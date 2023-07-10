Американский генерал заявил об утрате влияния Запада в Грузии

|
10 июля, понедельник | Последнее обновление — 05:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посольство России заявило о фактическом признании США в военных преступлениях
Разделы
Современный город до такой степени уже все зарегулировал, сделал плоским, однозначным, безжизненным и некрасивым, что дальше в прямом смысле некуда. Пора думать о других принципах и элементах расселения.
Подробности...
Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, урон противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью.
Подробности...
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».
Подробности...
240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
Подробности...
Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...
Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Американский генерал заявил об утрате влияния Запада в Грузии
Американский генерал Ходжес: Запад и НАТО потеряли влияние в Грузии
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Запад потерпел неудачу в Грузии, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.
Ходжес в интервью польскому порталу Interia заявил, что прежде «оптимистично» относился к Грузии, однако Запад и НАТО «потерпели неудачу» в этой стране, передает РИА «Новости».
Американский генерал считает, что Североатлантический альянс упустил свой шанс в Грузии. В случае с республикой НАТО находится в куда худшем положении, чем три-пять лет назад, уверен он.
По его словам, Запад не был последовательным в оценках значения экономического развития и сотрудничества в сфере безопасности, а также в других вопросах, которые являются частью комплексной стратегии НАТО.
Эксперты отмечали ранее, что Грузия стала примером неподчинения русофобскому давлению Запада.
Германия собралась обеспечить безопасность Европы без России
Президент Германии Штайнмайер: Безопасность Европы в будущем будет обеспечена без России
|
|
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена без России.
Штайнмайер заявил в интервью телеканалу ZDF, что США, Германия и «многие другие страны» якобы пытались создать в Европе архитектуру безопасности, включающую Россию, однако «это не сработало», передает ТАСС.
«Мы тоже не смогли этого сделать», – сказал президент ФРГ. Теперь, по его словам, из этого необходимо сделать выводы на будущее. Он пояснил, что в будущем безопасность в Европе больше не будет общей безопасностью с Россией.
При этом президент Германии пообещал, что страны Европы будут защищать друг друга, хоть им и придется нести огромные расходы на оборону, чтобы организовать лучшую защиту для Европы, для альянса и лучшую защиту для населения в Германии.
Напомним, в пятницу представители правительств входящих в Евросоюз стран и члены Европарламента согласовали план финансового стимулирования оборонной промышленности Европы для оперативного расширения производственных мощностей.
Эксперты: На поставки ВСУ кассетных боеприпасов Россия ответит своим арсеналом
Эксперты: РФ сможет ответить на использование ВСУ американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения
Россия сможет ответить на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения, выразили мнение авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
На Украину будут направлены кассетные снаряды М864, предназначенные для американской ствольной артиллерии калибра 155-мм, например гаубиц М777, потому что иначе ВСУ останутся вообще без артиллерийских снарядов, что грозит киевскому режиму Зеленского поражением, пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».
При этом эксперты обращают внимание, что после решение США поставить Украине кассетные боеприпасы у ВС России больше нет моральных ограничений на их применение.
У России имеются кассетные авиабомбы класса РБК-250/500, реактивные снаряды с кассетной боевой частью к РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также кассетные головные части к ракетам комплекса «Искандер», и некоторые другие боеприпасы, причем в количестве, несоизмеримо большем, чем есть в распоряжении США и тем более Украины.
При этом особенно сильный поражающий эффект кассетные виды боеприпасов имеют при применении в обороне, против наступающей техники и живой силы противника. Для ВСУ это будет означать значительное увеличение потерь, особенно в живой силе.
Ранее в МИД России назвали решение Белого дома передать Украине кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему президент США Джо Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются их особенности и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины
Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС.
При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели.
Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО.
По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
Медведев предупредил о возможности удара по ядерным объектам в Европе
Зампредседателя Совбеза РФ Медведев: Ответом на атаку Смоленской АЭС может стать удар по ядерным объектам в Европе
Если подтвердится попытка атаки Смоленской АЭС ракетами НАТО, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев предупредил в своем Telegram-канале, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, то необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Как считает заместитель председателя Совета безопасности России, «тут уже нечего стесняться».
В воскресенье некоторые Telegram-каналы выступили с утверждением, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. Смоленская АЭС является филиалом концерна «Росэнергоатом», расположена в трех километрах от Десногорска в Смоленской области на правом берегу Десногорского водохранилища. Расстояние от станции до Смоленска составляет порядка 150 км. В Telegram-канале станции сообщалось, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте, передает ТАСС.
В начале июня директор ФСБ России Александр Бортников предупреждал, что Москва расценивает теракты на объектах атомной энергетики России как попытки Киева и Запада спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
В Турции увидели опасность в активной военной помощи Украине
Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз: Активная военная помощь Украине противоречит интересам Турции
|
|
Активная военная помощь Украине, поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и продолжение украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары, Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз.
Отставной турецкий военный, основатель турецкой морской доктрины «Голубая родина» заявил в статье для портала «Верьянсын», что поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и активная военная помощь Киеву, в том числе беспилотниками, не могут соотноситься с национальными интересами Турции, эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Турция не может позволить себе роскошь совершить на саммите НАТО в Вильнюсе ошибку. Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции. Бывший турецкий военный выразил уверенность, что национальным интересам Турции должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных решений по линии Украина – НАТО уже согласованы и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита «станет короче».
Украина пригрозила Западу «пересмотром стратегии»
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит на саммите приглашение в НАТО
Если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» пояснила, что в случае, если Украину не пригласят в НАТО, акценты Киева будут смещены в сторону получения гарантий безопасности со стороны стран Запада.
По ее словам, если в Вильнюсе решение не будет принято или примут отсроченное решение, для Киева это будет означать, что «именно гарантии безопасности являются основными». «Поэтому очевидно смещаются акценты», – приводит ее слова ТАСС.
Также Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения относительно участия в саммите НАТО в Вильнюсе.
Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.
В Европе предрекли Украине катастрофу из-за конфликта США с Россией
Предприниматель Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией
|
|
Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией при помощи НАТО, в ходе которой все запасы альянса уничтожаются, а украинцы умирают в соотношении десять к одному.
Как считает Дотком, президент США Джо Байден требует от главы киевского режима Владимира Зеленского не соглашаться на мир, продолжать борьбу и «победить» Россию с помощью НАТО. Он отметил на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России), что в ходе конфликта на Украине все запасы НАТО уничтожаются, украинцы умирают в соотношении десять к одному, и эта опосредованная война США – катастрофа для Украины. Ким Дотком подчеркнул, что такова реальность, и призвал требовать заключения мира, передает РИА «Новости».
Ранее в Британии признали отсутствие успехов в наступлении у Вооруженных сил Украины. В среду в МИД заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований. В ведомстве также отметили, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг пообещал единое решение НАТО по членству Украины
Столтенберг: Входящие в НАТО страны на саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины
Входящие в Североатлантический альянс страны на предстоящем саммите в Вильнюсе выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в состав военно-политического блока, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг признал в интервью британскому телеканалу Sky News, что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, однако, по его словам, в этом нет ничего нового. Он выразил абсолютную уверенность, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Как считает генсек альянса, входящие в НАТО могут сплотиться вокруг общей цели, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о согласовании «нескольких важных решений» для Украины и НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посольство России заявило о фактическом признании США в военных преступлениях
Посольство России: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине
|
|
Администрация США фактически призналась в совершении Соединенными Штатами военных преступлений на Украине, заявило посольство России в Вашингтоне.
Так в диппредставительстве прокомментировали слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов.
В заявлении посольства в Telegram говорится, что Кирби «де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта». Уточняется, что американский чиновник заявил, что от оружия, поставленного США, будут гибнуть мирные граждане.
«В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», – отмечает посольство.
Логика США в решении о поставках кассетных бомб, если она и прослеживается, то сводится к принципу «хуже уже не будет», добавляют дипломаты. По их словам, руками украинских граждан США готовы уничтожать все живое вдали от собственных границ.
Усилия США направлены на реализацию «несбыточной мечты о стратегическом поражении» России, которая, борясь с киевскими преступниками, защищает свой народ и свою землю, заключили в диппредставительстве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.
Эксперты отмечали, что Россия сможет ответить на использование вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения.
В Китае объяснили подоплеку решения Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов
Global Times: США передадут Украине подлежащие утилизации кассетные боеприпасы
|
|
Американский президент Джо Байден принял решение передать кассетные боеприпасы Украине, чтобы не заниматься ликвидацией запасов, у которых истекает срок годности, пишут китайские СМИ.
Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для Global Times напомнил, что США начали производить кассетные боеприпасы еще в годы холодной войны. По его словам, эти боеприпасы накопились у США в большом количестве, а сейчас срок их годности подходит к концу, передает РИА «Новости».
Специалист считает, что Белый дом передает бомбы украинским националистам, чтобы не утилизировать их. При этом решение принималось, несмотря на возможные жертвы среди гражданского населения, подчеркнул Сун Чжунпин.
Москва ранее назвала решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнила, что американские власти называли применение кассетных бомб военным преступлением.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы.
Расмуссен призвал не откладывать принятие Украины в НАТО
Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал стратегической ошибкой решение отложить принятие Украины в НАТО до конца конфликта
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.
