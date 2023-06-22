ВСУ сообщили о повреждениях после взрыва под Одессой

Военный эксперт: Налетами дронов Украина прощупывает работу ПВО Москвы для будущих ударов

Эксперт Климов: С помощью дронов Украина прощупывает работу ПВО в Подмосковье для будущих ударов

Отправляя беспилотники к российской столице, ВСУ пытаются изучить работу нашей системы ПВО для нанесения более серьезного ущерба. Для противодействия нам необходимо активнее использовать РЛС на авиации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что в Московской области сбиты три украинских БПЛА.

«Совершенно очевидно, что эти пролеты беспилотников нужны ВСУ для исследования местности. Я совершенно не сомневаюсь в том, что трасса и время этого действия были завязаны на спутники для отслеживания работы нашей ПВО. Примерно то же самое было на авиабазе Хмеймим в Сирии. Так противник делает акцент не на нанесении ущерба здесь и сейчас, а на расширении своих возможностей для последующих ударов», – сказал военный эксперт Максим Климов.

«Тот факт, что беспилотники дошли почти до Алабино – тревожный знак. Безусловно, мы применяем различные средства радиоэлектронной борьбы, раз эти аппараты все-таки падают. Но несмотря на то, что наша ПВО достаточно современная и эффективная, задача по противодействию БПЛА не решается исключительно наземными комплексами», – рассуждает собеседник.

«Нам необходимо внедрять полноценную авиационную составляющую для борьбы с дронами. Тут могут пригодиться аэростаты. Кроме того, наш ОПК обладает достаточно серьезными наработками по части радиолокационных станций, способных хорошо выявлять и обезвреживать такие объекты. Их можно устанавливать даже на гражданские самолеты и сбивать беспилотники», – отметил Климов.

«Производственных мощностей для того, чтобы нарастить производство таких станций, у нас более чем достаточно. И речь идет не о какой-то одной конкретной фирме, а о нескольких. То есть будет формироваться здоровая конкуренция и процесс их развития пойдет быстрее», – заключил он.

Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.

В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.

Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.