Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    15 комментариев
    Новости
    20:28Глава Африканского союза подтвердил готовность России поставлять зерно бесплатно

    Африканские страны получили подтверждение того, что российское зерно может быть поставлено на континент бесплатно, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    20:19Власти разрешили ставить россиян на воинский учет без личной явки в военкомат

    Правительство утвердило положение, согласно которому постановка на воинский учет и снятие с него может осуществляться без личной явки в военный комиссариат.

    20:10Глава Африканского союза заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

    Российский президент Владимир Путин готов к диалогу по украинской тематике, необходимо убедить киевский режим, заявил глава Африканского союза и президент Коморских островов Азали Ассумани.

    20:02Путину доложили о ракетном обстреле Ростовской области

    Президент России Владимир Путин получил доклад о ракетном обстреле Ростовской области со стороны ВСУ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    19:54Путин назвал участие лидеров стран Африки в саммите проявлением независимости

    Приехавшие на саммит Россия – Африка в Санкт-Петербург главы африканских государств проявили политическую волю и независимость, и Москва это ценит, отметил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    19:46Киев предупредили о жестком ответе России на обстрел Таганрога

    Россия оставляет за собой право жестко ответить на обстрел ВСУ Таганрога и на атаку беспилотного летательного аппарата на Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    19:44Депутат: Рекомендательные алгоритмы в интернете стали мощным информационным оружием

    Законодательные акты, не позволяющие интернет-платформам манипулировать мнением пользователей, – это правильный шаг в направлении защиты прав потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. В пятницу Совет Федерации одобрил закон, который определяет правила использования рекомендательных алгоритмов интернет-ресурсами.

    19:37Путин объявил о решении проводить саммиты Россия – Африка раз в три года

    Саммит Россия – Африка будет проводиться каждые три года, заявил президент Владимир Путин в заявлении для СМИ по итогам международного мероприятия.

    19:29Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки

    Москва договорилась со странами Африканского континента качественно нарастить торговлю и переходить на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин.

    19:22Путин высоко оценил итоги саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин высоко оценил итоги второго саммита Россия – Африка.

    19:20Полонист объяснил критику Качиньского в адрес НАТО

    Критика НАТО со стороны вице-премьера Польши Ярослава Качиньского объясняется тем, что поляки не верят американцам в вопросах обороны, а также тем, что осенью стартует предвыборная кампания в Сейм, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Качиньский выступил за обеспечение безопасности Польши «во всех измерениях» и подверг критике тактику НАТО по обороне восточного фланга.

    19:14Принята итоговая декларация саммита Россия – Африка

    Российский президент Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия – Африка.

    19:07Качиньский: Польша не готова жертвовать сельским хозяйством ради Украины

    Польша не будет жертвовать своим сельским хозяйством ради Украины, сказал председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в эфире Польского радио.

    18:59Ограничен проход маломерных судов и плавсредств в Керченском проливе

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об ограничении плавания маломерных судов и плавсредств в акватории Керченского залива.

    18:53Губернатор рассказал о пострадавших при ударе ВСУ по Таганрогу

    Число пострадавших от удара украинской С-200 в Таганроге, по уточненным данным, составляет на 18.00 мск 12 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    28 июля 2023, 19:29

    Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки

    Путин заявил о договоренности России и Африки нарастить торговлю и переходить на расчеты в нацвалютах

    Путин объявил о договоренности об использовании рубля при расчетах со странами Африки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва договорилась со странами Африканского континента качественно нарастить торговлю и переходить на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин.

    «Ставится цель качественно и количественно нарастить взаимную торговлю, улучшить ее структуру. Идет речь и о том, чтобы последовательно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, включая рубль», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Также глава Российского государства высоко оценил итоги саммита Россия – Африка.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

    Коментарии (29)
    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

    Коментарии (11)
    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

    Коментарии (40)
    28 июля 2023, 14:19
    Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин
    Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    Он поблагодарил президента РФ, народ и правительство России за прием в Петербурге.

    «За теплый прием, особенно вчера вечером, спасибо за очень вкусный ужин», – передает ТАСС его слова.

    Также Рамафоса отметил «отличный концерт», прошедший в рамках приема, который показал российскую культуру, а также культуру Петербурга. Он отметил добавленные в концертные номера африканские инструменты, барабаны, что позволило гостям «почувствовать себя как дома».

