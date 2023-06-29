СК предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014–2016 годах

СК предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014–2016 годах и гибель 190 жителей, сообщила пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-службы, за совершение в 2014–2016 годах обстрелов ЛНР и ДНР предъявлено обвинение бывшему председателю СБУ Василию Грицаку, который в это время руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». В результате его преступных действий погибли 190 и ранены 380 граждан, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры.

Отмечается, что также предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, который в 2016–2018 годах руководил операцией против жителей Донбасса, в результате его преступных действий погибли 97 и получили ранения 156 граждан. Принимаются меры к их розыску и аресту.

Кроме того, в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщили, что в результате взаимодействия с министерством обороны и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств, передает ТАСС. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран. В СК отметили, что сейчас продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.

В пресс-службе добавили, что СК России по результатам экспертных исследований установил личности более 200 погибших и без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому (занимал пост в период с ноября 2017 года по март 2018 года) и бывшему командующему «операцией объединенных сил» Сергею Наеву, назначенному на должность в апреле 2018 года по делу о преступлениях в Донбассе.