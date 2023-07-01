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Рябков подчеркнул соблюдение Россией ДНЯО при размещении ЯО в Белоруссии
Рябков отметил соответствие решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии Договору о нераспространении
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Решение Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии не нарушает российских международных обязательств, в том числе Договор о нераспространении ядерного оружия, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В преддверии 55-летия подписания ДНЯО Рябков пояснил, что «контроль над российским ядерным оружием не передается» Минску. При этом он отметил, что предпринятые Россией меры «носят вынужденный характер», передает ТАСС.
Рябков заявил о «недоумении» в связи с критикой действий России на Западе, учитывая, что НАТО объявило себя «ядерным альянсом» и «целенаправленно развивает практику совместных ядерных миссий с опорой на американское ядерное оружие». При этом ядерные вооружения США находятся «за тысячи километров от американской территории так, чтобы они могли оперативно поражать цели в России», заявил Рябков.
Замглавы МИДа сказал, что «ДНЯО продолжает полноформатно функционировать» и способствует предотвращению «неконтролируемой гонки ядерных вооружений может».
Напомним, российская сторона не отдает белорусской тактическое ядерное оружие России, а размещает его в республике и обучит военных, как США в Европе.
ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников
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Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости».
По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине
Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем
Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.
При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал.
Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине.
Der Spiegel: Западное оружие оказалось бессильно против российского вертолета Ка-52
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Работа российского вертолета Ка-52 ужаснула украинских военных, так как западное оружие не может с ним справиться, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В публикации указано, что над позициями ВСУ часто кружит российский Ка-52, известный как «Аллигатор», который считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, несмотря на то, что в прошлогодних операциях не проявлял себя в полной мере, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что вертолет имеет внушительное вооружение, в том числе управляемые ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля» и противотанковые комплексы «Вихрь».
Издание подчеркивает, что экипаж может вести огонь с расстояния до 10 км, а дальность действия немецкого зенитного комплекса Gepard является недостаточной, как и ракета Stinger, которые способны атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.
Автор публикации добавил, что украинская армия не может даже послать на перехват Ка-52 самолеты, в связи с тем, что российские истребители способны сбить их с дальнего расстояния.
«Во время таких операций и так немногочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от российских ракетно-зенитных комплексов», – резюмирует Spiegel.
Ранее американский обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive заявил, что одну из величайших угроз для украинских военных представляет российский беспилотник «Ланцет».
Politico: США старались убедить Россию в непричастности к мятежу Пригожина
Politico: Белый дом предпринял шаги, чтобы Москва не увидела руку США в неудавшемся мятеже в России
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Чиновники Белого дома связались напрямую с Кремлем, чтобы убедить российское правительство в непричастности Соединенных Штатов к недавнему военному мятежу в России, пишет Politico.
Согласно данным американского издания, президент США Джо Байден и высшие помощники по национальной безопасности наблюдали за недолговечной попыткой мятежа в России, после чего сочли своим долгом напрямую связаться с Кремлем, передает Politico. По данным дипломатических источников, чиновники американской администрации сообщили коллегам в Москве о том, что рассматривают происходящее, как внутреннее российское дело. Более того, в Белом доме заверили, что не станут вносить никаких изменений в позиции войск США или НАТО.
По мнению президента Eurasia Group Яна Бреммера, который первым написал о разговоре по обратному каналу в своем еженедельном информационном бюллетене для клиентов, это было сделано для того, чтобы «Россия не увидела в происходящем американскую руку».
«С точки зрения США, это было на самом деле весьма полезно – иметь возможность донести до Москвы, что политика Америки заключается в защите Украины и помощи им вернуть свою землю, но что это не смена режима и не уничтожение России», – отметил он.
Кроме того, представитель администрации подтвердил факт обратной связи с Москвой в West Wing Playbook, заверив, что подобные открытые каналы используются, когда у официальных лиц с обеих сторон есть важные сообщения для передачи.
Как добавили Алекс Уорд, Лили Байер, Сюзанна Линч и Кристина Гальярдо, Байден в общении с другими лидерами НАТО настаивал на том, что Западу было бы лучше всего хранить молчание.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что слова американской стороны о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядят лукавством.
Военный эксперт оценил риски передачи ВСУ комплексов ATACMS
Военный эксперт Бижев: Передачей ВСУ ATACMS Вашингтон не сможет добиться перелома в конфликте
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США не в первый раз отправляют ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте. Так будет и в этот раз, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Напомним, в США обсуждается возможность поставки оперативно-тактических ракет ATACMS для Украины.
«ATACMS – современные тактические ракеты класса «земля – земля». Пусковыми установками ракет ATACMS являются РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Обладают достаточно большой скоростью – 1500 метров в секунду. При этом полет может осуществляться по разным траекториям. Вкупе с эффективной отражающей поверхностью, это серьезно усложняет противодействие данному снаряду», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.
