах, сообщает пресс-служба канала.

    Кроме того, он станет рекламным лицом канала, а также будет сотрудничать с ТНТ как продюсер. Шоумен примет участие в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийном сериале, в котором он также выступит продюсером, передает РИА «Новости».

    По информации холдинга, на ТНТ Сергей Светлаков работал около 10 лет: был лицом юмористического проекта «Наша Russia», выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС.

    В прошлом году сообщалось, что актеры Сергей Светлаков и Иван Ургант не появятся в девятой части новогодней комедии «Елки».

    Коментарии (34)
    Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан
    Журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли в Беслан после нападения в Грозном
    		   
    4 июля 2023, 11:42
    Фото: t.me/bbbreaking
    Текст: Алина Власенко

    Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, на которых было совершено нападение в Чечне, вывезли из Грозного в бесланскую больницу в Северной Осетии, сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

    Солтаев добавил, что будет сопровождать пострадавших. «Еду впереди машины скорой помощи», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки и адвоката.

    Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявил РИА «Новости», что в связи с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.

    Коментарии (41)
    Внук Роберта Де Ниро умер в возрасте 19 лет
    		   
    3 июля 2023, 15:44
    Фото: @drenadeniro
    Текст: Ольга Иванова

    Внук актера Роберта Де Ниро Леандро скончался в возрасте 19 лет, сообщает Sky News.

    Его мать написала в своих соцсетях пост, в котором говорится, что она не знает, как жить без сына, но постарается «идти дальше и распространять ту любовь и свет», которые он заставил ее почувствовать, когда она стала мамой, передает РИА «Новости».

    Отец Леандро, художник Карлос Родригез, опубликовал на своей странице в соцсети черный квадрат.

    Леандро снялся в фильмах «Звезда родилась», «Коллекция» и «Кабаре «Максим».

    Коментарии (8)
    Германия пообещала Украине десятки танков Leopard
    Министр обороны ФРГ Писториус: В ближайшие недели Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5
    		   
    3 июля 2023, 18:24
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании несколько десятков танков Leopard 1 A5, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    Писториус сообщил об этом в интервью газете Rzeczpospolita в ходе своего визита в Польшу, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили практически 100% поставленных украинской стороне Польшей и Португалией танков Leopard.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что иностранная военная техника на поле боя «горит за милую душу».

    Коментарии (51)
    Украина отказалась «идти на уступки» по зерновой сделке
    Кулеба заявил об отказе Украины «идти на уступки» для продления зерновой сделки

    4 июля 2023, 06:12

    Текст: Антон Антонов

    Украина не должна «идти на какие-либо уступки» России ради продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

    Кулеба заявил, что «это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств», передает ТАСС.

    Напомним, весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. СМИ сообщали, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT.

    Коментарии (9)
    В Тбилиси сочли оскорбительным решение Зеленского выслать посла Грузии
    Тбилиси «оскорблен» решением президента Украины выслать посла Грузии
    		   
    4 июля 2023, 10:14
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Тбилиси назвали «оскорбительным» решение президента Украины Владимира Зеленского выслать посла Грузии из-за гражданина Украины, бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это решение оскорбительно, но не будем вдаваться в детали, так как Зеленский – президент страны, которая находится в состоянии войны», – сказал председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

    При этом он выразил готовность Грузии оставаться с Украиной в «режиме односторонней дружбы».

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили. Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения. Заявление Зеленского прозвучало после того, как во время дистанционного включения на судебный процесс по одному из обвинений против него Саакашвили показал истощенное тело.

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    Зеленскому припомнили обещания нейтралитета Украины и прекращения конфликта
    Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому обещание нейтралитета Украины и прекращения конфликта в Донбассе

    4 июля 2023, 04:26

    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекращение конфликта в Донбассе, разговор с русскими и украинский нейтралитет, ему пора вернуться к этим обещаниям, заявил итальянский генерал Фабио Мини.

    Мини возмутился тем, что Запад не заботился о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

    Как заявил итальянский генерал, когда Зеленский давал в 2019 году свои обещания, командиры подразделений вооруженных сил Украины заявили, что «разговор с русскими» будет «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.

    Мини предположил, что сейчас «парадоксальным образом» появилась возможность «демилитаризации», учитывая, что «те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада».

    Напомним, Мини указывал, что в поведении Зеленского можно заметить пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Мини пояснил, что Зеленский использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился у западных стран.

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