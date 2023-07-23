Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров

FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева

Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.

Как отметил бывший дипломат США Филипп Зеликов, слова которого приводит Financial Times, зимой Украину ждут «плохие новости». Он считает, что в западном лагере начнутся серьезные разногласия по вопросу поддержки Киева, передает РИА «Новости».

США, по мнению Зеликова, терпят слишком большие убытки, чтобы поддерживать киевский режим на плаву.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».