Гендиректор РЭО Буцаев и депутат Сокол обозначили шаги урегулирования ситуации с ТКО в Хакасии

Гендиректор РЭО Буцаев и депутат Госдумы Сокол определили пути решения проблем с обращением ТКО в Хакасии

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол обсудили ситуацию с вывозом отходов в республике и обозначили шаги для ее урегулирования.

РЭО регулярно проводит мониторинг деятельности региональных операторов, в ходе которого выявляет проблемные точки. В Хакасии регоператор не справляется со своими обязанностями, начиная со своевременного вывоза отходов и заканчивая отсутствием техники. План по урегулированию ситуации глава РЭО обсудил с Соколом, представляющим в Госдуме Хакасию.



«Мы видим, что есть нерегулярность вывоза с контейнерных площадок, есть вопросы, связанные с нерегулированностью размещения самих контейнерных площадок и с качеством оказываемой услуги», – сообщил Буцаев, слова которого приводятся на сайте Российского экологического оператора.

Он добавил, что все вопросы взяты на контроль. «Мы совместно разрабатываем дорожную карту по исправлению ситуации, в ближайшее время планируем, обсудив дорожную карту, приступить к мерам по стабилизации ситуации в регионе», – добавил Буцаев.

В свою очередь Сокол отметил, что после озвученного властями Хакасии решения по созданию собственного оператора существует ряд объективных вопросов.

«Нужно провести оценку работы действующего оператора и посмотреть, что сделало правительство республики, для того чтобы обеспечить нормальное функционирование деятельности оператора, и что необходимо сделать дополнительно. Уже есть дорожная карта с инвестиционной составляющей, которую можно будет реализовывать после того, как мы оценим масштаб работы», – заключил Сокол.

В России определены 284 зоны деятельности региональных операторов. В субъектах России действует 181 региональный оператор.