«Дальность поражения ATACMS может достигать 300 километров, однако это зависит от вида модификации. Не думаю, что украинцам передадут самые мощные системы. Кроме того, ATACMS отличается особой мобильность: развертывание происходит за несколько минут, что усложняет противодействие данным вооружениям», – подчеркивает эксперт.
«Используются ATACMS для стрельбы по разным целям. Под удар может попасть как техника, так и важные здания или аэродромы. Неоспоримое преимущество данных снарядов – возможность их интеграции с разведывательными дронами и спутниками. То есть военные получают необходимую информацию в режиме реального времени», – считает собеседник.
«В боевой части ракеты размещается около 560 кг взрывчатки. При этом сама головка снаряда кассетная. Соответственно, данный боеприпас отличается внушительными характеристиками. Но я не думаю, что ВСУ удастся достичь с его помощью кардинального изменения ситуации на полях СВО», – акцентирует Бижев.
«Это не первый случай, когда в руки противника попадает оружие, которое якобы способно переломить ход конфликта. Достаточно вспомнить, какого размаха достигла информационная кампания в период передачи Украине HIMARS. Тогда каждый второй западный аналитик писал, что России с подобной техникой не совладать», – считает собеседник.
«Тем не менее мы приспособились к новым условиям на фронте. Нам удалось выстроить глубокоэшелонированную систему ПВО. В связи с этим могу с уверенностью заявить, что наши солдаты вполне способны побороть и новую угрозу. Конечно, первое время ВС РФ придется привыкать к ATACMS, но это стандартная для армии практика», – акцентирует Бижев.
«К тому же военно-политическое руководство России достаточно трезво оценивает ситуацию на полях СВО. Уверен, что подготовка к передаче ВСУ данного типа ракет уже ведется. Скорее всего, в настоящий момент в наших научно-исследовательских центрах проектируют пробную модель для организации тренировок служащих ВС РФ», – уточняет собеседник.
«Кроме того, совсем недавно Украина получила ракеты Storm Shadow. Коренного перелома не произошло. ВС РФ демонстрируют внушительную способность адаптации к изменчивой ситуации на фронте. Необходимо с должной ответственностью и доблестью встречать те испытания, которые преподносит нам противник, и тогда русский солдат обязательно одержит победу», – резюмирует Бижев.Ранее стало известно, что Вашингтон в скором времени может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для ВСУ. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета пишет, что вопрос о поставках данной модели вооружений находится на стадии согласования на самом высоком уровне.
Отмечается, что Украина в последние недели получила несколько положительных сигналов о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS. При этом пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему не известно о каких-либо «неизбежных решениях», касающихся передачи ВСУ этих ракет.
Он отметил, что видел сообщения СМИ о планах отправки новых боеприпасов в зону СВО, однако подчеркнул, что ему «нечего объявлять» по данному вопросу. Ранее в военном ведомстве усомнились в практической надобности предоставления ВСУ ракетных комплексов ATACMS. При этом заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер отметила, что недавно отправленные Украине снаряды Storm Shadow действуют вполне эффективно.
Напомним, в мае министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил факт передачи ВСУ авиационных ракет Storm Shadow с дальностью поражения около 250 км. Использование данного боеприпаса, по мнению аналитиков, усилило атакующий потенциал украинских военных. В частности, с помощью новых снарядов, противник сумел обстрелять Бердянск и Мариуполь.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, Storm Shadow способны достигать любой точки в Донецкой народной республике. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ готовы применить новый боеприпас для нанесения удара по Крымскому мосту в том случае, если они будут уверены в успехе своих действий.
Кроме того, Storm Shadow создают существенную угрозу для сухопутного коридора в Крым. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, каким образом можно решить сложившуюся проблему.
NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков
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В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан.
Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest.
Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости».
Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он.
Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан.
Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки.
В США признали поражение наемников ударом ВС России по Краматорску
CNN: В результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников
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Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.
Американский телеканал привел слова наемника из США Ника Дакворта, который заявил, что он и его «коллеги», в том числе наемник из Британии Мо Хорник, в результате удара российской армии по Краматорску получили легкие ранения, передает РИА «Новости».
В то же время американский наемник выступил с утверждением, что в месте, по которому был нанесен удар, якобы было «очень мало» военных. По его версии, в пункте временной дислокации якобы проходила «детская вечеринка», на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
Согласно сообщению Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Конгрессвумен в США высмеяла встречу Зеленского с экологами
Конгрессвумен в США Тейлор Грин назвала лицемерной встречу Зеленского с экологами
Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами.
В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг.
Вашингтон объяснил трудности ВСУ с контрнаступлением
Замедление контрнаступления украинской стороны связано с плохой погодой и хорошей подготовкой российских войск, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Российская армия потратила месяцы на подготовку к украинскому наступлению, в некоторых местах она «очень глубоко окопалась», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что погода для наступления была не самой подходящей.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с оборонительными барьерами.
