Нетаньяху выписали из госпиталя

Эксперт объяснил логику покушения на Собчак и Симоньян

Публицист Гаспарян: СБУ покушением на Собчак и Симоньян хочет перебить провал саммита НАТО

Противник уже традиционно делает ставку на убийство известных в России людей. Так СБУ пытается перебить негативную информационную повестку после саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД публицист Армен Гаспарян. Ранее ФСБ предотвратила покушение на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак. Подозреваемые – члены неонацистской группировки.

«Неонацистское подполье исторически имеет тесные связи с Украиной. И многие злоумышленники еще 20 лет назад сбегали туда из России, чтобы укрыться от уголовных преследований. Позднее этих персонажей можно было увидеть на ведущих ролях в террористическом «Азове», – сказал политолог и публицист Армен Гаспарян.

«При этом если открыть историю неонацистских группировок в России, станет понятно, что большинство готовящих теракты злоумышленников – это молодые люди, почти подростки. Им довольно легко заморочить голову ложными идеями», – продолжает собеседник.

«Но особенно меня удивила та литература, которую нашли силовики при обыске. Тут стоит обратить внимание на книги, потому что среди них была показана Mein Kampf, которая входит в список экстремистских материалов и запрещена, причем это было издание 1993 года», – отмечает эксперт.

«Тут было бы интересно узнать, откуда эта литература попала в руки подозреваемых. Книга под запретом давно и купить ее, мягко говоря, непросто. Соответственно, существует некий канал, который просто необходимо отследить», – убежден публицист.

«Но что предельно понятно – так это выбор жертв. СБУ исповедует логику еще столетней давности – надо ликвидировать известного человека, чтобы минимум на ближайшие несколько дней перебить негативную информационную повестку. Сейчас противник пытается перекрыть отсутствие успехов в ходе контрнаступления и провал на саммите НАТО», – заключил Гаспарян.

Ранее ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак. Преступление готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины СБУ.

Злоумышленники были задержаны в Москве и Рязанской области. При обыске у них изъяли автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи с подтверждающей их преступные намерения информацией.

В российском МИД произошедшее связывают с профессиональной деятельностью Симоньян и Собчак. Как сообщила официальный представитель ведомства в Telegram-канале, главред RT «на регулярной основе получает угрозы, внесена в различные списки, уже не впервые предотвращается направленное против неё покушение украинских спецслужб».

Захарова напомнила, что в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин.

«Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие стало политической традицией западного либерализма», – заключила дипломат.