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Часть переданных Россией Венгрии военнопленных вывезли на Украину
Украинские дипломаты вывезли из Венгрии трех переданных Россией военнопленных
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Посольство Украины в Будапеште вывезло из Венгрии троих из 11 украинских военнопленных, которых ранее передала Россия.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Николенко отметил, что дипломаты Украины продолжают принимать меры по возвращению на Украину еще нескольких военнопленных, переданных Москвой.
Ранее украинских военнопленных из Закарпатья передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ). Некоторые из этих военнопленных из числа этнических венгров, проживавших в Закарпатье, ранее получили венгерское гражданство.
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.
«За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.
Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.
Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.
Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.
После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов
Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов
Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.
Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов.
Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен.
Шойгу предостерег Киев от ударов ракетами HIMARS и Storm Shadow по Крыму
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Руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено ударить по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
Министр подчеркнул, что применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, передает ТАСС.
Говоря о ходе СВО, Шойгу также сообщил, что Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами Североатлантического альянса. Так, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, но все они были отражены, и противник не достиг целей.
Днем ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.
Читателей Die Welt разозлила оскорбившая переселенцев из арабских стран беженка с Украины
Читатели Die Welt осудили украинскую беженку за оскорбление переселенцев из арабских стран
Читателей немецкой газеты Die Welt возмутили комментарии украинки, приехавшей в Германию после начала спецоперации на Украине и отказавшейся сравнивать себя с мигрантами из арабских государств.
Die Welt опубликовала статью о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются при устройстве на работу в Германии. В материале также приводится комментарий женщины по имени Ольга, которая в прошлом году приехала из Киева в Берлин с девятилетним сыном. Она пожаловалась, что украинцы не могут найти высокооплачиваемую работу, а из-за учебы сына в школе женщина может работать лишь три-четыре часа в день по ставке 12 евро.
«Немцы не осознают, что украинцы – не беженцы-арабы. У нас дома была нормальная работа, мы не хотим драить полы за 12 евро в час», – заявила женщина, передает РИА «Новости».
Эти слова возмутили читателей Die Welt. Многие из них заявили, что украинцы и так ведут себя в стране неподобающим образом.
«Вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или вообще не платить… Но это заявление – просто верх наглости. Как понимать слова о «беженцах-арабах»? Почему украинцы должны обладать большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это расизм!» – возмутился Marc Mu.
«Почему вы считаете, что украинцы для нас лучше тех, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда вы приехали, а как себя ведете!» – указал Double A. Он напомнил, что Германия обеспечила украинцам безопасность, но вместо благодарности получила претензии.
Комментатор Rudiger A. рассказала о своей знакомой украинке, которая после года жизни в Германии так и не выучила немецкий язык, английский она также не знает, а в Германии «прекрасно живет на пособие по безработице».
«Если кто-то не платит тут налоги, то он с удовольствием будет получать пособие по безработице, и работать ему не имеет смысла», – добавил Peter D.
По данным немецких властей, число получивших убежище в Германии украинцев составляет более 1 млн человек.
Министр обороны Украины назвал русский язык «трофейным»
Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным»
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Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что общается с иностранными союзниками по-русски, когда им сложно изъясняться на английском, и предложил считать русский язык «трофейным».
Резников дал интервью телеканалу «Настоящее время» (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) на русском языке, объяснив, что его коллеги из других государств, «которым сложно на английском», предлагают перейти на «язык агрессора». Сам украинский министр, по его словам, предлагает называть русский «трофейным» и соглашается на переговоры на русском, передает РИА «Новости».
Последние годы киевский режим активно борется с русским языком. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял недавно, что русский язык «должен быть искоренен» в стране. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски.
Москва неоднократно подчеркивала, что Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно, несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.
Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.
На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.
Маск поддержал статью о провале наступления ВСУ
Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который высказался о провале украинского контрнаступления.
В статье Сакса, размещенной в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), констатируется, что украинское контрнаступление «не достигает ни одной из первоначально заявленных целей», передает РИА «Новости».
Сакс отметил также, что на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной могли быть достигнуты договоренности, украинский конфликт мог завершиться, однако этого не произошло.
Автор публикации сравнил происходящее на Украине с Афганистаном, когда американцев «в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там победу. Похоже, Вашингтон приближается к аналогичному финалу и на Украине, резюмировал Сакс, задавшись вопросом, как долго президент Джо Байден будет в состоянии поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.
