Москва отметила провал попыток Запада отговорить Африку от бизнеса с Россией

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

    14 комментариев
    Новости
    16:17Роспотребнадзор спрогнозировал подъем заболеваемости COVID

    Роспотребнадзор прогнозирует новый подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе и COVID, этой осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    16:08Концерн Rheinmetall решил начать ремонт танков на Украине

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что рассчитывает начать ремонт на территории Украины танков Leopard, концерн уже обучает этому украинцев, пишет издание Spiegel.

    15:59Москва отметила провал попыток Запада отговорить Африку от бизнеса с Россией

    Запад угрожает ведомствам и компаниям Африки возможностью применения вторичных санкций за ведение бизнеса с Россией, но отговорить страны Африканского континента от сотрудничества с Москвой не получается, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    15:52Ростовский губернатор рассказал об обеспечении безопасности объектов региона

    Безопасность стратегических объектов Ростовской области обеспечена, они защищены в том числе от беспилотников, заявил глава региона Василий Голубев.

    15:44Названы сроки прекращения работы генконсульства Финляндии в Петербурге

    Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 сентября прекратит обслуживание клиентов из-за отзыва разрешения на его работу в России, сообщил финский МИД.

    15:36ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    15:29Патриарх Кирилл призвал русских и украинцев взять «щит любви»

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День Крещения Руси призвал русских и украинцев защититься от попытки внешних сил «сеять рознь» между братскими народами, взяв «в руки щит любви».

    15:21Названы запрещенные для ввоза в Россию модели машин из Японии

    Автодилеры и частные продавцы Дальневосточного федерального округа России перестанут привозить из Японии праворульные большие минивэны, мощные внедорожники, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

    15:14Глава Минтруда не увидел необходимости в четырехдневной рабочей неделе

    Пока нужды в законодательном закреплении четырехдневной рабочей недели в стране нет заявил министр труда Антон Котяков.

    15:07В Сочи и Ялте из-за шторма закрыли городские пляжи

    Администрация Ялты с 28 июля запретила купание в море и закрыла городские пляжи из-за штормового предупреждения и волнения моря, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

    14:52Гастроэнтеролог предупредил о последствиях плавания после еды

    Купание после еды может навредить здоровью: вызвать изжогу, аритмию, спазм бронхов, заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

    14:48В России оценили отказ Бразилии выдать россиянина властям США

    Бразилия хоть и поддерживает отношения с США, но воспринимает Россию как своего идеологического союзника в части противодействия американскому влиянию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи-американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее Бразилия отказалась выдать США осужденного россиянина Сергея Черкасова.

    14:40На Донецком направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих

    Российские военные на Донецком направлении отразили семь атак украинских военных за последние сутки, сообщили в Министерстве обороны России.

    14:33Российские войска захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении

    Штурмовые отряды 15-й мотострелковой бригады 2-й армии продолжали развитие успеха на Сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    14:29Зеленский перенес Рождество

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

    28 июля 2023, 15:59

    Москва отметила провал попыток Запада отговорить Африку от бизнеса с Россией

    Дипломат Биричевский: Запад не может отговорить страны Африки от сотрудничества с Россией

    Tекст: Антон Никитин

    Запад угрожает ведомствам и компаниям Африки возможностью применения вторичных санкций за ведение бизнеса с Россией, но отговорить страны Африканского континента от сотрудничества с Москвой не получается, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    Дипломат заявил, что Запад призывает официальные ведомства и крупные компании стран Африки не сотрудничать с Москвой, подчеркивая, что Россия находится под санкциями и есть риск «попасть под вторичку». Вместе с этим Биричевский констатировал, что ничего у Запада не получается, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки.

    27 июля 2023, 20:40
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве
    @ Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подарил коллеге из Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет, сообщило министерство информации африканской республики.

    В сообщении ведомства в Twitter (заблокирован в России) говорится, что президентский вертолет скоро будет доставлен в Зимбабве, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерик Шава сообщил, что страна рассматривает возможность приобретения дополнительных российских вертолетов.

    Ранее на встрече с Мнангагве Путин анонсировал подписание меморандумов по культурным и спортивным ведомствам.

