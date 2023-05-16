В Госдуме одобрили законопроект об усыплении бездомных животных

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16 мая, вторник | Последнее обновление — 20:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян
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В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством.
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Запад испытывает трудности, подобные тем, которые были у французского поэта Нерваля, купившего рабыню с Явы. Издержки на содержание наложницы уже превысили все чаемые выгоды, а девать ее по-прежнему некуда. Впереди только бесчисленная череда взносов на «контрнаступления».
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В странах Центральной Азии на первый план выходит еще один, условно новый риск – риск политического транзита. При этом географическое положение между Россией и Китаем делает регион объектом пристального внимания Запада.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В Госдуме одобрили законопроект об усыплении бездомных животных
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Депутаты в первом чтении приняли законопроект, позволяющий региональным властям определять порядок обращения с бездомными животными, проект начали разрабатывать после убийства бездомными собаками ребенка в Оренбурге.
Проект не нацелен на закрытие приютов для бездомных животных, заявил один из авторов закона и глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин, передает «Коммерсант».
Эта поправка необходима для помощи регионам, которым сложно выполнить требования об организации приютов из-за «их удаленности и малочисленности населения», сказал он.
В апреле в Оренбурге возле гаражей нашли тело ребенка. Следователи установили, что несовершеннолетний погиб после нападения бездомных собак. Глава города Сергей Салмин пояснял, что по закону загрызших ребенка собак придется отпустить на свободу.
Вассерман объяснил основную цель Галкина и Земфиры оспорить статус иноагентов
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Отмена статуса иностранного агента для российских артистов – это восстановление доступа к кормушке – возможность выступать на корпоративах и получать большие гонорары, сказал газете ВЗГЛЯД публицист, депутат Анатолий Вассерман, комментируя иски певицы Земфиры и телеведущего Максима Галкина, оспаривающие решение российского Минюста включить их в реестр физлиц-иностранных агентов.
«Статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать государство за его же деньги. Например, на всякие корпоративы их теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь вынуждены с большой оглядкой зариться. Соответственно, отмена статуса иностранного агента для таких деятелей – это восстановление доступа к кормушке», – говорит Вассерман.
Он подчеркивает, что речь идет не только о «казенной кормушке». Многие негосударственные организации довольно много зарабатывают на контрактах от государства. Соответственно, такие компании также стараются избегать каких-либо отношений с носителями статуса иностранного агента.
«Кстати, замечу, что очень многим деятелям искусства корпоративы приносят гораздо больший доход, чем выступление, заработок от которого идет со сбора от проданных зрителям билетов. За корпоративы платят совершенно несопоставимые с выступлениями гонорары», – отмечает депутат.
По его мнению, Галкин и Земфира сделали правильный шаг, подав иск, поскольку суд является надежным инструментом для определения истины. При этом он сомневается, что суд отменит статус иностранного агента, поскольку эти артисты, по его мнению, получают средства деньги от различных иностранных источников, а также делают политические заявления.
«Заработок от иностранцев и участие в политике в совокупности как раз и означает, что человек исполняет функции иностранного агента. Впрочем, я не исключаю, что суд сочтет деятельность, скажем, той же Рамазановой, не политической, и снимет с нее этот статус», – заключил Вассерман.
Ранее певица Земфира Рамазанова (признана Минюстом иноагентом) подала иск в Замоскворецкий суд Москвы, требуя снять с нее статус иностранного агента. Позже стало известно, что с точно таким же требованием выступил телеведущий Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом), также подавший иск.
В Москве на спортплощадке взрослые заступились за детей, которых выгоняли мигранты
Активисты «Русской общины» заступились в Москве за детей, которых мигранты из Средней Азии выгоняли со спортплощадки
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В Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.
Активисты «Русской общины» рассказали в своем Telegram-канале, что накануне в Обручевском районе Москвы недалеко от станции метро «Калужская» толпа мигрантов – «работники управляющих компаний и бордюрозаменяльщики» – угрозами вынудила детей покинуть спортивную площадку, помешав подросткам играть в футбол. Вызов полиции приезжих гастарбайтеров нисколько не смутил.
Как отметили активисты «Русской общины», пострадавшие от притеснений местные школьники были примерно десятилетнего возраста и никак не могли противостоять тридцатилетним мигрантам, в результате были вынуждены покинуть свою спортплощадку, однако записали видео с инцидентом и обратились за помощью к тренеру. Активисты «Русской общины» прибыли на место и провели с мигрантами воспитательную беседу, объяснив им, что они находятся в России в гостях, а местные дети здесь – у себя дома.
Активисты обратились ко всем москвичам, которые столкнулись с подобными проблемами, с призывом сообщать о притеснениях со стороны мигрантов в отношении детей и отметив, что в каждом районе столицы есть чат в Telegram, куда можно направить просьбу о помощи.
В минувшее воскресенье глава СК России Александр Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он также сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений.
Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве
Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»
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Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр».
Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны».
Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар.
Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма.
Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot.
В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета».
Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве
Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны.
Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве.
Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены.
Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».
ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова
Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова.
Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова.
В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада
Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России
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Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС.
Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.
Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.
Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада.
В Подмосковье рассказали о планах по использованию борщевика
Борщевик Сосновского начнут использовать для изготовления стройматериалов
Новую технологию использования борщевика Сосновского начнут применять в Подмосковье, говорится в заявлении заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Борщевик Сосновского придает стройматериалам звуко- и теплоизоляционные свойства. Кроме того, такие стройматериалы имеют небольшую себестоимость, и их можно применять для развития малоэтажного строительства, передает телеканал «360».
