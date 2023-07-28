Москва отметила провал попыток Запада отговорить Африку от бизнеса с Россией

Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией

Африканист Андреева: Переворот в Нигере может подорвать позиции Франции в стране и улучшить отношения с Россией

Tекст: Илья Абрамов

«Напряженность в отношениях между правительством и армией присутствует в политической жизни Нигера достаточно давно. Сам президент пока не делал заявлений о своей отставке, а в социальных сетях выразил надежду на сохранение достижений демократии в стране», – сказала аналитик Института Африки РАН Тамара Андреева.

«Успешные государственные перевороты в Мали и Буркина-Фасо создали прецеденты, которые оказали влияние на происходящие сейчас события. В стратегически важном для Франции треугольнике, состоящим из этих трех стран, Ниамей был последним, чье руководство оставалось гражданским. А президент республики Базум продолжал прозападную политику предшественника», – отметила она.

«События в граничащих с Нигером странах превратили его в один из ключевых ориентиров Франции в районе Сахеля. В частности, из-за наличия авиабазы и присутствия контингента военных. Переворот может изменить отношения между Ниамеем и Парижем, как это уже произошло в Мали и Буркина-Фасо», – подчеркнула собеседница.

«В ноябре 2022 года в Мали была запрещена деятельность всех НКО, спонсируемых Францией. В Буркина-Фасо в декабре того же года приостановили вещание радиостанции RFI. Позиции Парижа в регионе ослабевают, а военные пользуются этим, называя бывших колонизаторов виновниками коррупции и проблем с безопасностью», – акцентирует эксперт.

«Если военные придут к власти, стоит ожидать сближения Ниамея и Москвы из-за потери позиций Парижа. Например, Мали и Буркина-Фасо позитивно говорят о сотрудничестве с нашей страной и представлены на саммите «Россия – Африка» на уровне первых лиц», – резюмировала Андреева.

Ранее военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении от должности президента республики Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Главу государства Мохамеда Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

Руководство вооруженных сил республики сообщило о солидарности с военными. Это решение обосновано стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность президента Нигера.

Командование указало, что внешнее военное вмешательство в Нигер обернется катастрофическими последствиями для населения. Также штаб ВС страны призвал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и преступниками.

МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана.