Американский генерал Ходжес: Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии

Запад потерпел неудачу в Грузии, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.

Ходжес в интервью польскому порталу Interia заявил, что прежде «оптимистично» относился к Грузии, однако Запад и НАТО «потерпели неудачу» в этой стране, передает РИА «Новости».

Американский генерал считает, что Североатлантический альянс упустил свой шанс в Грузии. В случае с республикой НАТО находится в куда худшем положении, чем три-пять лет назад, уверен он.

По его словам, Запад не был последовательным в оценках значения экономического развития и сотрудничества в сфере безопасности, а также в других вопросах, которые являются частью комплексной стратегии НАТО.

Эксперты отмечали ранее, что Грузия стала примером неподчинения русофобскому давлению Запада.