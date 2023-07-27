Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».4 комментария
Медведев пошутил о легализации на Украине лекарств на основе марихуаны
Медведев пошутил об украинском законе о легализации лекарств на основе марихуаны
Североатлантический альянс в обмен на принятие Украины предложил Киеву переключиться с кокаина на марихуану, пошутил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя законопроект о производстве медицинского каннабиса на Украине.
Медведев опубликовал в Twitter мем* с подписью «Последние поправки к закону о производстве медицинского каннабиса на Украине».
В меме представлен кадр из фильма «Остров проклятых», на котором герой Марка Руффало говорит герою Леонардо ДиКаприо о готовности принять Украину в НАТО при условии принятия Киевом закона о переходе с кокаина на каннабис, передает РИА «Новости».
В начале июля Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), которую предложил президент страны Владимир Зеленский.
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