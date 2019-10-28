Зампред ВС России отменил решение о праве ФСБ изымать налоговые декларации об амнистии

Заместитель председателя Верховного суда (ВС) России Владимир Давыдов отменил постановление судьи ВС России Александра Ботина, который ранее не увидел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ налоговой спецдекларации.

Давыдов заявил, что судья Ботин, который 10 октября отказал адвокатам Израйлита в передаче их жалобы на рассмотрение в кассационную инстанцию, вообще не должен был рассматривать жалобу по существу, передает «Интерфакс».

В этой жалобе адвокаты Израйлита пытаются оспорить законность изъятия спецдекларации, где люди раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. Давыдов уточнил, что данные обстоятельства должен проверять суд первой инстанции при рассмотрении уголовного дела по существу, так как предварительное следствие уже завершено, а дело направлено в суд.

Отмечается, что речь идет о деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», которая строила порт в Ленинградской области.

По версии обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, закупала некачественные трубы для порта, а сэкономленные деньги выводила за границу. При этом сотрудникам УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось установить, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, а в марте 2017 года следователи добились разрешения суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.

Однако ранее Дзержинский районный суд Петербурга решил, что закон об амнистии в деле Израйлита не применяется, так как на преступления, в которых он обвиняется амнистия не распространяется.

Напомним, амнистия капиталов началась 1 июля 2015 года, она подразумевала «безболезненное» с точки зрения уголовной, административной и налоговой ответственности раскрытие иностранных активов и возврат капитала в Россию.

Ранее в Кремле потребовали выполнения гарантий по амнистии капитала.