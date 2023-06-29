СК предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса

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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает Польшу

ЧВК «Вагнер» покинула Россию, и угрозу в этом для себя увидела Польша Сергей Пивоваров/РИА Новости
Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер». «Это очень тревожное дело, которое требует решительного ответа НАТО», – заявил по данному поводу президент Польши Анджей Дуда. Почему в Варшаве настолько испуганы – и действительно ли у них есть для этого основания? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о новой атаке ВСУ в Запорожской области
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    СК предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса

    СК предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014–2016 годах

    29 июня 2023, 10:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    СК предъявил обвинение экс-главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014–2016 годах и гибель 190 жителей, сообщила пресс-служба ведомства.

    По сообщению пресс-службы, за совершение в 2014–2016 годах обстрелов ЛНР и ДНР предъявлено обвинение бывшему председателю СБУ Василию Грицаку, который в это время руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». В результате его преступных действий погибли 190 и ранены 380 граждан, разрушены или повреждены более 400 объектов инфраструктуры.

    Отмечается, что также предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, который в 2016–2018 годах руководил операцией против жителей Донбасса, в результате его преступных действий погибли 97 и получили ранения 156 граждан. Принимаются меры к их розыску и аресту.

    Кроме того, в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщили, что в результате взаимодействия с министерством обороны и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств, передает ТАСС. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран. В СК отметили, что сейчас продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.

    В пресс-службе добавили, что СК России по результатам экспертных исследований установил личности более 200 погибших и без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса.

    Ранее председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему командующему силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаилу Забродскому (занимал пост в период с ноября 2017 года по март 2018 года) и бывшему командующему «операцией объединенных сил» Сергею Наеву, назначенному на должность в апреле 2018 года по делу о преступлениях в Донбассе.

    Российские дипломаты ответили на претензии Колумбии по Краматорску
    Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку пострадавших в Краматорске колумбийцев в зону боевых действий

    29 июня 2023, 05:54

    Текст: Антон Никитин

    Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех пострадавших в Краматорске в результате ракетного удара колумбийцев в зону боевых действий в Донецкой народной республике.

    Российские дипломаты выразили радость в связи с тем, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, безрассудная поездка в Краматорск не обернулась непоправимой трагедией. Посольство России рекомендовало гражданам Колумбии воздержаться от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий, передает ТАСС.

    Ранее Колумбия решила выразить России протест в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске.

    Напомним, по данным Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

    В свою очередь бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.

    Коментарии (29)
    Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине
    Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем

    28 июня 2023, 17:45

    Текст: Кристина Цыцура

    Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.

    При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал.

    Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине.

    Коментарии (34)
    В Кремле назвали спекуляцией слухи об осведомленности Суровикина о мятеже
    		   
    28 июня 2023, 14:02
    Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что вокруг событий 23-24 июня будет много пересудов и спекуляций. Заявления о якобы осведомленности Суровикина как раз являются таким примером, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну.

    Коментарии (46)
    Путин вышел к собравшимся в центре Дербента людям
    Журналист Зарубин: Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям
    		   
    28 июня 2023, 22:14
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям, сообщил журналист Павел Зарубин.

    Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что президент России Владимир Путин во время поездки в Дагестан вышел к собравшимся в центре Дербента людям. Жители встретили его восторженными возгласами, сообщает РИА Новости.

    Ранее в среду Путин прибыл в Дербент для участия в совещании по вопросам туризма, встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым и участия в других мероприятиях. В ходе рабочей поездки в Дагестан президент России посетил одну из древнейших мечетей в мире.

    Коментарии (58)
    ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников
    Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников
    		   
    29 июня 2023, 02:41
    Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости».

    По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения.

    Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

    Коментарии (41)
    Обозреватель Forbes раскрыл катастрофические детали разгрома ВСУ под Малой Токмачкой
    		   
    29 июня 2023, 08:52
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за два часа сражения потеряли пятую часть поставленных БМП Bradley и танков Leopard 2A6, бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Журналист пишет, что поражение ВСУ под Малой Токмачкой оказалось с большими потерями, чем думали в США. По его словам, аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 47-й бригады, хотя сторонним наблюдателям потери ВСУ изначально казались меньшими, передает РИА «Новости».

    Экс отметил, что было обнаружено 25 подбитых украинских машин: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Он напомнил, что ВСУ получили всего 100 американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала Киеву все шесть Leopard 2R, пишет Forbes.

    Таким образом, пишет журналист, за час или два была уничтожена пятая часть Bradley и Leopard 2A6 и половина поставленных Leopard 2R.

    Публицист отметил, несмотря на то что США готовы поставить Киеву еще Bradley, на танки Leopard придется скинуться европейцам, добавив, что бой южнее Малой Токмачки стал катастрофой для украинской армии.

    Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ.

    Между тем Швейцария не одобрила продажу Германии предназначенных для Киева танков Leopard.

    Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».

    Коментарии (38)
    В Германии решили не признавать обязательства по Акту Россия – НАТО
    В Германии заявили, что Акт Россия – НАТО не может быть ограничителем для усиления восточного фланга
    		   
    28 июня 2023, 18:36
    Фото: ddp/Sulupress/Reuters
    Текст: Ольга Иванова

    Акт Россия – НАТО в сложившейся ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

    По его словам, основополагающий акт «опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют». Это положение, считает Вагнер, «Россия в последние годы все больше осложняла – вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе», передает ТАСС.

    Напомним, новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе.