    Второй саммит «Россия – Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум.

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    27 июля 2023, 21:27
    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой

    Путин процитировал африканскую поговорку о дружбе на торжественном приеме саммита Россия – Африка

    Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь участников саммита Россия – Африка.

    «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом, в решении вопросов продовольственной, экологической и информационной безопасности», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он также процитировал африканскую поговорку: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – иди вместе».

    «Мы действительно готовы сообща, рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать подлинно стратегическое взаимодействие и партнерство», – отметил президент.

    Путин также заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на будущее отношений со странами Африки, поскольку российско-африканские отношения опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи.

    «Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», – отметил президент.

    Второй саммит Россия – Африка продлится в Санкт-Петербурге до конца пятницы.

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    27 июля 2023, 16:45
    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией

    Африканист Андреева: Переворот в Нигере может подорвать позиции Франции в стране и улучшить отношения с Россией

    Эксперт: Смена власти в Нигере может способствовать сближению страны с Россией
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Нигер после переворотов в Мали и Буркина-Фасо был ключевым ориентиром Франции в районе Сахеля. Поэтому смена руководства в Ниамее может ослабить позиции Парижа и повернуть африканское государство в сторону Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала африканист Тамара Андреева. Ранее военные Нигера объявили об отстранении президента республики Мохамеда Базума.

    «Напряженность в отношениях между правительством и армией присутствует в политической жизни Нигера достаточно давно. Сам президент пока не делал заявлений о своей отставке, а в социальных сетях выразил надежду на сохранение достижений демократии в стране», – сказала аналитик Института Африки РАН Тамара Андреева.

    «Успешные государственные перевороты в Мали и Буркина-Фасо создали прецеденты, которые оказали влияние на происходящие сейчас события. В стратегически важном для Франции треугольнике, состоящим из этих трех стран, Ниамей был последним, чье руководство оставалось гражданским. А президент республики Базум продолжал прозападную политику предшественника», – отметила она.

    «События в граничащих с Нигером странах превратили его в один из ключевых ориентиров Франции в районе Сахеля. В частности, из-за наличия авиабазы и присутствия контингента военных. Переворот может изменить отношения между Ниамеем и Парижем, как это уже произошло в Мали и Буркина-Фасо», – подчеркнула собеседница.

    «В ноябре 2022 года в Мали была запрещена деятельность всех НКО, спонсируемых Францией. В Буркина-Фасо в декабре того же года приостановили вещание радиостанции RFI. Позиции Парижа в регионе ослабевают, а военные пользуются этим, называя бывших колонизаторов виновниками коррупции и проблем с безопасностью», – акцентирует эксперт.

    «Если военные придут к власти, стоит ожидать сближения Ниамея и Москвы из-за потери позиций Парижа. Например, Мали и Буркина-Фасо позитивно говорят о сотрудничестве с нашей страной и представлены на саммите «Россия – Африка» на уровне первых лиц», – резюмировала Андреева.

    Ранее военные Нигера в эфире национального телевидения объявили об отстранении от должности президента республики Мохамеда Базума и закрытии границ страны. Главу государства Мохамеда Базума и его семью, а также министра иностранных дел страны взяли в заложники.

    Руководство вооруженных сил республики сообщило о солидарности с военными. Это решение обосновано стремлением предотвратить кровопролитие и сохранить неприкосновенность президента Нигера.

    Командование указало, что внешнее военное вмешательство в Нигер обернется катастрофическими последствиями для населения. Также штаб ВС страны призвал мятежников сохранить боеспособность для борьбы с террористами и преступниками.

    МИД России призвал стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что переворот в Нигере может лишить французские АЭС урана.

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    28 июля 2023, 11:19
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    Путин: Россия списала Африке 23 млрд долларов долга
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит на эти цели еще 90 млн долларов, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов, Москва направит африканским странам на развитие еще 90 млн долларов», – цитирует ТАСС Путина.

