Guardian: Сербы на севере Косово стали использовать символ «Z» как знак сопротивления НАТО

Сербское население на севере Косово стало наносить символ «Z» на бронированные автомобили НАТО в качестве знака протеста против Североатлантического альянса, сообщают британские СМИ.

Как сообщает британское издание The Guardian, сербы в Звечане применили против солдат Североатлантического альянса слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также раскрасили натовские автомобили символикой «Z». Газета напоминает, что это является отсылкой к «российскому знаку», который используется в ходе СВО, передает РИА «Новости».

Позднее немецкая газета Bild показала фото солдат НАТО, отдыхавших перед муниципалитетом Звечан. На здание также нанесли букву «Z».

Британское издание поясняет, что среди протестующих сербов «немало тех, кто поддерживает [президента России Владимира] Путина».

Протесты на севере Косово вспыхнули из-за требований местных сербов отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, которых избрали при бойкоте сербского большинства 23 апреля.

Тысячи протестующих сербов вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич. Контингент НАТО KFOR оцепил здания органов самоуправления.