«Туполев» анонсировал увеличение производства Ту-214

«Туполев» с 2027 года будет производить до 20 самолетов Ту-214 ежегодно

С 2027 года планируется выпускать 20 самолетов Ту-214 ежегодно, заявил управляющий директор «Туполева» Вадим Королев на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина о проектах в области гражданского авиастроения.

«Реализация предложенного нами комплексного плана мероприятий по развитию и модернизации производственных мощностей Казанского авиационного завода и предприятий коопераций обеспечит выход на темп производства 20 самолетов в год Ту-214, начиная с 2027 года», – сказал Королев, передает ТАСС.



Он добавил, что в настоящее время объем твердых контрактов на самолет составляет 20 штук, еще на 67 самолетов подписаны соглашения о намерениях и еще на 61 самолет есть заявки.

Ранее Мишустин на совещании в Казани по развитию гражданского авиастроения заявил об огромном спросе в России на самолеты отечественного производства.