    «Понимая, какое значение имеет бесперебойное снабжение продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности африканских государств, мы наращиваем поставки сельхозпродукции в Африку. Так, в 2022 году направлено 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года – почти 10 млн тонн. И это невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    27 июля 2023, 21:48
    Путин оценил прибытие в Россию делегаций из почти всех африканских стран

    Путин заявил, что в России рады приезду делегаций почти из всех стран Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме для почетных гостей саммита Россия – Африка.

    «Мы рады, дорогие друзья, что в Санкт-Петербург прибыли главы государств и правительств, ведущие политики и государственные деятели практически из всех стран Африки. Здесь присутствуют и руководители органов африканских интеграционных объединений. Столь представительный состав участников, собравшихся в нашей Северной столице, как мы называем Петербург, убедительно свидетельствует о взаимном стремлении России и государств континента расширять и углублять взаимовыгодные связи и контакты», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, это реально подтверждает общие намерения вывести отношения между Россией и странами Африки на новый, еще более продвинутый уровень во всех ключевых сферах, и саммит призван этому содействовать.

    Ранее Путин африканской поговоркой охарактеризовал развитие отношений с Африкой. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    27 июля 2023, 20:47
    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ

    Депутат Госдумы Мажуга: Образовательные проекты сблизят Россию и Африку

    Депутат объяснил выгоду для страны от открытия в Африке российских вузов и школ
    @ Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс. Африканские страны получат высококвалифицированные кадры, а наши предприятия смогут продвигать там необходимые технологии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга. В четверг президент России РФ Владимир Путин выступил с рядом предложений в сфере образования на открывшемся форуме «Россия – Африка».

    «Сегодня во время выступления президент РФ Владимир Путин уделил большое внимание гуманитарной сфере, в том числе – сотрудничеству с Африкой в области образования. Сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки. С каждым годом растет целевая квота, которую выделяет Россотрудничество на обучение африканцев, в 2024 году она превысит 4,7 тыс. человек», – рассказал Александр Мажуга, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

    «Открытие филиалов российских вузов на африканском континенте – это взаимовыгодный процесс: с одной стороны, страна получает высококвалифицированные кадры, которые могут развивать национальную экономику. С другой – наши предприятия через филиалы инженерно-технических вузов смогут продвигать необходимые технологии в сельском хозяйстве, химической промышленности, горной добыче», – указал он.

    «Сегодня в более чем 140 школах Африки преподается русский язык, это хороший показатель, говорящий о востребованности предмета. Преподавание предметов на русском языке – следующий логический шаг, который поможет подготовить африканцев к поступлению в филиалы российских вузов, или в вузы на территории России. Кстати, российское медобразование сейчас наиболее популярно среди африканских студентов. Это еще раз доказывает его высокое качество», – отметил депутат.

    «Также Путин пригласил молодых африканцев приехать в марте 2024 года на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи на площадке центра «Сириус». Там ожидается участие свыше 20 тыс. представителей из более чем 180 стран мира. Это будет праздник, посвященный спорту, искусству, науке. А в конце ноября этого года мы разошлем приглашения африканским научным деятелям посетить Конгресс молодых ученых. Такие мероприятия способствуют сближению России и стран Африки», – подчеркнул парламентарий.

    Россия готова расширять сеть работающих в Африке российских атташе по вопросам образования, науки, заявил Путин на пленарном заседании открывшегося в четверг в Петербурге форума «Россия – Африка». «Мы и впредь будем уделять самое пристальное внимание укреплению культурных, научных, образовательных, спортивных и молодежных обменов между Россией и государствами Африки», – добавил президент.

    «В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Тесная кооперация налаживается и в рамках Российско-африканского сетевого университета. В Санкт-Петербургском горном университете было подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов «Недра Африки», предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса», – напомнил он.

    Президент также предложил создать в Африке школы с преподаванием на русском языке. «В 28 странах Африки запущен проект по созданию центров открытого образования для обучения преподавателей и воспитателей дошкольных детских учреждений, начальных и средних школ. С этой целью планируем значительно увеличить набор африканских студентов в российские педагогические вузы», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Путин предложил углубить взаимодействие по линии спортивных вузов России и стран Африки, наладить университетские обмены, вести волонтерские программы, проводить совместные матчи между вузами.

