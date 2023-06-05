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МИД: Москва приветствует усилия стран по мирному урегулированию на Украине
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В Москве приветствуют усилия любых государств, которые направлены на мирное решение украинского конфликта, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, официально об этом информации пока нет, но об этом слышно от западных СМИ, передает ТАСС.
Ранее глава Минобороны Индонезии генерал Прабово Субианто предложил решить конфликт на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу Южной и Северной Кореи, провести референдумы и ввести миротворцев под эгидой ООН.
Американский разведчик сказал, что случилось с Залужным
Экс-разведчик США Риттер: Главком ВСУ Залужный получил тяжелое ранение при российском ударе под Херсоном
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Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный жив, но получил тяжелое ранение после российского удара по командному пункту под Херсоном, сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил также, что российским ВКС удалось ликвидировать многих сотрудников киевской разведки, которые тесно сотрудничали с коллегами из Британии и США, в бункерах на украинской территории, передает РИА «Новости».
С начала мая Залужный исчез из медиапространства. Его длительное отсутствие связывали с тяжелым ранением при ракетном ударе по командному пункту. Сообщалось, что главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. В украинских СМИ появлялись короткие ролики с якобы участием Залужного, но их подлинность вызывает сомнения, в том числе у американских экспертов.
В конце мая в Telegram-канале Залужного появилось сообщение, что он якобы провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Минобороны: Начальник Генштаба Герасимов оказался на передовой во время отражения атаки ВСУ
Командующий объединенной группировкой войск – начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов находился на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении, когда ВСУ предприняли попытку перейти в крупномасштабное наступление, сообщили в Минобороны.
Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.
Напомним, по данным Минобороны, в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Успеха украинские националисты не добились. Потери противника составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три БМП и 21 бронемашина сообщало российское военное ведомство.
Вторгшуюся в Белгородскую область украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем
В Новой Таволжанке Белгородской области украинскую ДРГ рассеяли артиллерийским огнем, противник отошел, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России была выявлена попытка украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар.
Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ при атаке на Южнодонецком направлении
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения техники украинских националистов во время безуспешной попытки ВСУ перейти в крупномасштабное наступление на Южнодонецком направлении.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее в военном ведомстве сообщили, что в субботу ВСУ начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Достичь успеха украинским националистов не удалось. При этом на одном из передовых пунктов управления на Южнодонецком направлении в момент украинского наступления находился начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Польские наемники на Украине признались в участии в нападении на территорию России
В нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Как сообщает РИА «Новости», польские наемники на Украине подтвердили свое участие в нападении на Белгородскую область в Telegram-канале Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.
Было опубликовано видео, в котором несколько человек в камуфляжной форме, их лица скрыты, они держат вывеску «Почты России», позже ролик был удален.
22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Стало известно о совместной попытке ВСУ и польских наемников прорвать Запорожский фронт
Рогов: Украинские военные вместе с польскими наемниками совершили попытку прорыва Запорожского фронта
Украинские военные совместно с польскими наемниками в воскресенье предприняли попытку прорыва Запорожского фронта в районе Времевского выступа, но были отброшены назад, потеряв не менее десяти единиц техники и порядка 50 боевиков, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что попытка прорыва была предпринята в воскресенье около полудня через разведку боем. Бои, по его данным, развернулись в районе населенных пунктов Новодаровка и Ровнополь, а также южнее и юго-западнее Времевки.
На штурм, как сообщает Рогов, пошли около двух мотопехотных рот и более 15 единиц бронетехники, в том числе танки Т-72, американские БТР М113 и бронеавтомобили. В атаке участвовали не только регулярные части боевиков ВСУ, но и польские наемники из Третьей штурмовой группы польского корпуса, уточнил Рогов.
Бой, продолжил Рогов, длился около двух часов, за это время нацисты продвинулись примерно на две сотни метров, максимальная глубина «вклинивания» объединенных сил ВСУ и польских наемников доходила до 400 метров.
Российские бойцы из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО держали качественную оборону, точные удары наносили ВКС, артиллерия, велся прицельный минометный огонь. В результате боя два танка были уничтожены из ПТРК, в общей сложности уничтожено не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков, враг откинут с занимаемых позиций, сообщил Рогов.
