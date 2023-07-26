Мали поблагодарила Россию за поставки пшеницы и удобрений

Депутат Тункара: Мали благодарна России за своевременные поставки пшеницы и удобрений

Мали испытывает острую нехватку пшеницы и удобрений, так как земли в стране неплодородны, государство благодарно России за своевременную поставку своей сельскохозяйственной продукции, заявил депутат малийского парламента Алие Тункара.

Тункара в кулуарах российско-африканской конференции дискуссионного клуба «Валдай», открывшейся во вторник в Санкт-Петербурге, рассказал РИА «Новости», что для Мали удобрения являются стратегическим продуктом.

«Спасибо России, которая часто помогает Мали на безвозмездной основе зерном и удобрениями», – сказал он, добавив, что страна уже получила партию пшеницы и в скором времени ожидает партии удобрений.

В свою очередь российский посол в Танзании Андрей Аветисян сказал ТАСС, что решение Москвы о приостановке участия в зерновой сделке не вызвало паники в Танзании, последствий этого решения в республике не почувствуют.

Дипломат отметил, что поставки российского зерна в страну «как шли, так и идут и будут идти». При этом он подчеркнул, что в рамках зерновой сделки до нуждающихся стран доходили «буквально крохи».

В Кремле ранее сообщали, что поставки зерна из России в страны Африки будут обсуждаться на саммите Россия – Африка.

В преддверии саммита президент России Владимир Путин написал статью, которую опубликовали крупнейшие африканские СМИ. В ней он, в частности, сообщил, что Россия отказалась от продления «сделки», но страна «в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Глава государства заверил, что «Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только».