Анонсирован визит Патрушева в ЮАР

Пресс-служба Совбеза России сообщила о визите Патрушева в ЮАР в понедельник

В понедельник и вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит Йоханнесбург, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Патрушев посетит ЮАР для участия во встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, он будет участвовать в расширенном заседании в формате «Друзья БРИКС», передает РИА «Новости».

Напомним, в 2022 году Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, указал, что БРИКС должен играть одну из главных ролей в урегулировании глобальных проблем.

В августе в Йоханнесбурге состоится саммит БРИКС. Глава российского государства Владимир Путин намерен принять участие в формате видео-конференции. На самой встрече будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров.