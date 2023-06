РПЦ не понравился проект закона о бездомных животных В РПЦ не поддержали в предложенной редакции законопроект «Об ответственном обращении с животными» 28 июня 2023, 23:41 Текст: Антон Никитин

В Русской православной церкви (РПЦ) не поддержали в предложенной редакции законопроект, позволяющий региональным властям определять порядок обращения с бездомными животными. Протоиерей Димитрий Рощин, глава церковного управления по работе с общественными организациями сообщил, что проект федерального закона 335106-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в предложенной редакции не может быть поддержан церковью, передает «Интерфакс». Напомним, 16 депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий региональным властям определять порядок обращения с бездомными животными. В апреле спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов призвал поменять закон о контроле над бездомными животными после гибели ребенка в Оренбурге. В Кремле назвали спекуляцией слухи об осведомленности Суровикина о мятеже

Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что вокруг событий 23-24 июня будет много пересудов и спекуляций. Заявления о якобы осведомленности Суровикина как раз являются таким примером, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну. Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа 28 июня 2023, 01:04 Текст: Антон Никитин

Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС. По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина. Новости СМИ2 Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем 28 июня 2023, 17:45 Текст: Кристина Цыцура

Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC. При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал. Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине. Названа цель удара ВС России по Краматорску Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Вера Басилая

Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР. Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры. Новости СМИ2 Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди

Фото: Fredrik Sandberg/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду. Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все. По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер. Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам 28 июня 2023, 09:16 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив значимый вклад общины в упрочение межнационального и межрелигиозного мира. «Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Президент отметил большую, созидательную роль мусульманской общины в жизни страны, ее значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. «Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов», – заявил глава государства. Новости СМИ2 Появились первые кадры поднятого со дна батискафа «Титан»

Текст: Елизавета Шишкова

Обломки затонувшего батискафа «Титан» подняли со дна, этот момент запечатлели на камеру, сообщило издание The Independent. Части аппарата доставили на пирс Береговой охраны Канады, передает RT. Ранее бывший капитан британской атомной подлодки Райан Рэмси заявил, что причиной разрушения батискафа «Титан» мог стать дефект корпуса. Напомним, батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника». В Германии решили не признавать обязательства по Акту Россия – НАТО В Германии заявили, что Акт Россия – НАТО не может быть ограничителем для усиления восточного фланга

Фото: ddp/Sulupress/Reuters

Текст: Ольга Иванова

Акт Россия – НАТО в сложившейся ситуации больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. По его словам, основополагающий акт «опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют». Это положение, считает Вагнер, «Россия в последние годы все больше осложняла – вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе», передает ТАСС. Напомним, новые региональные оборонные планы Североатлантического альянса по «защите» от «России и террористических групп» предусматривают необходимость развертывания еще больших сил НАТО по всей территории альянса, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании в Брюсселе. Новости СМИ2 Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова 28 июня 2023, 03:39 Текст: Антон Никитин

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня. Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны. Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он. В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий. Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Зеленский: Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Вступление Украины в НАТО представляет интерес даже для России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на заседании Верховной рады, посвященном Дню конституции Украины. Он заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Зеленский считает, что Россия как никакая другая страна якобы заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. НАТО же, по его мнению, защищает союзников, а не «кидается на соседей», передает «Газета.Ru». Политолог Станислав Ткаченко оценил жалобы Украины на свой статус в отношениях с НАТО, заметив, что нежелание руководства Североатлантического альянса торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. Новости СМИ2 Байден заявил, что Путин «проигрывает войну в Ираке»

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России. «Сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», – заявил Байден в ответ на вопрос о том, ослабил ли российского лидера мятеж 24 июня, передает РИА «Новости». Ранее Байден на встрече с индийским премьером Нарендрой Моди в Вашингтоне перепутал гимн своей страны с гимном Индии.

Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении 28 июня 2023, 04:42 Текст: Антон Никитин

Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии. Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк. Новости СМИ2 Москва обвинила Вашингтон в одержимости идеей поражения России Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение

Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Новые поставки продукции военного назначения Украине лишь подтверждают одержимость Соединенных Штатов идеей нанести России стратегическое поражение, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне. Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале диппредставительства РФ в Вашингтоне, Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток, объявляют о выделении режиму Зеленского все новых «пакетов» военной помощи. В посольстве подчеркнули, что очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение, для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. При этом российские дипломаты выразили уверенность, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат. Накануне Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker. Напомним, 22 июня российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что западные союзники Украины решили воевать с Россией «до последнего украинца». Украинский пленный рассказал, как иностранные инструкторы учат солдат ВСУ убивать русских

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военнослужащие, проходившие обучение на территории европейских стран, проходили через обработку, им внушали, что нужно убить как можно больше русских, заявил украинский пленный в ролике Минобороны России. Военнопленный Виталий Серый заявил, что прошел подготовку во Франции, но особых боевых навыков не получил, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Он уточнил, что в ходе обучения ВСУ делался упор на психологическую работу, украинцам внушали, что нужно убивать больше русских. Ранее Минобороны сообщало, что украинские военные, попавшие в плен на Краснолиманском направлении, рассказывали о внушении ненависти к русским в ходе обучения в Германии и Словении. Новости СМИ2 Беспорядки охватили пригороды Парижа после убийства полицией подростка Le Monde: Беспорядки вспыхнули в пригородах Парижа после убийства полицией подростка во французском Нантере

Фото: Florian Poitout/ABACAPRESS.COM/Reuters

Текст: Антон Никитин

Беспорядки вспыхнули в пригородах Парижа после убийства правоохранителями во французском Нантере 17-летнего подростка, который отказался подчиняться требованиям полиции, сообщила французская Le Monde. Как сообщает издание, французская полиция во вторник, 27 июня, убила подростка, который отказался остановиться (на автомобиле по требованию полиции). Как отмечает издание, случившееся повергло общество в шок, передает РИА «Новости». В статье говорится, что происшествие вызвало беспорядки на улицах Нантера. Некоторые протестующие подожгли баррикады и мусорные баки, разгромили автобусную остановку и бросали петарды в полицию, которая ответила слезоточивым газом. Как сообщает телеканал BFMTV, с Нантера беспорядки перекинулись на другие окрестности французской столицы. В частности, поджоги и стычки с правоохранителями начались в городах Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла Гарен-Коломб и Вильнев, расположенных в столичном регионе Иль-де-Франс. Напомним, в конце марта массовые беспорядки вспыхнули во втором по значению городе Франции Лионе на марше против пенсионной реформы.