В комментарии под публикацией Сакса Илон Маск написал: «Хорошо сказано».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву.
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Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».
Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».
Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
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Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard, сообщает Минобороны России.
«Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей», – сообщило Минобороны в Telegram, уточнив, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
Сертификат Кравцову, который находится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского, передал сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – отметил Карелин.
В Минобороны также подчеркнули, что данные выплаты военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым оборонным ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника.
На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.
Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех, кто вышел с инициативой создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства.
Российская разведгруппа показала уничтоженную бронетехнику ВСУ
Российская разведгруппа показала уничтоженную на Авдеевском направлении бронетехнику ВСУ
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Российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении, в постоянно обстреливаемой зоне, сообщил офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол».
Военный рассказал РИА «Новости», что на видео показана бронированная натовская военная техника, поставляемая ВСУ. Она была подбита российскими бронебойщиками и подорвана на российских минных заграждениях, пояснил он.
В частности, на кадры попала американская боевая машина пехоты M2 Bradley, а также несколько подбитых бронетранспортеров производства других стран НАТО.
Все бронированные иномарки, как рассказал военнослужащий, уничтожены российскими силами с начала лета, в период отражения украинского «контрнаступа».
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.
Военный эксперт рассказал о ключевых боях за Белогоровку в ЛНР
Военный аналитик Онуфриенко: Для ВС РФ важно взять Белогоровку, чтобы открыть путь на Северск
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В ЛНР противник несет колоссальные потери. Российские войска постепенно продвигаются вперед, вытесняя ВСУ из стратегически важных районов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Луганском направлении.
«В настоящий момент наши войска постепенно продвигаются к Купянску. Важной точкой должна стать Синьковка, занятие которой существенно облегчит дальнейший выход к городу. Имеются небольшие успехи в районе Двуречья. Мы шаг за шагом выдавливаем противника, создавая плацдарм на правом берегу Оскола», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Южнее, недалеко от Серебрянского лесничества, также идут бои. ВС РФ пытаются занять участок напротив Григоровки и Белогоровки. Для выполнения данной задачи осуществляется продвижение в районе Тернов. Остается несколько километров, но пройти их будет непросто – противник осознает важность этих земель для контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Наши военные наносят удары вглубь территории ВСУ – поражаются склады и базы. Известно, что противник несет колоссальный ущерб. Думаю, западным странам будет очень непросто восполнять потерянные Украиной вооружения», – подчеркивает Онуфриенко.
«На район Красного Лимана, что называется, опустился «туман войны», и пока обстановка не до конца ясна. Однако известно, что наши войска плавно движутся вперед. Основные бои в ЛНР ведутся за Белогоровку. Это село имеет ключевое значение для дальнейшего занятия Северска. В настоящий момент артиллерия наносит удары по местному гарнизону. Очень важно выйти к берегу Северского Донца, что позволит разрушить оборону ВСУ на данном участке фронта», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее на Купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка ВС РФ удалось пресечь деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Общие потери за сутки составили до 45 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве.
На данном участке фронта подразделения ВСУ малыми группами пытаются зайти во фланги ВС РФ с целью прорвать линию обороны. Об этом изданию ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Невского, Макеевки, Терны и Серебрянского лесничества отмечаются единообразные действия ВСУ.
Противник пытается отвлечь наши подразделения на основных направлениях удара, зайти малыми группами во фланги и отсечь часть российских войск. Офицер отметил, что такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба ВС РФ.
Кроме того, украинские военнослужащие на Купянском направлении приступили к дистанционному минированию для сдерживания российских солдат. Об этом Морочко рассказал изданию РИА «Новости». По его словам, противник использует немецкие мины АТ2. Отмечается, что заграждения выявлены в том числе и в окрестностях населенных пунктов, где проживают мирные граждане.
Венгрия заявила о нежелании покупать у США ракетные системы HIMARS
Правительство Венгрии опровергло заявление сенатора-республиканца Джима Риша, который заявил о том, что Венгрии заблокировали покупку у США реактивных систем залпового огня HIMARS.
По словам главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, договоренностей о покупке между странами не было, передает ТАСС.
«Не было никакого письма о намерениях или контракта», – заявил он.
Ранее в Венгрии СМИ сообщали, что Вашингтон и Будапешт в 2022 году только в предварительном порядке обсуждали эту тему. США на просьбу предоставить информацию о РСЗО HIMARS не ответили, поэтому в Венгрии посчитали тему закрытой.