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС в ЮАР в формате видеоконференцсвязи.

    Коментарии (8)
    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (39)
    28 июля 2023, 11:33
    Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
    Путин: Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    Глава государства подчеркнул, что Россия внимательно рассматривает эти инициативы, передает ТАСС.

    В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию по Украине, в то время как киевский режим, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Песков также сообщил, что Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию. Он также отрицательно ответил на вопрос, привезли ли африканские делегации какие-либо новые предложения по урегулированию.

    Ранее Путин, говоря об африканской инициативе по урегулированию украинского кризиса, отмечал, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости.

    Коментарии (7)
    28 июля 2023, 04:58
    Песков уточнил, что вертолет президенту Зимбабве подарили в 2022 году

    Песков сообщил, что вертолет был подарен президенту Зимбабве Мнангагве в 2022 году

    Tекст: Антон Антонов

    Вертолет президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве подарили еще «в прошлом году», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя новость о том, что глава российского государства Владимир Путин подарил Мнангагве вертолет, отметил, что «это было в прошлом году», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Санкт-Петербурге проходит саммита Россия – Африка. На встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам. Министерство информации Зимбабве сообщило, что Путин подарил Мнангагве вертолет, который скоро будет доставлен в Зимбабве.


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    27 июля 2023, 20:47
    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Депутат Госдумы Мажуга: Образовательные проекты сблизят Россию и Африку

    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    «Сегодня во время выступления президент РФ Владимир Путин уделил большое внимание гуманитарной сфере, в том числе – сотрудничеству с Африкой в области образования. Сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки. С каждым годом растет целевая квота, которую выделяет Россотрудничество на обучение африканцев, в 2024 году она превысит 4,7 тыс. человек», – рассказал Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

    «Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс: с одной стороны, страна получает высококвалифицированные кадры, которые могут развивать национальную экономику. С другой – наши предприятия через филиалы инженерно-технических вузов смогут продвигать необходимые технологии в сельском хозяйстве, химической промышленности, горной добыче», – указал он.

    «Сегодня в более чем 140 школах Африки преподается русский язык, это хороший показатель, говорящий о востребованности предмета. Преподавание предметов на русском языке – следующий логический шаг, который поможет подготовить африканцев к поступлению в филиалы российских вузов, или в вузы на территории России. Кстати, российское медобразование сейчас наиболее популярно среди африканских студентов. Это еще раз доказывает его высокое качество», – отметил депутат.

    «Также Путин пригласил молодых африканцев приехать в марте 2024 года на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи на площадке центра «Сириус». Там ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира. Это будет праздник, посвященный спорту, искусству, науке. А в конце ноября этого года мы разошлем приглашения африканским научным деятелям посетить Конгресс молодых ученых. Такие мероприятия способствуют сближению России и стран Африки», – подчеркнул парламентарий.

    Россия готова расширять сеть работающих в Африке российских атташе по вопросам образования, науки, заявил Путин на пленарном заседании открывшегося в четверг в Петербурге форума «Россия – Африка». «Мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание укреплению культурных, научных, образовательных, спортивных и молодежных обменов между Россией и государствами Африки», – добавил президент.

    «В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета. В Санкт-Петербургском горном университете было подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки», предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса», – напомнил он.

    Президент также предложил создать в Африке школы с преподаванием на русском языке. «В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин предложил углубить взаимодействие по линии спортивных вузов России и стран Африки, наладить университетские обмены, вести волонтерские программы, проводить совместные матчи между вузами.

    «Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани», – обратился к присутствующим глава российского государства. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    28 июля 2023, 14:25
    Путин заявил об отказе США, НАТО и Украины от переговоров с Россией

    Путин: США, НАТО и Украина отказываются от диалога с Россией, хотя Москва готова к переговорам

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон и Североатлантический альянс отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Глава государства уточнил, что НАТО и США отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех стран, включая Россию. Украина также не желает вести диалог с Москвой, хотя Россия не раз заявляла о готовности к переговорам, передает ТАСС.

    Путин также поблагодарил африканских коллег за внимание к украинскому конфликту.

