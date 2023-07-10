Губернатор Подмосковья рассказал о запуске 50 проектов импортозамещения

В Подмосковье сопровождают более 150 проектов импортозамещения, 50 из которых запустят в этом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал, что «фонд развития промышленности позволяет брать «дешевые» деньги под 1-3%, максимум 5%. А если это импортозамещение – под 1% годовых», что хорошо стимулирует приход бизнеса, передает «360».

Он также отметил, что инвесторы получают готовые площадки и льготные кредиты, позволяет стремительно запускать проекты.

Ранее сообщалось, что торговый дом «Мосавтостекло» к 2026 году запустит производство железнодорожного стекла в Долгопрудном, используя два участка в рамках программы «Земля за 1 рубль».