Кулеба: Сколько бы оружия Украине ни дали, будет мало
Глава МИД Украины Кулеба: Сколько бы оружия Запад ни дал, Киеву будет недостаточно, пока не закончился конфликт
Украинским властям будет недостаточно оружия, сколько бы западные страны его ни поставляли, пока не закончился конфликт, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба в эфире украинского ТВ заявил, что в случае, если Киев «победит», он сможет сказать, что оружия было достаточно. А до тех пор ему «всегда будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно», передает РИА «Новости».
Украинский министр добавил, что если «победы» нет, значит, помощи было недостаточно.
Он сообщил, что в настоящий момент украинские «силы контрнаступления» больше нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике. Поставки идут на Украину ежедневно, добавил министр.
Между тем американские СМИ писали, что Киев с начала спецоперации заплатил поставщикам оружия более 800 млн долларов за контракты, которые остались полностью или частично невыполненными.
Столтенберг: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной ВС России
Вооруженные силы Украины при попытке наступления столкнулись с хорошо подготовленной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во Фленсбурге в Германии.
Он отметил, что украинцы сталкиваются с российским сопротивлением. По его словам, ВС РФ установили хорошо подготовленные оборонные линии с минными полями, окопами, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг заявил о необходимости поддержать украинское наступление.
Шеслер объяснила логику Украины при ранжировании военнопленных в списках на обмен
Правозащитница Шеслер: Украина пытается вернуть из плена идеологически заряженных боевиков и игнорирует мобилизованных
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Властей Украины сейчас беспокоит только скорейшее возвращение в строй профессионально подготовленных и идеологически заряженных солдат и офицеров. На тех, кого забирали в рамках мобилизации, им плевать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян.
«Примечательно, что во главе списка приоритетности пленных стоят боевики «Азова»*. Это хорошо отражает логику властей Украины. Если во всем мире в первую очередь пытаются вернуть домой раненых, чтобы им помочь, то ВСУ ждут возвращения нацистских формирований», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Более того, их освобождение в информационном пространстве обязательно попытаются подать как некую победу. Вместе с тем очевидно: властям Украины недостает квалифицированных кадров – командиров, офицерского состава, а также танкистов, летчиков и артиллеристов. Поэтому эти специальности указаны вторыми в приоритетности на обмен. Основная цель – отправить их снова на фронт. А самую меньшую ценность для украинского руководства представляют именно раненые, те, кто с высокой долей вероятности не сможет воевать», – рассказала собеседница.
«Безусловно, общая доля украинских военных, находящихся в плену, относительно общей численности армии невелика. Но дефицит профессиональных кадров тормозит продвижение в рамках контрнаступления. Поэтому Украина и делает акцент на тех, кто заряжен идеологически и владеет военным делом», – рассуждает правозащитница.
«В этом вся сущность нынешней украинской власти. Они с ног на голову переворачивают общечеловеческие ценности. Националистическая идеология и следующие ей боевики стали гораздо важнее, чем обычные украинцы, которых забирали на фронт в рамках мобилизации», – заключила Шеслер.
Ранее стало известно, что Украина делит своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян. Об этом сообщило агентство «РИА-Новости» со ссылкой на письмо руководителя «Центра по восстановлению мира» министерства реинтеграции страны Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову.
Согласно документу, в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Следом приоритет отдается офицерам подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО. Третьими в списке значатся «лица рядового, сержантского и старшинского состава». Самыми последними на обмен значатся попавшие в плен простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут продолжать службу.
Как отмечает агентство, ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке личного состава в ВСУ из-за огромных потерь, в связи с чем во многих городах и селах страны проводят облавы на мужчин призывного возраста. Эту информацию подтверждали и украинские военнопленные.
В свою очередь президент России Владимир Путин в закрытой части общения с военкорами отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах». Ранее он заявил о том, что потери украинской стороны «очень большие, больше даже, чем один к десяти, по сравнению с Российской армией».
Накануне Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого. Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей. Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении, рассказал газете ВЗГЛЯД, что все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Напомним, на прошлой неделе состоялся очередной обмен пленными. Из украинского плена в Россию вернулись 94 российских военнослужащих. В Минобороны России сообщили, что освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в ведомственные медицинские учреждения для прохождения лечения и реабилитации.
*организация признана террористической и запрещена в России