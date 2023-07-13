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Байден предложил Эрдогану создать прямой канал связи
Президент США Байден на встрече с турецким лидером Эрдоганом в Вильнюсе предложил создать прямой канал связи
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Президент США Джо Байден на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Вильнюсе предложил создать прямой канал связи, сообщило издание Sabah.
Турецкое издание назвало предложение американского лидера важным итогом переговоров двух президентов. Как утверждается в статье, Байден в ходе беседы с Эрдоганом отметил, что возможность такого моментального контакта может быть полезна, поскольку не исключается необходимость срочно связаться на уровне лидеров ввиду стремительности развития мировых событий, передает ТАСС.
В то же время издание напоминает, что еще будучи кандидатом в президенты США от Демократической партии Байден говорил о сотрудничестве с оппозицией в Турции, «чтобы путем выборов отстранить Эрдогана от власти». Однако сейчас лидер США, как говорится в материале, «чувствует необходимость напомнить турецкому президенту о своей дружбе».
Во вторник Эрдоган на встрече с Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе объявил о новом этапе отношений между Турцией и США, а также пожелал действующему главе американской администрации успеха на предстоящих выборах президента. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему визит президента Эрдогана стал ключевым для саммита НАТО.
Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.
В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.
Рар: США выломали руки Турции ради членства Швеции в НАТО
Германский политолог Рар: Западные страны умеют выламывать руки строптивым партнерам
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Еще недавно Эрдоган выступал против вступления Швеции в НАТО, однако с помощью тактики «кнута и пряника» США удалось надавить на Турцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Забавно наблюдать, как лидеры западных стран выламывают руки строптивым союзникам. Когда в Швеции сожгли Коран, Эрдоган говорил о неприемлемости подобных действий. Тем не менее вскоре он же как ни в чем не бывало согласился на требования партнеров», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Думаю, помимо «кнута» ему предложили и «пряники». Скорее всего, договоренности касались исключительно безвизового въезда для турков в ЕС, торговых привилегий и свежих капиталовложений для сдерживания массовой миграции в Европу», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что нынешнее расширение НАТО – огромная победа для США. Граница России с альянсом существенно расширилась. Раньше прямое соприкосновение было, по сути, только с Норвегией, а Калининград находился в окружении Эстонии, Латвии и Польши», – резюмирует Рар.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО, способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединении Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
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Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.
«Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.
До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Финляндия извинилась за слова министра финансов о «турецких обезьянах»
Глава МИД Финляндии Валтонен извинилась перед Анкарой за слова министра финансов Пурры о «турецких обезьянах»
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Глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах».
Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она сообщила, что передала извинения властей Финляндии за «неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нового правительства» страны. Валтонен заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах», передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения.
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
Столтенберг: Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что решение принято по итогам переговоров Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в разговоре участвовал сам генсек НАТО, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, Эрдоган пообещал как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать над тем, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.
Также он сообщил, что НАТО создаст специальный механизм и должность специального представителя по борьбе с терроризмом.
По словам генсека НАТО, Швеция со своей стороны пообещала «приложить усилия», чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме.
Столтенберг добавил, что в настоящее время только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия. Причем Венгрия, по его словам, обещала, что не будет последней, кто сделает это. Генсек НАТО выразил уверенность, что «проблема будет решена».
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Политолог: Платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу
Политолог Бордачев: Европе придется платить за вступление Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты в очередной раз продавливают Европу на принятие решений, выгодных преимущественно самим американцам. Расплачиваться за это будут страны ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Турция пролоббировала ряд своих условий в обмен на вступление Швеции в НАТО.
«Я полагаю, что президент Турции получит многое из того, что хотел выторговать за вступление Швеции в НАТО. Это, скорее всего, и анонсированный безвизовый режим, и таможенный союз с Европой, а также американские истребители F-16», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».
«Как мы видим, Соединенные Штаты легко прогибают ЕС для реализации собственных целей. При этом платить за вступление Швеции в НАТО придется Евросоюзу. Последствия могут коснуться экономики и миграционных вопросов. Но все это не волнует тех, кто участвовал в торге и радел за принятие Швеции в НАТО», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, учитывая непростые отношения между Анкарой и Афинами по некоторым территориальным вопросам, я думаю, греки серьезно напрягутся на фоне возможной передачи туркам американских истребителей F-16. Греция пытается играть против Турции. И даже в какой-то момент пыталась вести переговоры с США. Однако для Вашингтона в данном случае Анкара интереснее», – заключил Бордачев.
Ранее Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и ЕС. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Кроме того, Стокгольм пообещал способствовать активизации переговоров о безвизовом режиме между двумя сторонами.
По информации телеканала Haber Global, Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Документ предусматривает отказ Стокгольма от поддержки организаций, объявленных Анкарой террористическими. В частности, речь идет о рабочей партии Курдистана (РПК).
Колумнист The Wall Street Journal Аслы Айдынташбаш считает, что кроме озвученных условий, Турция могла выдвинуть и ряд других требований, в том числе и в отношении США. Она подчеркивает, что Эрдоган мог настаивать на поставках истребителей F-16 для Анкары, поскольку страна отчаянно нуждается в обновлении военно-воздушного фронта.
