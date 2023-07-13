УФСБ: Тайник со взрывчаткой обнаружен в Запорожской области

Сотрудники российских спецслужб обнаружили в частном доме в Мелитопольском районе Запорожской области тайник со взрывчаткой и компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщили в УФСБ по Запорожской области.

По сообщению ведомства, в селе Ровное Мелитопольского района на территории одного из частных домовладений был выявлен тайник с ручными гранатами, сигнальными и имитационными средствами, взрывчаткой и электродетонаторами к ней, передает ТАСС.

Там же обнаружены оптические приборы для стрелкового оружия, ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3, емкость со ртутью, два ртутных взрывателя и другие компоненты, предназначенные для изготовления СВУ.

В ведомстве уточнили, что содержимое тайника изъято и направлено на экспертизу.

Ранее сотрудники полиции обнаружили тайник с автоматами Калашникова на окраине села Челбурда в Херсонской области.