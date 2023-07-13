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Тело женщины найдено при разборе сгоревших домов в свердловской Шайдурихе
Один человек погиб при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области
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Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Тело женщины найдено во время разбора сгоревших конструкций», – сказал источник РИА «Новости».
Кроме того, медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре в Шайдурихе, передает ТАСС. Мужчина получил ожог нижних конечностей и был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ, его состояние оценивается как удовлетворительное, еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области повредил 41 строение и локализован на площади 4100 кв. метров.
В МЧС добавили, что силы и средства огнеборцев сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания, планируется задействовать вертолеты Ми-8 МЧС России и Министерства обороны. Также в готовности находится самолет-амфибия Бе-200ЧС, ночью он прибыл в город Екатеринбург. Всего к тушению пожара привлечены 140 человек и 46 единиц техники.Специалисты управления соцполитики начали принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта. В селе Шайдуриха работают шесть специалистов.
Напомним, днем в среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. метров. По последним данным, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а при необходимости выхода на улицу использовать респираторы и маски.
Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.
В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.
Депутат Гурулев: В ходе СВО погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков
В ходе спецоперации погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Гурулев.
Цоков погиб геройски, заявил Гурулев в эфире «России 1», передает «Газета.Ru».
По словам депутата, Цоков погиб в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ. Гурулев добавил, что ранее командующий ЮВО побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось». Он уточнил, что в 2022 году Цоков получил тяжелое ранение, но его «вытащили».
Минобороны России пока не комментировало это заявление.
Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС
Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева присоединиться к ЕС
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.
Фон дер Ляйен в среду выразил восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. «Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха», – заявила она.
На это заявление обратила внимание Захарова. Она сыронизировала, предположив, как фраза фон дер Ляйен звучит в переводе на украинский язык.
«Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Если допьете, значит, вы добились успеха», – написала Захарова в Telegram.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.
Зеленский резко ответил заявившему о неблагодарности Украины британскому министру
Президент Украины Зеленский предложил каждое утро благодарить министра обороны Британии Уоллеса за помощь
Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Украины за помощь, предложив благодарить британского чиновника каждое утро.
После саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что власти Украины всегда были очень благодарны Великобритании, передает РИА «Новости».
«Как еще нам надо поблагодарить? Еще можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю», – сказал Зеленский.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, что Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая, что за помощь принято говорить спасибо.
Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
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Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».
«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.
Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.
Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.
Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.
Минобороны назвало количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер»
Минобороны: «Вагнер» завершает передачу вооружений ВС России
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Российская армия заканчивает прием вооружения и военной техники от подразделений группы «Вагнер», сообщило Министерство обороны.
ВС России получили более 2 тыс. единиц техники и вооружения, в том числе – сотни единиц тяжелого вооружения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Вагнер» передал танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРПК «Панцирь», САУ 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия.
Также группа передала минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобили, более 2,5 тыс. тонн боеприпасов и около 20 тыс. единиц стрелкового оружия.
Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.
Тяжелая гусеничная техника, САУ и танки свозят на полевые базы колесными тягачами на тралах, чтобы не повредить асфальт на дорогах. Колесная техника едет своим ходом.
Вооружение доставляют в тыловые районы, где ремонтные бригады российской армии проводят техобслуживание и подготовку для использования по назначению.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что глава российского государства Владимир Путин провел 29 июня в Кремле встречу с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным и командирами подразделений ЧВК.
Дизайнер Лебедев отреагировал на конфискацию своих квартир в Киеве
Дизайнер Артемий Лебедев написал, что «будет скучать» по конфискованной властями Украины квартире
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение департамента санкционной политики министерства юстиции Украины конфисковать его имущество в Киеве.
Лебедев написал в своем Telegram-канале, что теперь его хата «точно с краю». Дизайнер признался, что ему «жалко киевскую квартирку», и сказал, что будет по ней скучать.
Уже несколько лет дизайнер не мог попасть в две свои квартиры в центре украинской столицы. В 2017 году ему был запрещен въезд на Украину, напоминает РИА «Новости».
Ранее Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.