    Ранее Путин заявил, что Москва не уходит от обсуждения украинского кризиса и с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

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    28 июля 2023, 11:11
    Путин: Африка становится новым центром силы

    Путин: Миру придется считаться с тем, что Африка становится новым центром силы

    Путин: Африка становится новым центром силы
    @ кадр и видео

    Tекст: Алина Власенко

    Африка становится новым центром силы, и с этим придется считаться остальному миру, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    По словам Путина, эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое, но не без сопротивления со стороны тех, кто привык к собственной монополии в мировых делах.

    Глава государства также подчеркнул, что позиции России и стран Африки по международным вопросам очень близки или полностью совпадают, передает ТАСС. В частности, Путин уточнил, что Россия и государства Африки выступают за построение новой более справедливой архитектуры мироустройства, отстаивают международное право и центральную роль ООН.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    28 июля 2023, 08:58
    Песков: Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

    Tекст: Вера Басилая

    Речь о возможной поездке Владимира Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возможную поездку Путина на саммит АТЭС в США и не ждут приглашения, есть много других мероприятий, передает ТАСС.

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщило, что власти США не могут допустить Путина на саммит АТЭС, потому что ему запрещен въезд в США, а также в прошлом году против него ввели санкции.

    Кроме того, Белый дом решил не допустить до участия в саммите и главу администрации Гонконга Джона Ли, также из-за введенных против него санкций.

    Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил, что власти США нарушают нормы АТЭС и обязательства, взятые на себя.

    Саммит АТЭС пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). В состав форума входят 19 стран и две территории, в том числе Россия и Китай.

    Напомним, США ввели санкции в отношении главы российского государства Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине.

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    28 июля 2023, 13:28
    Власти Ливии выразили надежду на помощь России в выводе иностранных войск

    Президентский совет Ливии выразил надежду на помощь Москвы в выводе иностранных войск

    Tекст: Алина Власенко

    Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России и африканских стран в выводе иностранных войск с территории страны.

    В ходе пленарного заседания второго саммита Россия – Африка аль-Менфи попросил у России и лидеров африканских странах помощи в выводе иностранных войск с территории Ливии, передает ТАСС.

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о важности подлинного национального единства в Ливии, чтобы территория страны не стала местом противоборства третьих государств. Он также пообещал, что Москва сделает все возможное, чтобы способствовать этому позитивному направлению при взаимодействии всех сил Ливии.

    Второй саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге, параллельно идет экономический и гуманитарный форум.

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    28 июля 2023, 13:18
    Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

    Лидер Мали Гоита поблагодарил Путина за предложение безвозмездно поставить зерно в страны Африки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предложение поставить зерно в африканские страны.

    Гоита поблагодарил Путина за справедливое соглашение об экспорте зерна на Африканский континент, подчеркнув, что российский президент проявил много прагматизма и реализма в этом вопросе, передает ТАСС.

    Президент переходного периода Мали также сообщил, что его страна смогла укрепить свои вооруженные силы и обеспечить безопасность благодаря помощи России. По его словам, войска Мали сейчас находятся в наступлении, они значительно сократили число террористических атак на военные базы и смогли обеспечить безопасность.

    Ранее Путин заявил, что Россия готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставить шести африканским государствам по 25-50 тыс. тонн зерна.

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    28 июля 2023, 11:01
    Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед пленаркой саммита

    Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед пленарным заседанием саммита

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин и лидеры африканских государств собрались для совместного фотографирования перед началом пленарного заседания саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

    Церемония «фэмили-фото» традиционно предваряет основное мероприятие встречи в верхах, передает ТАСС.

    После церемонии фотографирования лидеры стран начали заседание. На нем выступят президент России и все 17 лидеров африканских стран, прилетевших на саммит.

    Позднее в формате рабочего завтрака пройдет еще одно пленарное заседание. По окончании официальных мероприятий состоится принятие совместных документов, в том числе итоговой декларации саммита.

    Кроме того, ожидается, что Путин продолжит начатую в первый день саммита серию встреч с африканскими лидерами, а также выступит с заявлением для СМИ о результатах саммита.

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    28 июля 2023, 11:39
    Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

    Путин заявил о намерении Москвы помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в ряде действующих посольств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, представительств африканских стран», – цитирует ТАСС Путина.

    Он также подчеркнул, что Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

    «Несколько слов – об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.

    Также президент отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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