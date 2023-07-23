WSJ: Экс-президент США Никсон предсказывал украинский конфликт

Экс-президент США Ричард Никсон в 1994 году оценил ситуацию на Украине как «взрывоопасную» тогда он рекомендовал главе государства Биллу Клинтону обратить внимание на ухудшение отношений Москвы и Киева, говорится в рассекреченном письме Никсона, копию которого приводит газета Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в тот год Никсон две недели находился в командировке в России и на Украине, а по итогам этих визитов написал письмо Клинтону, передает РИА «Новости».

Так, Никсон отмечает, что отношения между Москвой и Киевом ухудшались, несмотря на определенную положительную динамику при Борисе Ельцине. В письме от 21 марта он писал, что «если позволить этой ситуации выйти из-под контроля, то Босния покажется нам утренником в детском саду».

Тогда он призвал немедленно усилить дипломатическое представительство США в Киеве из-за важности Украины.