Лукашенко составил карту центров принятия решений недружественных стран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что утвердил на «военных картах» места центров принятия решений на территории недружественных государств.
Лукашенко отметил, что координаты этих центров известны «до миллиметра». По его словам, «позавчера» (в среду, 28 июня) они были определены «четко и ясно» и утверждены им на военных картах, передает слова главы Белоруссии близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России распорядился привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность. Он рассказал также, что находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры готовились к «вооруженному мятежу».
Россия обвинила западную коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Замглавы ЦПВС Гуринов обвинил возглавляемую США коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Так называемая международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, грубо нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что коалиция продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации. По его словам, нарушения имеют «целенаправленный и систематический характер». Так, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с беспилотниками. В частности, БПЛА MQ-9 Reaper приблизился к объекту российских сил у аэродрома Квайрес в Алеппо, данные полеты не согласованы с российской стороной. Гуринов подчеркнул, что Россия при этом соблюдает соглашения с США, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов сообщил, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
В США призвали СМИ не прикрывать взяточничество Байдена новостями про Россию
Законодатель в США Боберт призвала американские СМИ не прикрывать в взяточничество Байдена новостями про Россию
Американские СМИ отдают предпочтение связанным с Россией новостям вместо того, чтобы сообщать о причастности президента США Джо Байдена к коррупции, выразила мнение член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо).
В своем Twitter (запрещен в России), она указала, что «средства массовой информации хотят, как обычно, говорить о России», однако найдется «кто-нибудь, кто выйдет вперед и сообщит американскому народу о 5 млн долларов, которые Байден получил в качестве взяток», передает ТАСС.
«Кто выйдет вперед и обсудит сообщения с угрозами, которые по WhatsApp отправлял (сын президента США) Хантер китайскому бизнесмену на случай, если он не получит деньги? Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?» – подчеркнула Боберт.
Отмечается, что сообщение американского законодателя было опубликовано в 23.03 по местному времени 27 июня (05.03 мск 28 июня), однако затем удалено.
Ранее в морской разведке США заявили, что Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане – ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до показаний информатора о Хантере, чтобы отвлечь внимание общественности.
WSJ: На сбитом в феврале китайском аэростате обнаружено американское оборудование
На пролетевшем зимой над территорией США китайском аэростате обнаружено американское оборудование для сбора данных, сообщает представитель вашингтонской администрации.
По словам информатора, экспертиза показала, что аэростат был отчасти оснащен приборами США, причем некоторые можно приобрести в свободной продаже, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По мнению экспертов, в аэростате было специализированное оборудование, вероятно предназначенное для разведцелей, а также рядовые приборы.
Кроме того, по мнению специалистов, во время пролета над американской территорией китайский аэростат не производил какой-либо передачи данных в Китай.
Напомним, в январе в США зафиксировали над территорией страны китайский аэростат. 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой. В Вашингтоне утверждали, что Китай занимался сбором разведывательной информации. В Китае заявляли, что шар использовался для метеорологических исследований.
В США ответили на вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS
Генерал Милли: Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену
Решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и дальнобойных ракетных комплексов ATACMS примет президент США Джо Байден, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что это решение находится в компетенции американского президента, передает ТАСС.
Ранее военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обсуждение в США поставки Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, напомнил, что американская сторона не впервые отправляет ВСУ вооружения, которые якобы способны изменить ход СВО. Тем не менее ВС РФ всегда приспосабливаются к изменчивой ситуации на фронте, подчеркивал аналитик.
Американцы возмутились обращению Зеленского к США
Пользователи Сети возмутились обращению Зеленского в связи с военной помощью Украине
Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из Соединенных Штатов возмущены очередным заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за пакет военной помощи в размере 500 млн долларов.
Пользователи из США назвали Зеленского «клоуном-убийцей» и выразили сомнения, что «украинские мужчины, которых киевский режим заставляет воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое», передает РИА «Новости».
Пользователь Right Designs отмечает, что именно по этой причине «перестал платить налоги», так как никогда не соглашался на то, чтобы его деньги шли на иностранные войны, к которым США не имеют никакого отношения.
«Я не буду участвовать в коррупции! Пусть Украина и Россия сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью. Мы не хотим в этом участвовать», – подчеркнул он.
Комментатор под ником Joseph Pino в свою очередь заметил, что идут «бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду».
«Все американцы? Вы получаете это финансирование только потому, что администрация Байдена такая же коррумпированная, как и ваша», – заверил Gerald Celente.
По словам пользователя Paul A. Szypula, Зеленский объявил, что новых выборов на Украине не будет до окончания военных действий, то есть украинский народ застрял в конфликте, в котором невозможно победить. Он также призвал США перестать финансировать что-либо из этого, особенно, когда нет переговоров о мире.
«Больше бюджета на ваш кокаин», – подытожил пользователь Sentletse.
Ранее стало известно, что Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов. Также в Вашингтоне заявили о планах поставить Киеву дополнительно 30 БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin и другое оружие.