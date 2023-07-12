Обвиняемому в краже 317 млн бизнесмену Израйлиту вынесли приговор

Бывшего руководителя «Усть-Луга» Валерия Израйлита приговорили к колонии и освободили, засчитав годы под стражей и под домашним арестом в счет срока наказания, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Израйлит признан виновным по статье «Совершение операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима. В срок отбытия наказания зачлось содержание под стражей и домашний арест, его освободили от наказания по отбытию.

Меру пресечения осужденному изменят на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Арест на имущество предпринимателя сохранен.

Израйлита арестовали в декабре 2016 года, речь шла о краже средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга в Ленинградской области. Почти 317 млн рублей, согласно версии следствия, перевели от заказчика работ на счета подконтрольных Израйлиту фирм, откуда они были украдены.

Основой для обвинения послужили данные добровольной декларации бизнесмена, где были указаны данные о зарубежных активах. Президиум Верховного суда России разъяснял, что действует абсолютный запрет на использование деклараций как доказательств, полученных в рамках амнистии капиталов.

В 2019 году Госдума приняла закон, по которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может быть доказательством в рамках уголовного дела.