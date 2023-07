ЕК решила ужесточить условия финансовой помощи Киеву Захарова: Страны НАТО спонсируют ядерный терроризм в лице Киева Захарова о падении дрона в Курчатове: Народы стран НАТО не успеют переселиться на Марс в случае ядерной катастрофы 14 июля 2023, 12:09 Текст: Алина Власенко

Комментируя падение украинского дрона в Курчатове, где находится Курская АЭС, Захарова напомнила, что страны, поставившие Киеву беспилотники, не успеют отселиться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа. «Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии нет. Не говоря уже об абсолютном большинстве стран НАТО», – напомнила представитель МИД в Telegram.

Он подчеркнула, что правительства стран Североатлантического альянса спонсируют ядерный терроризм в исполнении Украины. В ночь на пятницу в Курчатове упал беспилотник. Пострадавших нет, критически важные объекты повреждены не были. Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Кристина Цыцура

Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack. По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru. Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта. Путин заявил, что западные танки горят лучше советских Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство». «А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента. Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. «Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент. Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области. Новости СМИ2 Раскрыты детали согласованного НАТО плана атаки на Россию Bild: Согласованный НАТО план атаки на Россию подразумевает развертывание 300 тыс. военных

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

План атаки на Россию, впервые после окончания холодной войны согласованный Североатлантическим альянсом, содержит в себе 4,4 тыс. страниц, пишут немецкие СМИ. Немецкое издание Bild опубликовало некоторые плана, который НАТО представляет как «самый крупный оборонный план со времен холодной войны». В частности, НАТО на случай якобы возможного нападения со стороны России предусматривает развертывание 300 тыс. военных в высокой степени готовности. Главкому силами НАТО в Европе в случае угрозы будет позволено принимать ряд решений без дополнительных согласований в альянсе, передает РИА «Новости». Важная роль в оборонных планах отводится Германии. По информации немецкого издания, страна станет важнейшим логистическим узлом для НАТО. Кроме того, альянс обсуждает открытие в немецком Висбадене второго штаба сухопутных сил НАТО – вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире. Некоторые страны альянса, согласно плану, возьмут на себя защиту союзников восточного фланга. В частности, Германия должна будет защищать Литву, Великобритания – Эстонию, а Канада – Латвию. Предусматривает план также защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры на случай актов саботажа. Страны НАТО намерены укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, развивать системы противовоздушной обороны, наращивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем. Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП. Reuters ранее сообщало, что в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России. Москва подчеркивала, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к схемам холодной войны, это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества». Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post. Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости». Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу. Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия. Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации. WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины. Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников. Новости СМИ2 Эксперт: Украинцы в Европе сравнялись с выходцами из Африки по умению выбивать пособия Эксперт Шеслер рассказала, как в ЕС «стонут от этих украинских беженцев»

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, правозащитница Лариса Шеслер, комментируя негодование европейцев из-за того, что украинцы отправляются в отпуск в свою родную страну. Чешские СМИ сообщили, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, а украинские беженцы едут в родную страну только отдохнуть. Словацкий политик Марек Курта назвал это удивительным, поскольку никогда не слышал, чтобы кто-либо ездил в зону боевых действий на время отпуска. Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы вообще являются беженцами.

«В Европе очень много людей с Украины, которые поехали туда в поисках европейских благ, пособий, европейской жизни. И зачастую это люди, которые хорошо знают Польшу, как получить максимальное пособие. Для них это все очень опробовано, проверено», – говорит Шеслер. Она рассказывает, что не так давно общалась с человеком, который проживает в Западной Европе, и он рассказал, что там «уже стонут от этих украинских беженцев», которые ведут себя нахально и могут посоревноваться по наглости с любыми выходцами из Африки или Ближнего Востока по умению «выбивать себе возможные льготы». «Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно. Потому что настоящие беженцы, которые действительно убегают от войны, от снарядов над головой, они, конечно, не думают туда-сюда ездить, пересекать границу, делать маникюр на Украине, чтобы приехать потом в Европу красивыми», – замечает эксперт. По ее словам, простые европейские обыватели уже давно увидели, как их деньги тратятся на тех, кто в этом на самом-то деле не нуждается. Тем более, что бюджет европейских стран несет совершенно непосильную нагрузку, размещая украинских беженцев, обеспечивая их питанием, социальными льготами, медициной и прочими благами. «Несмотря на то, что население недовольно, и в странах Западной Европы якобы существует демократия, на самом деле, европейские жители не имеет никакого решающего голоса. Все будет так, как решат кураторы, западноевропейские власти. Они ждут как определит Запад, до каких пор ему поддерживать Украину», – заключила Шеслер. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как население Украины сокращается и стареет. Отмечается, что с февраля прошлого года страну покинули более 20 млн человек, из которых 8,6 млн так и не вернулись на родину. Польский генерал Скшипчак: Украина обречена на «медленную агонию» 13 июля 2023, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Отсутствие четких гарантий для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе означает обречение киевского режима на уничтожение, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Украина обречена на «медленную агонию», она «будет кровоточить, истекать кровью», и осенью роли поменяются, когда Россия начнет наступление, заявил Скшипчак на радио RMF FM. Перевод представлен «ИноСМИ». По его словам, НАТО подставило украинского лидера Владимира Зеленского, и киевский режим «когда-нибудь иссякнет». Он добавил, что ничего не было сделано для того, чтобы дать украинцам надежду на помощь. Ранее западные СМИ сообщили, что саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников. Новости СМИ2 Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова» Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости». При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары. Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов». Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону. Политолог: У Запада нет сценариев для будущего Украины после СВО Эксперт Ткаченко оценил озвученные Киевом три сценария окончания конфликта с Россией