    «Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в международном фестивале университетского спорта в августе в Екатеринбурге, а также в «Играх будущего», которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани», – обратился к присутствующим глава российского государства. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    28 июля 2023, 15:36
    ЕС пригрозил приостановкой финансовой помощи Нигеру

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    В заявлении Борреля отмечается, что любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, в том числе финансовые, передает ТАСС.

    По его словам, ЕС самым решительным образом осуждает переворот в Нигере. События последних дней представляют серьезную угрозу «стабильности и демократии в Нигере».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что армия Нигера перешла на сторону мятежников, и у президента Мохамеда Базума почти не осталось шансов сохранить власть.

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    28 июля 2023, 12:46
    Россия выразила заинтересованность в расширении импорта фруктов из Африки

    Замглавы Минсельхоза Левин заявил о заинтересованности России в расширении импорта тропических фруктов из Африки

    Tекст: Антон Никитин

    Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов, в том числе какао-бобов и тропических фруктов, сообщил замглавы Минсельхоза Сергей Левин.

    Левин заявил, что Россия и африканские страны прекрасно дополняют друг друга по природно-климатическим условиям. Замминистра сельского хозяйства пояснил: то, что хорошо растет в России, не очень хорошо производится в Африке, и наоборот. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что Россия заинтересована в расширении закупок африканских продуктов – какао-бобов, тропических фруктов и другой продукции, передает ТАСС.

    Чиновник подчеркнул, что у России большой потенциал в расширении торговли со странами Африки. Левин отметил: несмотря на сложности последних лет, экспорт российского продовольствия в африканские страны продолжает стабильно расти. Так, за первое полугодие 2023-го он существенно вырос, мы увеличили практически все товарные группы, поставляемые в страны Африки. Представитель Минсельхоза выразил мнение, что Россия и дальше сможет наращивать эти поставки.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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    28 июля 2023, 12:57
    Президент Египта призвал достичь консенсуса по теме зерновой сделки

    Президент Египта Фаттах ас-Сиси призвал скорее решить продовольственные проблемы

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны, и достичь консенсуса по зерновой сделке, заявил президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Президент Египта заявил, что консенсус по зерновой сделке необходим, и  нужно учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в зерновом соглашении, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов, передает ТАСС.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о планах обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки.

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    28 июля 2023, 11:39
    Путин заявил о намерении помочь странам Африки в открытии посольств в России

    Путин заявил о намерении Москвы помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России

    Tекст: Вера Басилая

    Москва намерена помочь странам Африки в открытии новых посольств и консульств в России, а также готова восстановить и открыть новые российские загранучреждения на Африканском континенте, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые российские загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в ряде действующих посольств. Со своей стороны мы приветствовали бы встречные шаги африканских друзей и окажем поддержку в открытии у нас новых посольств, консульств, представительств африканских стран», – цитирует ТАСС Путина.

    Он также подчеркнул, что Россия и Африка намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

    «Несколько слов – об экономическом и гуманитарном сотрудничестве с Африкой. Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки», – отметил президент.

    Ранее Путин заявил, что Африка становится новым центром силы.

    Также президент отметил, что Россия с оптимизмом смотрит на отношения со странами Африки и будет способствовать предотвращению конфликтов на Африканском континенте.

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    28 июля 2023, 11:10
    Путин: Некоторые проявления колониализма не изжиты

    Tекст: Вера Басилая

    Проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «К сожалению, некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности, в экономической, гуманитарной, информационной сферах», – цитирует ТАСС главу российского государства.

    По его словам, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, это наследие колониальной эпохи и проводимого Западом курса «Разделяй и властвуй».

    Ранее посол России в США Антонов указал на раздражение Запада из-за саммита Россия – Африка.

    Напомним, второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Путин на торжественном приеме для почетных гостей заявил, что Россия рада прибытию на саммит делегаций почти из всех стран Африки, такой состав участников свидетельствует о желании углублять контакты.

