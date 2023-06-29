Бывший топ-менеджер «Камаза» возглавил завод «Москвич»

Онищенко сказал, какие продукты с истекающим сроком годности нельзя раздавать бесплатно

Экс-руководитель Роспотребнадзора Онищенко поддержал идею раздавать некоторые продукты питания с истекающим сроком годности бесплатно

Предложение бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности – это движение в правильном направлении, заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко. Однако, по его мнению, так можно поступать не со всеми продуктами.

Российские депутаты фракции ЛДПР предложили на законодательном уровне отменить НДС на продукты питания, у которых истекает срок годности, при условии, что они будут розданы населению бесплатно. Таким образом будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп.



«Это точно не должны быть продукты, которые испортятся через полчаса, поскольку это не безопасно для граждан. Хуже, если магазины будут перебивать маркировку, чтобы продать тот или иной продукт или продавать товары по полной цене, которые скоро утратят свежесть», – говорит Онищенко.

При этом необходимо понимать, продолжает собеседник, что есть скоропортящиеся продукты, которые не должны входить в список бесплатной раздачи населения, поскольку отследить их свежесть тяжелее, нежели других товаров. Тем не менее есть и такие продукты, которые и с истечением срока годности сохраняют свои параметры качества.



Онищенко отмечает, что необходимо дифференцировать продукты на отдельные группы, чтобы сотрудники торговых сетей понимали, что должно пойти на утилизацию, а что можно раздать бесплатно. Не должны раздаваться даже бесплатно продукты с истекающим сроком годности, требующие специальный температурный режим для хранения и транспортировки и имеющие маленький срок хранения (от нескольких часов до суток). Это, например, фасованные приготовленные блюда, развесные салаты, особенно заправленные, очищенные от кожуры овощи и фрукты, а также в некоторых случаях это разделанное мясо, птица и незащищенные специальной упаковкой или консервантами кисломолочные и молочные продукты.

Врач вспоминает, что в стране был период, когда продукты питания в промышленных объемах, в основном это были консервы, хранились для нужд обороны. Когда срок годности этих товаров подходил к концу, проводили анализ этих продуктов, смотрели, нет ли каких-либо нареканий с точки зрения безопасности, а затем они распродавались «с очень большой скидкой».

В данном случае такого никто делать не будет, поскольку речь идет о небольших партиях, говорит Онищенко. «К сожалению, в России есть группа населения, которая живет ниже черты бедности, с низкой степенью дохода. Ту же колбасу, например, хозяйки знают, как правильно подать: поджарить на сковороде, и она уйдет за милую душу», – считает специалист.

«Это движение в правильном направлении, но в каждом конкретном случае нужно оговаривать и правила, и признаки. Для этого у нас есть специальные структуры, которые могут описать признаки того, что продукт уже испорчен или уже не пригоден для еды», – заключил Онищенко.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в 2022 году Россия вновь вошла в список двадцати крупнейших мировых экспортеров продовольствия, заняв в рейтинге 17-е место. Отмечается, что за последние 10 лет экспорт продуктов питания подскочил в 2,5 раза.