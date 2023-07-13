Тело женщины найдено при разборе сгоревших домов в свердловской Шайдурихе

Один человек погиб при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Тело женщины найдено во время разбора сгоревших конструкций», – сказал источник РИА «Новости».

Кроме того, медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги при пожаре в Шайдурихе, передает ТАСС. Мужчина получил ожог нижних конечностей и был госпитализирован в Невьянскую ЦРБ, его состояние оценивается как удовлетворительное, еще один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области повредил 41 строение и локализован на площади 4100 кв. метров.

В МЧС добавили, что силы и средства огнеборцев сосредоточены на ликвидации отдельных очагов возгорания, планируется задействовать вертолеты Ми-8 МЧС России и Министерства обороны. Также в готовности находится самолет-амфибия Бе-200ЧС, ночью он прибыл в город Екатеринбург. Всего к тушению пожара привлечены 140 человек и 46 единиц техники.Специалисты управления соцполитики начали принимать заявки на единовременную выплату погорельцам и составлять социальные паспорта. В селе Шайдуриха работают шесть специалистов.

Напомним, днем в среду в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Его быстрому распространению способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. метров. По последним данным, 35 человек остались без жилья. В связи с пожаром в лесах Невьянского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации до 21 июля.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал жителям Свердловской области из-за смога сократить время пребывания на улице, а при необходимости выхода на улицу использовать респираторы и маски.