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    28 июля 2023, 12:28
    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой СССР с нацизмом

    Путин сравнил борьбу Африки за независимость с битвой Советского Союза против нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Советский Союз, Россия боролись с нацизмом для освобождения человечества, так же и страны Африки сегодня сражаются за собственную независимость в интересах всего мира, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    «Я хотел бы обратить внимание: только что выступивший коллега сказал о роли России в борьбе с нацизмом. Она кем-то пытается быть затушевана. Но эта борьба велась Советским Союзом, Россией в интересах всего человечества, для освобождения от нацизма. Хочу обратить внимание на то, что и борьба Африки за свою независимость, против апартеида ведется не только в интересах самой Африки, она идет в интересах всего человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Путин подчеркнул, что эта борьба приводит к результатам, которые улучшают ситуацию в мире в целом.

    Ранее Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.

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    28 июля 2023, 12:08
    Путин: Россия продолжит безвозмездно поставлять продукты нуждающимся странам

    Tекст: Вера Басилая

    Москва останется международным поставщиком сельхозтоваров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия – Африка.

    «Дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны. Будем поставлять зерно и другое продовольствие, в том числе на безвозмездной основе, а также в рамках продовольственной программы ООН», – цитирует ТАСС Путина.

    «оссия намерена и дальше помогать развитию Африканского континента, предоставляя не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, поддержку в создании современных отраслей производства, аграрного сектора», – заверил президент России.

    Он подчеркнул, что Россия за почти четыре года на двусторонней основе провела 11 гуманитарных акций в десяти странах Африки. В частности, Москва одной из первых пришла на помощь государствам континента во время пандемии коронавируса.

    По словам президента, безвозмездно были поставлены миллионы тестовых систем, переданы мобильные медлаборатории, оснащен оборудованием  центр изучения инфекции.

    «Хотел бы подчеркнуть, мы искренне готовы рука об руку с африканскими друзьями работать на перспективу, выстраивать стратегическое взаимодействие и партнерство. Ценим отношения с каждой африканской страной и континентом в целом. И уверены в успешном будущем этих отношений в формирующемся многополярном мире», – отметил президент России.

    Ранее Путин заявил, что Россия выделит Африке около 90 млн долларов.

    Также президент России Путин заявил, что Россия поставит в ближайшие три-четыре месяца по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно.

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    28 июля 2023, 13:05
    Президент ЦАР отметил роль России в сохранении мира и демократии

    Президент ЦАР Туадера: Россия помогла Центрально-Африканской Республике спасти демократию и избежать гражданской войны

    Tекст: Антон Никитин

    Поддержка России помогла спасти демократию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и избежать в стране новой гражданской войны, заявил лидер республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

    Туадера заявил, что Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь Центрально-Африканской Республике и ее вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. По словам лидера ЦАР, между Россией и Центрально-Африканской Республикой установились взаимоотношения, которые помогли спасти в ЦАР демократию через проведение свободных демократических выборов и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими, передает ТАСС.

    Туадера отметил, что отношения России и ЦАР находятся на высочайшем уровне, а также поблагодарил Россию за решимость поддержать борьбу Африки за суверенитет и права, описанные в Уставе ООН

    В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что уровень сотрудничества с ЦАР будет, безусловно, сохранен по всем наиболее чувствительным направлениям взаимодействия, «но сделать мы должны, конечно, еще больше, у нас много возможностей». Он отметил, что Россия и ЦАР будут двигаться в направлении укрепления сотрудничества.

    Ранее власти ЦАР опровергли уход российских инструкторов из страны после попытки военного мятежа в России.

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    28 июля 2023, 13:58
    Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Глава Минсельхоза Патрушев: Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Tекст: Антон Никитин

    Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

    Патрушев сообщил, что Россия в первой половине 2023 года поставила в страны Африки практически в три раза больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого года. Министр сельского хозяйства уточнил, что речь идет приблизительно о 9 млн тонн. По словам главы ведомства, это беспрецедентные цифры, таких цифр мы не достигали ранее, но потенциал далеко не исчерпан, передает ТАСС.

    Патрушев также отметил, что экспорт российской продукции АПК в Африку в первом полугодии 2023 года вырос до 3,3 млрд долларов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше оставаться международным поставщиком сельскохозяйственных товаров, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

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