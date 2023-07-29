Разведчик ЗВО отметил нехватку боеприпасов у ВСУ на сватовском направлении

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, у бойцов ВСУ сократилось количество обстрелов. Сейчас плановая цель у них одна-две мины, передает РИА «Новости».

Боец связал нехватку либо экономию боеприпасов на сватовском направлении с тем, что сейчас основные резервы были перекинуты на артемовское и запорожское направления.

Ранее сообщалось, что российские силы заняли все выгодные позиции на Купянском направлении.