Бывший посол России в Бангладеш умер после избиения
Прокуратура Тверской области: Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Николаев умер после избиения
Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш 73-летний Александр Николаев, которого избили в Тверской области, скончался, прокуратура региона вынесла постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК РФ, сообщили в ведомстве.
В прокуратуре в Тверской области заявили, что региональным надзорным ведомством вынесено постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по региону для организации дальнейшего предварительного следствия в связи со смертью потерпевшего, передает РИА «Новости».
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено в Тверской области в июне после избиения бывшего чрезвычайного и полномочного посла в Бангладеш Александра Николаева.
В УМВД по региону заявляли, что подозреваемый установлен. В следственном отделе УМВД по Конаковскому району возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, максимальная санкция – восемь лет лишения свободы.
Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков «Азова»
Пушилин о выдаче Турцией боевиков «Азова» Украине: Их обмен был более болезненным
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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обмен боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) в прошлом году был более болезненным в моральном плане событием, чем нынешняя выдача их Турцией Украине.
Как сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live», отвечая на вопрос ведущего, как в ДНР восприняли выдачу Турцией Украине боевиков «Азова», для него было очень болезненно, когда «азовцев» пришлось менять, передает РИА «Новости». По его словам, репутация у Турции потеряна, «потому что это были их обязательства, их гарантии, они не были исполнены».
Он отметил, что сам факт появления «кучки военных преступников» на Украине на ход военной операции никак не повлияет.
«Прекрасно понимаем, что тот обмен был нужен, каким бы он болезненным ни был, потому что нужно было освободить наших ребят», – добавил Пушилин.
Напомним, в субботу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
G7 согласовала принципы гарантий безопасности Украине
Страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине
«Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает газета Financial Times.
В документе говорится, что гарантии включают поставки «современной военной техники в наземной, воздушной и морской средах», а также помощь в обеспечении кибербезопасности Украины, передает ТАСС.
В ответ Украина должна провести реформы судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита Североатлантического альянса, которые завершается в Вильнюсе, «хорошими», хотя Киев и не пригласили в НАТО.
Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали на Украине
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Подозреваемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался на допросе, что его завербовали на Украине.
Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее в СК России сообщили, что подозреваемым в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого оказался Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании у мужчины нашли пистолет и глушитель к нему, сообщило ведомство. Предполагается, что именно из этого орудия мужчина убил Ржицкого.
По данным СМИ, Денисенко родился в Сумской области, но жил в Киеве. Долгое время он числился президентом Федерации шотокан карате-до Украины SKIF. Подозреваемый был заслуженным тренером и мастером спорта Украины, а также обладателем восьмого дана.
Напомним, в Краснодаре неизвестный застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Ранее Ржицкий в звании капитана второго ранга командовал подводной лодкой «Краснодар».
Год назад украинская пресса обвиняла Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».
Глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не причастно к убийству.
Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО
Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он.
Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Военкоры: Количество сданного «Вагнером» вооружения опровергает слова Пригожина о дефиците снарядов
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После сообщений Минобороны России о количестве сданной ЧВК «Вагнер» бронетехники и вооружения, военкоры отмечают, что в зоне проведения СВО вагнеровцы сдали нашим военным более 2500 тонн боеприпасов разных калибров, включая крупные, для ствольной и реактивной артиллерии.
«Кроме этого, ЧВК имела два склада в России (Ростов, Воронеж), они тоже перешли под контроль Минобороны. Только в Воронеже более 1100 тонн боеприпасов. Если перевести последнюю цифру в снаряды, 1100 тонн примерно равно 25 000 снарядов», – сообщил в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.
«Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» – написал военкор. В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале уточнил, что среди нескольких тысяч тонн боеприпасов, сданных ЧВК со своих тыловых складов: снаряды для различных типов и калибров реактивной (220 мм, 122 мм) и ствольной (152 мм, 122 мм, 100 мм) артиллерии; осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков; выстрелы для гранатометов и реактивные огнеметы; более 500 тонн противотанковых и противопехотных мин разных типов; более 5 тонн боеприпасов к стрелковому оружию и почти 88 тыс. ручных гранат всех типов.
«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» – задался Коц вопросом.
Ранее Минобороны назвало количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер».
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в мае потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. Тогда он заявлял, что ЧВК получает только 30% необходимых боеприпасов.