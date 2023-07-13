В Индии поставили под сомнение право СБ ООН выступать от имени всех стран мира

Премьер Индии Моди поставил под сомнение право СБ ООН выступать от имени всех стран мира

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью газете «Эко» высказал сомнение, что Совет Безопасности ООН имеет право выступать от имени всех стран мира, когда в нем не представлены Индия, страны Африки и Латинской Америки.

По его словам, «миру нужно провести честную дискуссию о многосторонних структурах управления, которые были созданы после Второй мировой войны», так как спустя почти 80 лет мир изменился, и возникает много вопросов, в частности, являются ли эти институты представителями сегодняшнего мира, передает ТАСС.

Также Моди задался вопросом, могут ли эти институты выполнять возложенные на них обязанности и роли, подчеркнув, что СБ ООН «олицетворяет этот диссонанс».

«Как мы можем говорить о нем как о главном органе глобального сообщества, когда игнорируются целые континенты Африки и Латинской Америки? Как он может претендовать на то, чтобы говорить от имени всего мира, когда самая густонаселенная страна и крупнейшая демократия не является постоянными членами?» – заключил Моди.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что российская сторона сомневается в транспарентности расследований взрывов на газопроводе «Северный поток», которые проводят Германия, Дания и Швеция.