Он добавил, что боевые действия продолжаются, враг не прекращает попытки штурма. Российские бойцы, отметил Рогов, накрывают противника огнем.
Рогов отметил также, что, «по традиции», «нацистские черти» предприняли попытку наступления именно в большой православный праздник.
Ситуацию он назвал «тревожной, но контролируемой».
Ранее появились сообщения о том, что польские наемники на Украине признались в участии в нападении на Белгородскую область. Власти Польши заявили, что наемники из республики «не имеют никакого отношения» к официальной Варшаве.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
Власти Венгрии обновили ролик с картой Украины без Крыма
Видео правительства Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине опубликовано заново, в нем изменили кадр с принадлежностью Крыма, новый ролик размещен в Facebook* (деятельность Meta*, в которую входят соцсети Facebook и Instagram*, запрещена в России как экстремистская) венгерского правительства.
В новой версии видео в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории. После этого временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова.
Офицер российского спецназа заявил об уничтожении «золотого генофонда» ВСУ
Офицер спецназа России: Большая часть «золотого генофонда» ВСУ уничтожена в начале СВО
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«Золотой генофонд» украинской армии, состоявший из закаленных в боях контрактников, был уничтожен еще в начале российской спецоперации, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».
Офицер российского спецназа рассказал РИА «Новости», что в первой половине российской спецоперации у ВСУ было очень потерь в личном составе среди опытных военнослужащих-контрактников, которых готовили на протяжении восьми лет до начала СВО.
По мнению российского военного, этот «золотой генофонд» армии ВСУ уничтожен наполовину, а где-то и больше.
Шмель отметил, что Киев сейчас держит своих наиболее подготовленных военных в тылу, а на передний край отправляет «обычное мясо» – наименее подготовленных новобранцев из теробороны. Контрактники и «обкатанные подразделения», которые занимаются подготовкой территориальной обороны, находятся на второй и третьей линиях.
Как отмечал ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского.
Напомним также, президент Владимир Путин подчеркивал, что враг ведет войну уже девять лет, а Россия с помощью специальной военной операции пытается ее прекратить.
Варшава заявила о непричастности к польским наемникам на Украине
Польские наемники на Украине не имеют никакого отношения к официальной Варшаве, заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
Он подчеркнул, что Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши, передает РИА «Новости».
Он также призвал не ассоциировать поступки этих наемников с властями Польши.
Напомним, в нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Рогов рассказал о более масштабных попытках ВСУ к наступлению
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ предпринимают более масштабные попытки к наступлению, ситуация тревожная
Вооруженные силы Украины утром в понедельник вновь предприняли попытки к наступлению, в этот раз более масштабные, ситуация тревожная, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, утром в понедельник украинские военные «полезли большим объемом, чем вчера». В комментарии ТАСС он уточнил, что удары по направлению наносятся восточнее, чем в воскресенье. «Ситуация тревожная», – сказал Рогов.
Ранее Рогов сообщил, что активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на запорожском направлении рано утром в понедельник.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южнодонецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
В районе Времевского выступа возобновились активные боевые действия
Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в районе Времевского выступа
Активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на Запорожском направлении рано утром в понедельник, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил в своем Telegram, что начавшиеся в воскресенье активные боевые действия в районе Времевского выступа возобновились около 4.00 в понедельник. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область
Кадыров предложил отправить чеченских бойцов в Белгородскую область для ликвидации диверсантов
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С террористами, которые вторглись на территорию Белгородскую область, могли бы разобраться чеченские подразделения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров напомнил в своем Telegram-канале, что чеченские бойцы обладают опытом, благодаря которому диверсантов возможно ликвидировать без последствий для мирного населения и инфраструктуры.
При этом глава Чечни отметил, что «верховному главнокомандующему, несомненно, виднее».
По данным, которые привел Кадыров, в батальонах и полках силовых и военных структур численность чеченских бойцов превышает 70 тыс. человек. Он подчеркнул, что это целых три армии. Все подразделения, указал глава республики, прошли подготовку в Российском университете спецназа и оснащены новейшей техникой, экипированные безотказным оружием, готовы выполнить любой приказ верховного главнокомандующего, чтобы защитить государство и граждан.
