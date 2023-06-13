Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, включая США

Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, в том числе и США

В случае третьей мировой войны победителей не будет, в том числе победить не смогут и США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» Штатов в случае угрозы третьей мировой войны обеспечено.