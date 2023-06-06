Российским тхэквондистам на ЧМ в Баку запретили талисманы с матрешками и медвежатами

Тхэквондистам из России на чемпионате мира в Баку не разрешили носить талисманы в виде медведей и матрешек, заявила завоевавшая золото на соревнованиях Лилия Хузина.

Российские тхэквондисты выступали в нейтральном статусе на чемпионате, им запретили демонстрировать национальную символику, передает ТАСС.

Хузина уточнила, что запрещена была любая атрибутика, нельзя было даже сделать маникюр в национальных цветах, талисманы в виде медвежат и матрешек также были под запретом. Атлетам выдали «абсолютно безликую» форму.

Она пояснила, что международная федерация и организаторы не предъявляли претензий российским спортсменам.

Чемпионка указала, что атлеты из России были рады попасть на международную арену, там не было «никакого негатива», и спортсмены и тренеры других стран спокойно отнеслись к их присутствию и «были приветливыми».

Чемпионат мира закончился 4 июня. Российские спортсмены завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали. Хузина в весовой категории до 62 кг стала первой за десять лет чемпионкой мира из России.