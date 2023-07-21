Верховный суд «приземлил» персональные данные участников судебных процессов

Верховный суд: Обработка персональных данных участников судебных процессов происходит на выделенных серверах на территории РФ

Вся техническая инфраструктура, обеспечивающая работу модуля и обработку персональных данных участников судебных процессов, находится на выделенных серверах на территории России, продукт не обременен лицензионными обязательствами программного обеспечения, сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

По поручению председателя ВС РФ Вячеслава Лебедева состоялось совещание по вопросам расширения доступа граждан России к правосудию с использованием цифровых технологий, в том числе развития суперсервиса «Правосудие онлайн», сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) на своем сайте.

На совещании, в частности, обсуждалась тема цифровизации судебной системы Санкт-Петербурга: в судах проводится интеграционное тестирование сервисов с Единым порталом государственных и муниципальных услуг в продуктивном контуре, реализуется возможность извещения участников процесса о судебных заседаниях и направления судебных актов.

«Реализована техническая возможность подачи в суды общей юрисдикции в электронном виде в рамках ГПК и КАС процессуальных документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг, отслеживания статуса процессуального обращения.

В настоящий момент в нескольких районных судах Санкт-Петербурга на базе ГАС «Правосудие» используются программы, позволяющие на каждом этапе автоматизировать работу аппарата суда. На первом этапе в 2020–2022 году происходила популяризация знаний для населения о возможности подачи исковых заявлений посредством сервиса «Электронное правосудие», в результате чего был отмечен рост количества исковых заявлений, поданных в электронном виде. Указанные документы, а также данные сторон, содержащие идентификаторы, контактные данные, в автоматическом режиме переносятся в ГАС «Правосудие», – отметили на совещании.

Кроме того, после принятия дела к производству суды в порядке опытной эксплуатации используют функционал направления судебных уведомлений посредством личного кабинета физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица Единого портала государственных и муниципальных услуг с использованием государственной электронной почтовой системы (ГЭПС).

Судебное уведомление, направляемое с использованием ГЭПС, представляет собой текстовое сообщение, к которому могут быть приложены один или несколько файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, уточнили в пресс-службе. Такое уведомление является оперативным и бесплатным для судов, при этом его использование допускается при наличии согласия на получение уведомлений от судов на ЕПГУ, обращает внимание суд.

Также в настоящий момент проводится популяризация возможности получения уведомлений, судебных актов посредством ЕПГУ и разработаны подробные инструкции как для граждан, так и для работников судов. «С целью обеспечения открытости и гласности производятся онлайн-трансляции в высоком качестве наиболее интересных обществу судебных заседаний через сервис sudportal.ru.