В частности, борщевик планируют использовать при производстве стеновых блоков для возведения перегородок и потолочных акустических панелей.
Ранее российские ученые придумали лекарство для борьбы с раком из борщевика Сосновского.
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ и вернулись к своим
Танкисты ВС России смогли удержаться в подбитом танке 10 часов подряд, отстреливаясь от украинских военных, и прорваться к своим, сообщил командир танка – начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.
Машина Баганова наступала на опорный пункт ВСУ одной из первых, танк подорвался на фугасе, она осталась отрезанной от основных войск. Об этом старший лейтенант рассказал в ролике, опубликованном Минобороны в своем Telegram-канале.
Военнослужащий пояснил, что 10 часов вел бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим. По дороге он заблудился и «пробежался по украинским окопам», вытащил весь экипаж.
Баганов добавил, что российские военные только под конец поняли, что сидят не в своем окопе.
Машина за это время получила 10 попаданий из противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но броня смогла их выдержать.
Медведев ответил Макрону на слова о «поражении» России
Зампредседателя Совбеза Медведев напомнил президенту Франции Макрону, что страны Запада просыпаются с мыслями о России
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом проигрыше» Москвы, напомнив, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Так, в Twitter Медведев напомнил, что еще в 2022 году НАТО «лениво прогонял» Россию, когда речь заходила о гарантиях безопасности. «А теперь все государства – члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России», – добавил зампредседателя Совбеза, передает ТАСС.
Медведев также ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совбеза указал, что Европе, которая «обслуживает интересы США» в ущерб собственной экономике, не стоит рассуждать о «вассальной зависимости».
Ученого СО РАН заподозрили в госизмене
Ученого СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене
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Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене. Его коллеги обратились к российским органам власти с открытым письмом с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.
Согласно письму, опубликованному на сайте ИТПМ СО РАН, за последний год по подозрению в госизмене были арестованы трое выдающихся ученых-аэродинамиков института – Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев.
Источник ТАСС в СО РАН сообщил, что Звегинцев был задержан около трех недель назад и в настоящее время находится под домашним арестом. В госизмене ученого заподозрили из-за публикации в иранском журнале, посвященной газовой динамике. При этом перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.
В открытом письме сотрудники ИТПМ СО РАН обратились к российским органам власти, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.
«Наши коллеги … известны блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину. … Они оставались верны интересам страны, прошли с нашим институтом тяжелейшие времена девяностых, помогли сохранить науку в Новосибирске», – говорится в письме.
В обращении также подчеркивается, что материалы подозреваемых ученых неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения обнаружены не были.
«Мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. … Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», – указали авторы письма, напомнив, что отсутствие публикаций и выступлений на конференциях приведет к резкому падению уровня исследований.
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области
Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на экскаватор в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он написал, что в результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники.
Глава региона добавил, что раненого водителя доставили в районную больницу, там ему оказывают медпомощь.
Ранее сообщалось, что на военном объекте в Воронежской области пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотными летательными аппаратами.
В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом»
Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве.
Слепаков и Варламов через суд потребовали снятия статуса иноагента
Артист Слепаков и блогер Варламов подали иски к Минюсту России с требованием снять с них статус иноагента
Продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков* и блогер Илья Варламов*, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, подали иски к Министерству юстиции с требованием снять с них статус иноагента, сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
В Замоскворецком суде Москвы сообщили, что в суд поступили два иска к Министерству юстиции с требованием исключить истцов из реестра иноагентов, один – от Слепакова*, а второй – от Варламова*. Дата заседания по искам пока не назначена, передает ТАСС.
Ранее публицист, депутат Анатолий Вассерман объяснил основную цель телеведущего Максима Галкина* и певицы Земфиры* оспорить статус иноагентов.
Напомним, Минюст включил в реестр иностранных агентов Слепакова* в середине апреля, а Варламова* – в конце марта.
Венгрия заблокировала выделение помощи Киеву из Европейского фонда мира
АНСА: Венгрия заблокировала выделение 500 млн евро Киеву из Европейского фонда мира
Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира, сообщило итальянское агентство АНСА.
Источник агентства сообщает, что Будапешт потребовал, чтобы фонд не использовался исключительно для вооружения Украины, а играл «глобальную» роль, передает ТАСС.
Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 5,6 млрд евро на оплату поставок оружия Украине.
Ранее Еврокомиссия представила план милитаризации промышленности ЕС с наращиванием производства артиллерийских и ракетных боеприпасов, в том числе для систем ПВО. На эти цели из бюджета ЕС будут выделены 500 млн евро в дополнение к утвержденному ЕС 1 млрд евро.
Напомним, Венгрия пригрозила Украине блокировкой санкций ЕС против России. Между тем ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на оружие Украине.
Жену Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
Супругу экс-канцлера Германии Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
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Супруга бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ён Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур заявил, что Ким-Шредер была освобождена от должности в компании NRW.Global Business без предварительного уведомления. В NRW.Global Business супруга бывшего канцлера работала в качестве представителя в Южной Корее, пишет газета Bild.
В компании заявили, что неоднократно предупреждали Ким-Шредер о недопустимости делать публичные высказывания по политически деликатным темам, в частности, в отношении событий на Украине, передает ТАСС.
9 мая в российском посольстве в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие в том числе бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ён Ким-Шредер.
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