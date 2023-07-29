Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.5 комментариев
Разведчик ЗВО отметил нехватку боеприпасов у ВСУ на сватовском направлении
Украинские войска испытывают нехватку боеприпасов и экономят их на сватовском направлении в Донбассе, рассказал боец ЗВО с позывным «Бен».
По его словам, у бойцов ВСУ сократилось количество обстрелов. Сейчас плановая цель у них одна-две мины, передает РИА «Новости».
Боец связал нехватку либо экономию боеприпасов на сватовском направлении с тем, что сейчас основные резервы были перекинуты на артемовское и запорожское направления.
Ранее сообщалось, что российские силы заняли все выгодные позиции на Купянском направлении.