    Коментарии (33)
    Украинский пленный рассказал, как иностранные инструкторы учат солдат ВСУ убивать русских
    		   
    28 июня 2023, 19:59
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военнослужащие, проходившие обучение на территории европейских стран, проходили через обработку, им внушали, что нужно убить как можно больше русских, заявил украинский пленный в ролике Минобороны России.

    Военнопленный Виталий Серый заявил, что прошел подготовку во Франции, но особых боевых навыков не получил, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Он уточнил, что в ходе обучения ВСУ делался упор на психологическую работу, украинцам внушали, что нужно убивать больше русских.

    Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, рассказывали о внушении ненависти к русским в ходе обучения в Германии и Словении.

    Коментарии (33)
    Появились первые кадры поднятого со дна батискафа «Титан»
    		   
    28 июня 2023, 18:51
    Текст: Елизавета Шишкова

    Обломки затонувшего батискафа «Титан» подняли со дна, этот момент запечатлели на камеру, сообщило издание The Independent.

    Части аппарата доставили на пирс Береговой охраны Канады, передает RT.

    Ранее бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси заявил, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса.

    Напомним, батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника».

    Коментарии (17)
    Названа цель удара ВС России по Краматорску
    Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР
    		   
    28 июня 2023, 14:44
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Вера Басилая

    Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.

    Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР.

    Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры.

    Коментарии (17)
    Потерявшегося в амурской тайге ребенка спасла собака
    		   
    28 июня 2023, 19:24
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Амурской области несовершеннолетний, заблудившийся в лесу, встретил знакомую собаку, отогнавшую диких зверей, четвероногий друг спас ему жизнь, рассказала волонтер поисково-спасательного отряда «Амур» Ольга Веретельник.

    Мальчик исчез днем, он пошел с отцом в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе, но в какой-то момент отошел и пропал, передает РИА «Новости».

    Его искали сутки и нашли живым. Веретельник пояснила, что в 700 метрах от того места, где он прятался, была берлога медведя, в которой затаилась медведица с медвежатами. По ее словам, в глубине тайги есть пасеки, которые охраняла собака.

    Пес учуял ребенка и пришел к нему на помощь. Дикие звери, почуяв собаку, не подходили к ребенку. Пес лежал с мальчиком рядом и не оставлял его. Он сидел под кустом с ним до тех пор, пока мальчика не нашли, добавила поисковик.

    Коментарии (9)
    Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО
    		   
    28 июня 2023, 15:53
    Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Вступление Украины в НАТО представляет интерес даже для России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины.

    Он заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Зеленский считает, что Россия как никакая другая страна якобы заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. НАТО же, по его мнению, защищает союзников, а не «кидается на соседей», передает «Газета.Ru».

    Политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране.

    Коментарии (45)
    Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»
    		   
    28 июня 2023, 18:44
    Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России.

    «Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости».

    Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.

    Коментарии (38)
    Глава Ивановской области назвал героями погибших в субботу членов экипажа Ил-22
    Губернатор Ивановской области Воскресенский выразил соболезнования родным погибшего при исполнении воинского долга экипажа самолета Ил-22
    		   
    28 июня 2023, 19:33
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

    В субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося в Ивановской области. Соболезнования родным и близким военнослужащих выразил губернатор региона Станислав Воскресенский и поручил оказать помощь их семьям.

    «Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, – с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям», – сказал Воскресенский.

    Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семьям ивановских военнослужащих, говорится на сайте правительства Ивановской области.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул: летчики погибли, защищая Отечество. «В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи – летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», – сказал глава государства. Он сообщил, что будет сделано все необходимое, чтобы поддержать семьи военнослужащих.

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    Экс-советник ЦРУ допустил подрыв Украиной Запорожской АЭС
    Экс-советник ЦРУ Рикардс: Украина может взорвать Запорожскую АЭС для обвинения России в заражении стран НАТО радиацией
    		   
    29 июня 2023, 07:08
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украина впадает в отчаяние и может попытаться устроить атаку на Запорожскую АЭС под чужим флагом, взорвать атомную электростанцию в целях обвинения России в заражении территории стран НАТО радиацией, что приведет к прямому конфликту РФ с альянсом, предупредил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

    Рикардс выразил мнение в своей статье для The Daily Reckoning, что все более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом. Он также допустил, что Киев может совершить акт экологического терроризма на ЗАЭС, так как ранее Украина уже совершала такие действия, передает РИА «Новости».

    По мнению Рикардса, все вопросы о том, способна ли Украина пойти на такой шаг, отпадают, если учесть предыдущие действия киевского режима. Бывший советник ЦРУ напомнил, что есть достоверные доказательства (согласно данным немецкой разведки) того, что украинские спецслужбы несут ответственность за разрушение газопровода «Северный поток – 2» – крупнейший из когда-либо совершавшихся актов экологического терроризма.

    Рикардс также отметил, что Киев заинтересован в том, чтобы Россию обвинили в распространении радиации на территории членов НАТО. Заражение территории Румынии, Польши и Словакии будет расцениваться как нападение на альянс, что приведет к прямому конфликту России и НАТО.

    В качестве еще одного аргумента Рикардс указал возможное участие Киева в разрушении Новокаховской ГЭС для ослабления позиции России в этом районе, что также привело к экологической катастрофе.

    Бывший советник ЦРУ предупредил, что Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. «Если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность», – резюмировал эксперт.

    Ранее Москва призвала мир осудить преступные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС.

    Напомним, в понедельник бывший американский разведчик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке устроить ядерную катастрофу на Запорожскую АЭС в отчаянной попытке изменить ход конфликта после неудач украинской армии.

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