Так, издание Reuters цитирует заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Джо Байден будет продвигать идею передачи F-16 Анкаре после консультаций с Конгрессом.
Телеканал CNN Turk отмечает, что парламент Турции собирается ратифицировать решение о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля. В статье подчеркивается, что процесс утверждения принятия нового члена в альянс будет окончен после публикации в правительственной газете Resmi Gazete подписанного президентом указа.
Западная пресса с оптимизмом описывает решение Эрдогана. Так, в Bloomberg считают, что расширение альянса на север станет одним из главных изменений в ландшафте европейской безопасности. По мнению издания, НАТО укрепляет контроль над Балтийским морем и получает огромные преимущества в Арктическом регионе.
Схожее мнение выражает и NBC. Телеканал отмечает: несмотря на то что Швеция не имеет общей границы с Россией, ее ВМС и ВВС в совокупности с другими силами НАТО способны ограничить влияние Москвы в регионе.
В CNN достигнутые договоренности называют крупной победой Байдена. Президент США долгое время выражал уверенность в возможности присоединения Швеции к альянсу на саммите в Вильнюсе. Однако телеканал подчеркивает, что процесс вхождения в организацию нового участника все равно может быть замедлен. Отмечается, что Венгрия до сих пор не проголосовала за вступление Стокгольма в НАТО.
Стало известно, что пообещала Швеция в обмен на вступление в НАТО
Столтенберг: Швеция пообещала Турции таможенный союз и безвиз с ЕС в обмен на членство в НАТО
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Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и Евросоюза, а также активизировать переговоры о безвизовом режиме между Турцией и ЕС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что Швеция дала такие обещания в качестве члена Европейского союза, передает ТАСС.
По информации телеканала Haber Global, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Помимо озвученного Столтенбергом, документ предусматривает, что Швеция обещает Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана (РПК), а также организацию ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в попытке военного переворота 15 июля 2016 года.
Также в Стокгольме обещали содействовать отмене санкций в отношении Турции и устранению преград для республики в сфере ВПК и инвестиций.
Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден приветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО и выразил готовность работать с Анкарой над выстраиванием обороны в евроатлантике, передает РИА «Новости».
Ранее генсек альянса сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса.
По данным телеканала CNN Turk, заявка на вступление Швеции в НАТО, вероятно, будет одобрена турецким парламентом в ходе осенней сессии.
Сам Эрдоган ранее заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Песков: Россия планирует получить объяснения Турции по возвращению главарей «Азова»
Москва в диалоге с Анкарой намерена получить разъяснения по ситуации с передачей киевскому режиму командиров нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе диалога Россия намерена получить разъяснения Турции по поводу произошедшего, это будет принято во внимание при следующих договоренностях, сказал Песков, передает ТАСС. «Что касается возвращения главарей «азовцев», то да, это нарушение имевшейся договоренности, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать», – добавил он.
По его словам, важно, что Турция, в отличие от большинства западных стран, сохраняет диалог с Россией и поддерживает его на высоком и высшем уровне.
Он подчеркнул, что телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Турции Тайипа Эрдогана пока нет в графике, сообщает РИА «Новости».
В случае необходимости такую беседу могут быстро согласовать.
Песков добавил, что сроки возможного визита Путина в Турцию пока неизвестны.
Представитель Кремля отметил, что ситуация с «Азовом» не повлияет на реализацию проекта российско-турецкого газового хаба на турецкой территории.
Он подчеркнул, что у Турции есть «абсолютное право» развивать отношения с любыми странами, включая Украину. «Но, конечно, будучи партнерами с Турцией, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас», – заключил он.
Украинский президент Владимир Зеленский в конце прошлой недели заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Посол Украины в Анкаре: Турция не ставила условий для возвращения главарей «Азова»
Посол Украины в Анкаре Бондар: Турция не ставила условий для возвращения главарей «Азова»
Анкара не ставила условий для выдачи командиров украинского террористического батальона «Азов» Киеву, заявил украинский посол в Турции Василий Бондар.
Турция не выдвигала условий для выдачи киевскому режиму боевиков «Азова», сообщил Бондар украинской версии «Радио Свобода» (иноагент), передает «Коммерсант».
По его словам, Анкара ужесточила позиции «в коммуникации с российской стороной».
В субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Байден выступил за поставки истребителей F-16 Турции
Белый дом: Байден выступает за поставки Турции истребителей F-16
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Президент США Джо Байден поддерживает идею осуществления поставок истребителей F-16 Турции, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, президент Байден в течение нескольких месяцев четко и недвусмысленно заявлял, что выступает за поставки F-16 Турции, и этот шаг отвечает национальным интересам США, передает ТАСС.
Салливан добавил, что увеличение потенциала Турции в интересах НАТО.
В свою очередь представитель Госдепа США Мэттью Миллер также заявил, что США выступают в поддержку поставок истребителей F-16 Турции и одобряют желание Анкары присоединиться к ЕС. При этом он подчеркнул, что членство Швеции в Североатлантическом альянсе и продажа Турции самолетов F-16 – это два отдельных вопроса, сообщает Anadolu Ajansi.
