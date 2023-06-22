Премьер-министр Мишустин заявил об огромном спросе в России на самолеты отечественного производства

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об огромном спросе в России на самолеты отечественного производства на совещании в Казани по развитию гражданского авиастроения.

По его словам, спрос в данный момент огромный, российским компаниям нужны современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров, а также требуются небольшие модели для внутрирегиональных перелетов и средне- и дальнемагистральные воздушные суда, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул важность развития производства в России пассажирских самолетов, таких как Ту-214, отметив особую роль Казанского авиазавода.

«В течение полутора лет он должен выйти на выпуск десяти Ту-214 ежегодно», – сказал премьер, заметив, что главным преимуществом модели является полная оснащенность отечественными комплектующими, включая российские двигатели ПС-90А.

«Важно наращивать строительство таких лайнеров», – заметил он.

Кроме того, по словам Мишустина, в России около 80 млрд рублей предусмотрено на поддержку авиапрома в 2023–2024 годы.

«Правительство оказывает отрасли максимальную поддержку. Реализуется госпрограмма, на мероприятия которой на текущий год предусмотрено 40,5 млрд рублей. Примерно столько же – на следующий», – заверил он.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заметил, что в 2024 году, когда начнется серийный выпуск российских самолетов SSJ New, импортных компонентов в нем почти не останется.