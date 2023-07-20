В Кремле готовы рассмотреть запросы иностранных журналистов на получение гражданства России

Кремль готов рассмотреть запросы от иностранных журналистов на получение гражданства России, если они поступят, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне, в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», военный корреспондент из Франции Кристель Нэан сообщила, что множество западных журналистов, освещающих события в Донбассе, хотели бы получить гражданство РФ, передает ТАСС.

Как сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле рассмотреть возможность выдать журналистам гражданство, президент сказал, что он будет готов помогать и Нэан, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны в 2014 году рассказывали правду о том, что там происходит.

Ранее корреспондент из Франции Кристель Нэан заявила, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство.

Напомним, президент России Владимир Путин на заседании Набсовета «Россия – страна возможностей» заявил, что правда остается лучшим средством против пропитанной ложью пропаганды.