Фото: Celestino Arce/Reuters

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

У Запада нет полноценного сценария будущего Украины после окончания конфликта с Россией. США, Британия и Прибалтика вообще отказывают стране-наемнику в субъектности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Киеве назвали три возможных сценария окончания конфликта с Россией. «Думаю, что по вопросу будущего Украины Запад разделен на две части. Первая – это США, Британия и страны Прибалтики. Для них Украина – это страна-наемник, существующая ровно до тех пор, пока она воюет. Поэтому окончание конфликта для этих стран явно выходит за горизонт планирования», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Вторая группа стран, в которую входят большинство европейских членов НАТО, относятся к конфликту формально и считают необходимым его остановить. Они хотели бы мира, причем неважно на каких условиях, и возвращения политико-экономической ситуации до начала СВО. В отличие от первой группы, эти страны не отказывают Украине в государственной субъектности», – указал он. «Если же говорить о конкретике, то у Запада, как мне кажется, для Украины есть только один сценарий первого акта постконфликтного устройства. Допустим, соберется некий «Совет поддержки Украины», будут произнесены громкие речи. Потом Билл Гейтс даст миллиард на очистку воды, Илон Маск даст миллиард на покупку станций связи, и на этом все закончится», – спрогнозировал собеседник. «В Кремле, как мне кажется, Украине тоже не отказывают в субъектности. Москва, по всей видимости, намерена сделать так, чтобы ВСУ утратили военный потенциал, и страна в ближайшие 20 лет выращивала курей. Тогда России с территории Украины ничего угрожать не будет», – подчеркнул эксперт. Аналитик также оценил три возможных сценария окончания конфликта, которые озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Первый – «позитивный»: победа Украины и «доминирование в регионе». В таком случае Украина будет иметь сильную армию, обрастет партнерами. Второй – «негативный». Под этим подразумевается военное поражение Украины и исчезновение ее как страны в ближайшие шесть лет. Третий – установление линии разграничения и подписание так называемого «Минска-3». «Думаю, тут третий вариант ближе к реальности. Все начнется с короткого перемирия. Между сторонами конфликта будет ездить условный Эрдоган и сопоставлять требования сторон. Потом это перемирие обрастет различными соглашениями и институтами соблюдения «режима тишины». И далее, возможно, будет открыт путь к полноценным переговорам между сторонами», – резюмировал Ткаченко. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как видят прошедший саммит НАТО в Вильнюсе западные аналитики и СМИ. В зарубежной прессе констатируют, что саммит обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников. Газета ВЗГЛЯД также выясняла, почему торг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана затмил истерику Владимира Зеленского на саммите НАТО. Новости СМИ2 Рогов сообщил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области Рогов: ВСУ несут рекордные потери на Васильевском направлении в Запорожской области

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска несут рекордные потери при атаке на Васильевском направлении в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов рассказал, что украинские войска несут рекордные потери на Васильевском направлении Запорожского фронта, за последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки-Жеребянки, передает РИА «Новости». Он добавил, что атаки были лобовыми, так называемыми мясными штурмами, хотя и была попытка изменить маршруты, чтобы сохранить живую силу до момента столкновения с нашими бойцами. Рогов рассказал, противник еще на подходе к позициям российских войск был накрыт артиллерией, минометным и пулеметным огнем, было уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации. Ранее в четверг Рогов рассказал, что в Запорожской области на Васильевском направлении уничтожена украинская штурмовая группа. МОК не пригласил Россию и Белоруссию на Олимпиаду 2024 года

