В Тбилиси заявили об «иллюзиях» киевских политиков об управлении ими миром

Депутат парламента Грузии заявил об «иллюзиях» киевских политиков об управлении ими миром

Часть украинских политиков находится в иллюзиях о том, что они управляют всем миром, заявил депутат парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, украинские политики «почему-то думают, что Грузия – то место, где они могут брать реванш». Депутат объяснил это, в частности тем, что многие ключевые посты на Украине занимают члены команды осужденного на родине на 6 лет лишения свободы экс-президента Михаила Саакашвили.

«Но их планы открыть в Грузии второй фронт не сбылись, за это данные украинские деятели теперь мстят Тбилиси», – заявил Ираклий Кадагишвили, сообщает общественное ТВ – «Первый канал».

«Мы продолжим уважительную политику по отношению к народу Украины», – сказал депутат.

Во вторник в Верховной раде Украины проходит форум в поддержку Саакашвили, на котором, в том числе, требуют начать следствие по якобы «подготовке убийства Саакашвили» в Грузии.