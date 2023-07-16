В сердце Нетаньяху поставили прибор для мониторинга аритмии

Yedioth Ahronoth: В сердце Нетаньяху имплантировали прибор для контроля аритмии

Кардиологи в центре «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер» поставили в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устройство для мониторинга аритмии для выяснения причины его плохого самочувствия, сообщили местные СМИ.

Специалист по кардиологии в центре «Шиба» профессор Иегуда Адлер пояснил, что врачи с помощью имплантации планируют не только избежать серьезных нарушений сердечного ритма у премьера еврейского государства, но и выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца, передает ТАСС со ссылкой на Yedioth Ahronoth.

Адлер также отметил, что, несмотря на то что Нетаньяху проживает в Кесарии, его личный врач рекомендовал ему госпитализацию именно в центр «Шиба». Кардиолог подчеркнул, что настоятельно рекомендовал бы премьеру Израиля снизить нагрузку, поскольку он не сомневается, что подобный инцидент со здоровьем может быть только началом.

Напомним, Нетаньяху попал в больницу после того, как почувствовал себя плохо. Позже Нетаньяху заявил, что чувствует себя хорошо после того, как почувствовал недомогание из-за обезвоживания.