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Белоруссии не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). МОК объяснил отказ от приглашения собственными санкциями в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на украинской территории, передает ТАСС. Также приглашения не поступят Национальному олимпийскому комитету Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года. В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время». Ранее МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов. МОК также осудил решение киевского режима не пускать своих атлетов на турниры, в которых участвуют представители России. Новости СМИ2 ВСУ на фоне провалов начали перегруппировку на Запорожском фронте Рогов: ВСУ после провалов и неудач начали перегруппировку на Запорожском фронте

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Украинские националисты после серии провалов и неудачных попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ подтягивают новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать. При этом глава общественного движения «Мы вместе с Россией» отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением. Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, на котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ. Либералы посмеялись над фото грустного Зеленского на саммите НАТО

Фото: Henrik Montgomery/Keystone/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Либералы в социальных сетях обсуждают фотографию с саммита НАТО, на которой запечатлен стоящий в одиночестве президент Украины Владимир Зеленский. Так, политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, даже устроил конкурс подписей под этим известным фото. Конкурс Гельман объявил на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам политтехнолог при этом считает, что фотография с Зеленским «вырвала момент из потока моментов и скорее иллюстрирует разочарование в результатах саммита, чем доказывает что-то».

«Шкодный пацан на школьной вечеринке на секунду задумался, как ему всем поднять настроение», – предложил вариант заголовка журналист Олег Пшеничный (иноагент). «Взрослые в свою компанию не приняли(», – написала журналистка Маша Слоним, в 2015 году уехавшая из России в Британию. «Ужасный кадр – весь мир в одной капле», – отметила радиоведущая Ксения Ларина (иноагент). «Его зеленый – это аскеза что ли?» – поинтересовался пользователь Vladimir Borodin. «Это фото отлично показывает, как на самом деле относится НАТО к Украине, к сожалению», – отметила Irina Ewa. «Его воспринимают как человека не их круга, для них это как развлечение, их это не касается, война не в их доме», – пишет Алена Алл. «Когда пришел без пиджака на свадьбу», – шутит пользователь с ником «Санта Майонезус». «В современном мире не так просто быть гетеро)», – предлагает свой вариант подписи Сергей Соломонов. Ранее внимание на этот снимок, в котором «прекрасно все», обратила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала саммит «балом западных ценностей». Прокомментировали фото и другие российские журналисты и блогеры. Новости СМИ2 Глава Росатома рассказал о признаках подготовки Киевом удара по ЗАЭС Гендиректор Росатома Лихачев: Показания пленных украинских диверсантов говорят о подготовке Киевом удара по ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Показания попавших в плен украинских диверсантов и разведданные Вооруженных сил России свидетельствуют о подготовке Киевом удара по Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Гендиректор Росатома сообщил журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого размещена видеозапись комментария Лихачева, что разведданные Вооруженных сил России и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки Киевом атаки на Запорожскую АЭС. По словам Лихачева, с одной стороны, украинской стороной готовились наводчики и обозначения целей, а с другой стороны, Киев заявлял о том, что Россия готовится якобы «взорвать» ЗАЭС. Лихачев также отметил вклад МАГАТЭ в опровержение заявлений Киева. Он подчеркнул, что сегодня четыре человека из МАГАТЭ трудятся непосредственно на территории Запорожской атомной станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования. Лихачев также напомнил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси современными способами, в том числе и в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), донес эту оценку своих экспертов. «И таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду», – отметил генеральный директор Росатома. Он подчеркнул, что надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв атомной станции, когда у тебя там непосредственно каждый день работают 3,5 тыс. человек. «При этом еще и очень значимая часть людей – приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара. Мы вкладываем очень большие деньги и очень многие силы для того, чтобы жизнь там (в городе – прим. ВЗГЛЯД) наладилась», – добавил глава Росатома. Ранее в четверг глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС. Российский военный в одиночку отбил атаку ВСУ на Донецком направлении Российский военный Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении 13 июля 2023, 13:56 Текст: Антон Никитин

Боец «Южной» группировки российских войск с позывным Юган в одиночку отбил атаку «заблудившихся» украинских военных на Донецком направлении. Командир подразделения, в котором служит Юган, рассказал, что противник малой группой начал бодрое наступление, но, видимо, плохо прочитал карту и не разобрался в обстановке, передает РИА «Новости». Обнаружив наступающего противника, российский военный открыл огонь, в ответ раздался выстрел из гранатомета. Юган получил контузию, но сумел сменить позицию и продолжил стрельбу, ранив одного из боевиков киевского режима. Второй украинский военный решил сбежать, но нарвался на минные заграждения. По словам командира, сейчас Юган находится в госпитале на лечении. Боец был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками из Уральского федерального округа, обороняя окраины Донецка. Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 30 атак ВСУ. Новости СМИ2 Spiegel: Украина вместо вступления в НАТО осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие» Spiegel: После саммита НАТО в Вильнюсе Украина вместо вступления в альянс осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»

Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников, сообщили западные СМИ. Многие западные СМИ отмечают, что саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, стал провальным для Украины, так как Киев не получил приглашения в альянс, передает РИА «Новости». Испанская Mundo констатировала, что совместная декларация G7 в поддержку Украины – это не то, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению французской Parisien, страны НАТО в Вильнюсе едва ли пошли дальше решения, принятого альянсом в 2008 году, еще при американском президенте Джордже Буше-младшем. Колумнист британской Times прогнозирует, что результатом нерешительности НАТО для Киева станет глубокое и оправданное разочарование. Европейское издание Politico признает, что «решение» по членству Украины в НАТО стало глубоким разочарованием для Киева. Авторы статьи пришли к выводу, что украинцы «разочаровались тем, как работает НАТО». Издание отмечает, что критические заявления Зеленского, который назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Киева в НАТО, осложнили работу над итоговым документом. В свою очередь французская Monde отмечает, что тон Зеленского вызвал раздражение среди его американских и британских собеседников. При этом испанская Pais сочла недовольство Зеленского частью стратегии, которую он почти постоянно использует, чтобы усилить давление на союзников. Французская Parisien также считает, что Зеленский театрально изобразил свое разочарование на встрече в Литве, прибыв в Вильнюс разъяренным, а уехав немного успокоенным. К такому же выводу пришло и немецкое издание Handelsblatt, сообщившее, что Зеленский после саммита выглядел «смирившимся» и «демонстративно последовал совету» британского министра обороны Бена Уоллеса, который порекомендовал Киеву «меньше критиковать и больше благодарить» западных союзников. По мнению колумниста немецкого журнала Spiegel Яна Пуля, в Германии и Франции убеждены, что Украина пока не может стать членом ЕС или НАТО из-за коррупции в Киеве. Автор статьи назвал Украину «попрошайкой, которая клянчит оружие». По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, у альянса не получилось создать видимость единства, а решение о гарантиях Украине было принято «с большим трудом». В свою очередь американское издание New York Times считает, что за неопределенной формулировкой о будущем членстве Украины в НАТО скрывается более важная дискуссия, которая может стать еще одним поводом для раскола альянса. Как поясняет издание, пока одни страны НАТО считают, что Киев будет готов к вступлению в альянс при полном наступлении мира, другие допускают присоединение Украины, когда будет достигнуто устойчивое прекращение огня, еще один вариант – стабильная линия соприкосновения, однако вести дискуссию публично в альянсе «не могут из-за России». Колумнист Times также пришел к выводу, что неспособность НАТО в ходе саммита предложить Украине путь к членству «обнажает трещины» в альянсе и дает повод Москве продолжать борьбу. «Существуют значимые и опасные границы, за которые альянс не должен переходить», – напоминает Washington Post. Колумнист немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что лидерам стран НАТО на саммите в Вильнюсе «не хватило мужества», а президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проявили «командную осторожность». Автор отмечает, что не были использованы имевшиеся возможности по присоединению к НАТО отдельных частей Украины по аналогии с разделенной Германией. При этом, по его мнению, предложенные «Группой семи» (G7) обязательства по безопасности в долгосрочной перспективе обойдутся Западу гораздо дороже, чем поставки Украине оружия и гарантии от НАТО. Испанская Confidencial пишет, что встреча в Вильнюсе была непростой и заставила партнеров набраться терпения и научиться уступать. Издание считает, что саммит несколько раз был близок к провалу, в том числе из-за Зеленского, который своими заявлениями разозлил многие делегации. В то же время издание называет результаты саммита успешными – различным делегациям удалось успокоить представителей Киева. При этом, по мнению испанского издания, если раньше саммиты НАТО представляли собой идеально просчитанный танец, где всем твердой рукой дирижируют США, то эта встреча была «не хореографической, а рабочей», и показала, в какой мере натовские ястребы вроде стран Балтии или Польши способны оказать давление на американского президента. Альянс одержим сохранением единства любой ценой, и формулировки коммюнике являются примером этого – сбалансированный текст, который должен был найти золотую середину между различными позициями, отмечает испанское издание. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что человек, умеющий читать, все сам поймет об отношении Североатлантического альянса к Украине. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.