На выходных ВСУ продолжали обстрел Шебекино в Белгородской области, а также, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, украинские ДРГ зашли в село Новая Таволжанка. В Минобороны сообщили, что группу украинских диверсантов в Новой Таволжанке рассеяли артиллерийским огнем.
Китаист указал на подоплеку инцидента с военными кораблями Китая и США
Эксперт Маслов назвал причины инцидента в Тайваньском проливе
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Китай впервые предпринимает такие резкие шаги. Это может быть обусловлено желанием КНР вернуть вес своим заявлениям и продемонстрировать решительную приверженность своей позиции по тайваньскому вопросу. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал китаист Алексей Маслов. Ранее в Тайваньском проливе произошел инцидент между китайским военным кораблем и американским эсминцем.
«Сам инцидент в Тайваньском проливе произошел на фоне проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». В рамках нее должна была состояться встреча министров обороны КНР и США, но Китай отклонил ее, обвинил американскую сторону в двойных стандартах и завуалированной атаке», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.
«Я думаю, этот инцидент и все, что сейчас происходит в этом регионе, было целенаправленно сделано под эту конференцию по безопасности. Неспроста были начаты совместные американо-канадские учения. Вместе с тем, прохождения китайского корабля тоже было не случайно, еще и дважды», – отметил он.
«Пекин стоит на довольно жесткой позиции о том, что прежде всего необходимо политически урегулировать ситуацию вокруг Тайваня. И сделать это можно только при условии прекращения военной поддержки острова со стороны США. Китай также демонстрирует что не откажется от применения силы для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль. Это является частью большой политики национального возрождения Китая», – полагает собеседник.
«При этом китайская сторона, в отличии от американской, не пытается эскалировать конфликт. И именно поэтому Пекин демонстрирует Соединенным Штатам, что проводить учения в этом регионе небезопасно и может привести к серьезным последствиям. Кроме того, в КНР отмечали, что иностранные корабли и истребители часто приближаются к китайской территории, они не являются частью мирных миссий, а значит могут также привести к эскалации тайваньского конфликта», – рассуждает эксперт.
«В целом, Китай показал, что он отслеживает все, что затрагивает его национальные интересы, и может предпринимать резкие действия. Показательно еще и то, что Пекин никогда ранее не делал такие вещи, придерживался спокойных взглядов на ситуацию и ограничивался заявлениями МИДа», – отметил он.
«Надо также понимать, что американцы, судя по всему, не поддержали китайские инициативы по урегулированию конфликта Украине. Спецпосланник КНР Ли Хуэй заявил, что довольно трудно будет усадить за стол переговоров все заинтересованные стороны. И этот инцидент – также часть китайского ответа США», – считает Маслов.
«От этого конкретного инцидента я не ожидаю каких-то серьезных последствий. Скорее всего и американская, и китайская стороны ограничатся уже прозвучавшими заявлениями. Но, вместе с тем, такими действиями Китай показывает, что он очень сильно меняет свою политику. Жесткие заявления Пекина потеряли свой вес. Все привыкли, что КНР делает громкие заявления по любому поводу, но все остается лишь на словах. Поэтому сейчас Китай стремится поднять цену своих слов», – заключил китаист.
Ранее канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив. Как отмечается, китайское судно во второй раз пересекло курс эсминца США с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов(1828 метров) и осталось в стороне от левого борта эсминца.
В свою очередь министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море. По его словам, у Китая нет никаких вопросов к свободе навигации и мирным транзитам, ключевой момент здесь в том, что необходимо предотвращать попытки использовать эту свободу в качестве предлога для гегемонии судоходства.
Ли Шанфу добавил, что как министр обороны он каждый день видит много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи Китая. «Они здесь не для мирного прохода. Они здесь для провокации», – заявил Ли Шанфу.
Комментируя случаи опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами в районе Южно-Китайского моря, Ли Шанфу сказал: «Почему все эти инциденты произошли в районах вблизи Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, это потому, что китайские корабли или истребители не занимались навигационной гегемонией в районах, прилегающих к другим странам».