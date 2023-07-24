Месячные поставки вооружений превысили суммарный заказ 2022 года

Мантуров: Поставки средств поражения ОПК за 1 месяц превышают суммарный заказ 2022 года

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ прошлого года, сообщил зампред правительства России, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в приветственном слове к участникам совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе.

По его словам, с начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год, а если говорить о средствах поражения, промышленность выходит на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года, передает ТАСС.

Мантуров добавил, что практически все предприятия выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии заявил, что отечественные предприятия за последний год значительно увеличили выпуск вооружения, военной техники, учитывая при этом опыт спецоперации.