Кадыров рассказал о встрече с Путиным Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба Ирана МО: Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генштаба Ирана 28 июня 2023, 17:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Ирана Мохаммадом Хосейном Багери, сообщили в Минобороны. По сообщению ведомства, в ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности, передает ТАСС. В министерстве добавили, что стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере. Напомним, во вторник в Москву прилетел главнокомандующий силами правопорядка Ирана Сардар Ахмадреза Радан. На Украине предложили переименовать город Запорожье

Фото: AP/TASS

Текст: Ольга Иванова

На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине. До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета». Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики». Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода. Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией. Временного поверенного в делах Израиля вызвали в МИД из-за слов о Бандере

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Временного поверенного в делах Израиля в России Ронена Крауса пригласили в МИД после слов израильского посла на Украине Михаила Бродского о пособниках нацистов на Украине. Внимание Крауса обратили на публичные высказывания Бродского, в подаче которого «процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», сообщили в министерстве, передает ТАСС. Также дипломату напомнили, что Москва и Иерусалим немало поработали вместе, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории и прославления приспешников нацистских карателей. Напомним, посол в Киеве заявил, что Израилю не нравятся Бандера и Шухевич, но «для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость». Новости СМИ2 Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы

Фото: REUTERS

Текст: Кристина Цыцура

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов. Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством. В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы. Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России. США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом 27 июня 2023, 21:39 Текст: Ольга Иванова

Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости». Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания. Новости СМИ2 Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа 28 июня 2023, 01:04 Текст: Антон Никитин

Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС. По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина. Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди

Фото: Fredrik Sandberg/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду. Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все. По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер. Новости СМИ2 В Кремле назвали спекуляцией слухи об осведомленности Суровикина о мятеже

Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что вокруг событий 23-24 июня будет много пересудов и спекуляций. Заявления о якобы осведомленности Суровикина как раз являются таким примером, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну. Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам 28 июня 2023, 09:16 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив значимый вклад общины в упрочение межнационального и межрелигиозного мира. «Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Президент отметил большую, созидательную роль мусульманской общины в жизни страны, ее значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения. «Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов», – заявил глава государства. Новости СМИ2 В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем

Фото: EPA/TASS

Текст: Кристина Цыцура

Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс». Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза. Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине. Названа цель удара ВС России по Краматорску Минобороны России назвало цель удара по Краматорску в ДНР

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Вера Басилая

Российские военные поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Согласно данным в Telegram-канале Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое ДНР. Также в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Киева в гибели мирного населения после удара по Краматорску. Он заявил, что ВС России не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а бьет только по объектам военной инфраструктуры. Новости СМИ2 Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова 28 июня 2023, 03:39 Текст: Антон Никитин

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня. Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны. Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он. В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий. Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли 27 июня 2023, 22:58 Текст: Антон Никитин

Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге. Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС. Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание. Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя. Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины. Новости СМИ2 Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Костер Умер актер из сериалов «Санта-Барбара» и «Молодой папа» Костер

Фото: REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

В американском штате Флорида скончался актер сериала «Санта-Барбара» Николас Костер, ему было 89 лет, сообщило издание Hollywood Reporter. Костер умер 26 июня во флоридской больнице, передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter Николас Костер снимался также в сериалах «Молодой папа» (The Young Pope, 2016), «Удивительный Человек-паук» (The Amazing Spider-Man, 1977-1979) и других. Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении 28 июня 2023, 04:42 Текст: Антон Никитин

Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии. Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк. Новости СМИ2 На Мосбирже отметили снижение курса доллара Доллар на Мосбирже завершил торги, снизившись до 85,06 рублей

Фото: РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Рубль по итогам торгов прибавил к доллару и снизился к юаню, следует из данных Московской биржи. Сообщается, что валюты закрыли торги на отметках 85,06 рубля и 11,79 рубля, передает РИА «Новости». Доллар снизился на три копейки, составив 85,06 рубля, юаня – поднялся на шесть копеек, до 11,79 рубля, евро – на 42 копейки, до 93,23 рубля. Напомним, 24 июня банки России резко подняли курс доллара и евро.