Отвечая на вопрос о том, не следует ли дождаться окончания конфликта, чтобы принять Украину в альянс, Расмуссен сказал, что это было бы стратегической ошибкой с опасными последствиями. По его мнению, такая постановка вопроса означает, что альянс передает всю полноту власти в принятии решений президенту России Владимиру Путину и ему нужно только «продолжить войну», чтобы воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО. Таким образом, по мнению Расмуссена, конфликт затянется на неопределенный срок, передает ТАСС.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Ранее Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс некоторых «частей» Украины. В свою очередь действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
Байден ушел от ответа на вопрос о приглашении Швеции в НАТО в Вильнюсе
Президент США Байден ушел от ответа на вопрос о возможности официального приглашения Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе
Американский президент Джо Байден не стал однозначно отвечать на вопрос о том, пригласят ли официально Швецию в НАТО на саммите альянса 11–12 июля в Вильнюсе.
Отвечая на вопрос ведущего о перспективах вступления Швеции в НАТО Байден сказал в интервью телеканалу CNN, что «надеется». Он подтвердил, что настроен оптимистично по этому поводу. Президент США вспомнил, что недавно встречался с премьер-министром Швеции. При этом глава администрации США выразил мнение, что у Швеции такие же ценности как у НАТО, передает ТАСС.
В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Ранее турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
США напомнили о возможности России уничтожить Нью-Йорк «одним махом»
Rebelion: Всего один российский «Посейдон» способен уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси
Всего один ядерный подводный беспилотник «Посейдон» способен «одним махом уничтожить» штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами, пишут испанские СМИ.
Обозреватель Хуанлу Гонсалес в статье для издания Rebelion подчеркнул, что «никто в здравом уме» не стал бы развязывать войну против России, которая обладает обширным и разнообразным ядерным арсеналом, передает РИА «Новости».
Ядерная доктрина России предусматривает, что применение ядерного вооружения возможно исключительно при угрозе существованию страны, а Запад предпочитает умалчивать об этом, умышленно разжигая конфликт, пишет Гонсалес.
Москва ранее заявила, что не станет уведомлять Вашингтон об испытаниях «Посейдонов», мероприятия такого рода не подпадают под какие-то ни было верификационные механизмы.
США заявили об обещании Киева не применять кассетные бомбы на территории России
Белый дом: Киев гарантировал неприменение кассетных бомб на территории России
Киев гарантировал Вашингтону, что не станет применять поставленные Соединенные Штатами кассетные боеприпасы на российской территории, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан уточнил, что использование кассетных бомб украинскими военными будет ограничено рядом условий. В частности, ВСУ не должны применять их на российской территории. Американская сторона полагает, что обязательство применять кассетные бомбы исключительно на «собственной территории» заставит власти Украины «ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане», передает ТАСС.
Также Салливан не согласился с мнением, что решение властей США, против которого выступила не только ООН, но и ряд зарубежных союзников США, раскололо западную коалицию. Советник американского лидера при этом добавил, что не слышал, чтобы кто-либо ставил под сомнение «единство коалиции» и то, что Вашингтон якобы играет «жизненно важную и позитивную роль в качестве лидера этой коалиции».
Москва ранее назвала решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнила, что американские власти называли применение кассетных бомб военным преступлением.
Китайские СМИ считают, что американский президент Джо Байден принял решение передать кассетные боеприпасы Украине, чтобы не заниматься ликвидацией запасов, у которых истекает срок годности.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы.
FT анонсировало масштабное соглашение НАТО о поддержке Украины
FT: НАТО на саммите в Вильнюсе объявит о масштабном соглашении о поддержке Украины
|
|
Страны Североатлантического альянса по итогам саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, планируют объявить о масштабном соглашении, в рамках которого будет создана многопрофильная структура по поддержке Киева, пишут западные СМИ.
Источники Financial Times сообщают, что Великобритания, Франция, Германия, США и другие страны намерены объявить на саммите о «масштабном соглашении». В рамках некой многосторонней структуры члены НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по поддержке Украины – военной и финансовой, говорится в публикации.
Кроме того, страны НАТО, как сообщает издание, предварительно договорились, что после принятия политического решения по членству Украины в альянсе откажутся от формализованного плана по предоставлению членства в военном блоке, передает РИА «Новости».
Планируется также разработать меры, которые помогут Украине достичь стандартов НАТО, в том числе в вопросах борьбы с коррупцией и развития оружейной программы.
Собираются члены НАТО и объявить о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16.
Газета Politico в свою очередь пишет, что несколько стран НАТО проводят экстренные консультации перед саммитом альянса. Издание также отмечает, что суть гарантий безопасности для киевского режима заключается в двусторонних обязательствах по предоставлению Украине долгосрочной помощи, передает ТАСС.
Источник издания сообщил, что обязательства, которые «на двусторонней основе» возьмут на себя страны – члены альянса, сводятся к тому, что НАТО «еще очень долго» будет снабжать украинские вооруженные силы, консультировать и финансировать ВСУ, чтобы обеспечить их способность «сдерживания против любой будущей агрессии».
В Киеве ранее заявили, что если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева.
|
|