В последние сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты возле Новодонецкого и Макаровки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Около Нескучного, Новоселок и Новодаровки оперативно-тактической авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад теробороны. Уничтожены боевая машина пехоты и три бронемашины.

На Запорожском направлении ударами авиации группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям противника под Новоданиловкой, Преображенкой, Щербаками и Лобковым, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ на этих направлениях за прошедшие сутки составили более 110 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, восемь бронемашин, а также две гаубицы Д-20.

На Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск отражены четыре атаки противника у Веселого, Северного и Первомайского Донецкой народной республики (ДНР).

В ходе боевых действий уничтожены более 185 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины. Поблизости от Северска и Авдеевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ, перечислили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями российских подразделений, огнем тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» отражены пять атак в районах Кузьмино и Серебрянского лесничества.

Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Тернами и Серебрянкой.

В районах Ямполовки, Червоной Дибровы и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков.

За минувшие сутки на этом направлении ликвидированы более 135 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-30.

На Купянском направлении оперативно-тактической авиацией, артиллерией Западной группировки поражена живая сила и техника ВСУ возле Новомлынска, Петропавловки, Котляровки и Стельмаховки.

Под Синьковкой и Новоселовским уничтожены две украинские ДРГ.

Потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, бронетранспортер, американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы порядка 45 военнослужащих и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 105 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 12 районах.

В районе пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами ПВО перехвачены пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS.

Уничтожены 15 украинских беспилотников под Двуречной Харьковской области, Кременной, Червоной Дибровой Луганской народной республики, Раздоловкой, Волновахой, Кирилловкой, Краснопольем ДНР, Любимовкой, Мирным Запорожской области и Червоным Маяком Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.