Миллер отметил, что Швеция внесла поправки в свои Конституцию и антитеррористическое законодательство, а также арестовала ряд подозреваемых в причастности к терроризму. По его словам, этого достаточно, чтобы устранить опасения Анкары в сфере безопасности из-за заявки Стокгольма на вступление в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на публичном форуме НАТО перед встречей лидеров альянса, также заявил, что Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не является частью сделки по Швеции, но в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Турции.
Ранее источник в Анкаре сообщил, что Турция в течение месяца может принять решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, ожидается, что оно будет положительным.
Напомним, в начале марта в совете по безопасности и внешней политике при президенте Турции пригрозили отказаться от закупки американских истребителей F-16 и рассмотреть возможность приобретения самолетов у России, Китая или ЕС.
Байдена раскритиковали за фамильярности с Карлом III
DT: В Британии удивились слишком фамильярному обращению Байдена с Карлом III
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Президент США Джо Байден удивил британцев излишне фамильярной манерой держаться на встрече с Его Величеством Карлом III в Лондоне, пишут британские СМИ.
Как поясняет газета The Daily Telegraph, Байден отступил от строгого протокола общения с монархом, когда во время рукопожатия пять секунд держал короля за локоть левой рукой. Кроме того, он дважды ненадолго положил руку на плечо монарха, передает ТАСС.
Во взгляде короля, как отмечает издание, читалось удивление, когда Байден решил использовать обе руки для подчеркнуто дружеского приветствия. Газета добавляет, что привыкшие к строгому королевскому протоколу британцы «недоуменно поднимали брови». Другие же настаивают, что такие «проявления тактильности» со стороны Байдена являются частью его стиля, добавляет DT.
Эксперт по невербальной коммуникации Джуди Джеймс в комментарии газете The Sun призвала не считать такое обхождение со стороны Байдена оскорбительным. При этом, отмечает она, это явно необычно, поскольку протоколом предписано не прикасаться к монарху, пока он первым не прикоснется к гостю. Также протокол не позволяет идти впереди монарха. Джеймс добавила, что в наши дни соблюдение протокола со стороны президента является знаком вежливости, но не является обязательным.
Газета The Daily Mail в свою очередь обратила внимание на неловкую ситуацию, возникшую, когда король вел американского президента через двор Виндзорского замка. Лидеры шли вдоль шеренги валлийских гвардейцев в алых мундирах и высоких шапках из медвежьего меха. Байден остановился возле одного из них, завязав короткую беседу, что стало для монарха неожиданностью. Карл III жестом призвал Байдена продолжать путь, однако тот снова повернулся к гвардейцу и что-то сказал ему. Королю пришлось улыбнуться и повторить жест.
Встреча президента США с Карлом III была первой после состоявшейся в мае коронации британского монарха. Саму церемонию Байден пропустил. В понедельник глава Белого дома также провел в Лондоне переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком. Встреча продлилась всего 42 минуты.
Байден пользовался шпаргалкой на встрече с премьером Британии
Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Лондоне использовал шпаргалку, сообщает газета Daily Mail.
Сообщается, что Байден поддерживал диалог с Сунаком в Лондоне, используя карточки-шпаргалки и ключевые слова, передает РИА «Новости».
На фото, опубликованных газетой, видны заметки Байдена. Вверху карточки крупными буквами написано слово «НАТО», ниже «Турция», «F-16», «Атлантическая декларация» и «искусственный интеллект». В статье говорится, что этот факт доказывает, что умственные способности Байдена снижаются.
Также опубликовано видео, на которой во время чаепития с Сунаком Байден держит на коленях перед собой карточку, куда периодически смотрит.
Эрдоган рассказал о «предложениях Путина» по зерновой сделке
Президент Турции Эрдоган: Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются
Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин якобы высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются.
Подводя итоги прошедшего саммита НАТО, президент Турции отметил, что зерновая сделка продлевалась дважды, за время ее действия на мировые рынки было доставлено 33 млн тонн продовольствия, передает ТАСС.
Эрдоган также сообщил, что обсуждал продление зерновой сделки с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по словам турецкого лидера, выступает за ее продление.
Кроме того, лидер Турции выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин высказал некоторые предложения по зерновой сделке, которые сейчас обсуждаются. Эрдоган заявил о намерении и далее обсуждать зерновую сделку с Путиным и с Зеленским.
В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение Турции продлить срок договоренности сразу на два года, констатировав, что ситуация вокруг зерновой сделки де-факто никак не поменялась.
Напомним, 30 июня глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что доводов для продления зерновой сделки нет, в случае ее прекращения Россия обеспечит поставки зерна в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме.
Байден пообещал продать F-16 Турции
Байден выразил уверенность в успехе продажи истребителей F-16 Турции
Соединенные Штаты преуспеют в продаже Турции истребителей F-16, заявил глава Белого дома Джозеф Байден после саммита НАТО в Вильнюсе.
Байден выразил уверенность в том, что США смогут продать F-16 Турции и успешно закрыть сделку, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский президент поддерживает идею о поставках F-16 Турции. Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей.