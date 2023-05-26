Лавров развенчал заблуждения США о «самосохранении» в случае третьей мировой

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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 13:07  |  vz.ru
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Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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«Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

Главком ВСУ Залужный демонстрирует, что он жив кадр из видео
Одна из самых больших загадок последнего времени раскрыта – опубликовано свежее видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Таким образом, слухи о том, что он убит российской ракетой, тяжело ранен, недееспособен – казалось бы, развеяны. Однако на самом деле у этого сюжета еще остались вопросы. А главное: как вообще Залужный оказался фигурой, чье появление на публике стало вызывать такой интерес? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    «обычная земная радость»


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    МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT

    Видео

    падение экспорта


    Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

    выборы в США


    Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп

    недалеко от Босфора


    Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    последствия ранения


    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

    культура и письменность


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    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Лавров развенчал заблуждения США о «самосохранении» в случае третьей мировой

    Лавров: США заблуждаются, думая, что их самосохранение обеспечено Атлантическим океаном

    26 мая 2023, 12:53

    Текст: Ольга Никитина

    Американские власти сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» США в случае угрозы начала третьей мировой войны обеспечено Атлантическим океаном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, назвал сильным заблуждением мнение Вашингтона о то, что самосохранение США обеспечена Атлантическим океаном, если они собираются подвести мир к черте третьей мировой войны.

    По словам Лаврова, сейчас США «науськивают» своих европейских сателлитов на Россию, полагая, что это сойдет им с рук.

    Ранее Лавров заявлял, что президент США Джо Байден и западные страны начали разговор о Третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала».

    Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
    		   
    23 мая 2023, 17:02
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

    В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.

    Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.

    Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.

    Коментарии (53)
    Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
    Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
    		   
    25 мая 2023, 00:58
    Фото: кадр из видео t.me/RVvoenkor
    Текст: Антон Антонов

    Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.

    Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.

    Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».

    Коментарии (32)
    Эксперты: Пентагон прикинулся обманутым Украиной после атаки на Белгородскую область
    Политологи объяснили, почему Пентагон дистанцировался от атаки ВСУ на Белгородскую область
    		   
    24 мая 2023, 22:55
    Фото: Dennis Brack/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Украины подставили США провалом операции в Белгородской области. Поэтому США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают в стиле «мы вас туда не посылали». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Васильев. Ранее Госдеп и Пентагон дали противоречащие друг другу комментарии по нападению украинских диверсантов на Белгородскую область.

    «Я думаю, использование американской техники при нападении на Белгородскую область было санкционировано Вашингтоном. Но операция пошла не по плану. Часть диверсантов была уничтожена, а потом мы показали разбитую американскую технику на весь мир. В итоге в США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают, мол, «мы вас туда не посылали», – пояснил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «На мой взгляд, у США нет «красных линий» относительно передачи техники третьим лицам, как бы они ни назывались, и уж тем более они не против операций на территории России. Однако для прессы заявляется обратное, потому что в Штатах не уверены в успехе подобных акций. И поскольку очередная украинская операция провалилась, они делают вид, будто бы Украина их подставила. Вашингтону выгодно быть обманутым ВСУ и ГУР МО Украины», – указал аналитик.

    В то же время политолог-американист Малек Дудаков считает, что Госдеп и Пентагон спустят с рук атаку ВСУ на Белгородскую область. «Но и в целом подобные вылазки давно ожидались и были лишь делом времени», – отмечает эксперт.

    «Да, в западных столицах многие недовольны тем, что американская военная техника попала в руки наших военных. Кроме того, диверсия ВСУ обернулась полным провалом. Но все заявления США о том, что они не поощряют такие атаки, не стоят выеденного яйца. Украинская сторона постоянно занимается подобными вещами, просто раньше американская техника так ярко не светилась», – добавил он.

    «Более того, я думаю, что в реальности США не ставят каких-либо условий украинцам по поводу неприменения американского оружия против признанной ими территории России. Также я допускаю, что в дальнейшем возможны и более серьезные провокации. Нужно быть готовыми к тому, что украинцы в рамках контрнаступления попытаются совершить нечто аналогичное, только куда большими силами», – заключил Дудаков.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер попытался «отмежеваться» от подготовки Украины к проникновению диверсантов в Белгородскую область. «Власти США не одобряли передачу техники третьей стороне, вне ВСУ. Украинское правительство не запрашивало о такой передаче. Мы продолжаем следить за ситуацией», – приводит его слова Пентагон.

    Кроме того, США «скептически относятся» к информации о том, что американская военная техника, предоставленная Украине, использовалась в ходе боевых действий на российской территории, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы не поощряем атаки за пределами Украины. Но мы оставим право нашим украинским партнерам решать, как вести эту войну», – приводит The Hill слова дипломата.

    Издание The New York Times указало, что использование американской военной техники на российской территории может обострить отношения между Украиной и США. «США предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, при этом одним из условий является то, что она не будет использована для нападения на Россию в пределах ее собственных границ», – говорится в материале.

    Также, как уверяет издание со ссылкой на неназванный украинский источник, в составе нападавших не было военнослужащих ВСУ, там были только бойцы организаций «Легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) и «Русский добровольческий корпус».

    Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснили, зачем Украина совершила диверсию против приграничных сел Белгородской области.

    Коментарии (7)
    Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
    		   
    23 мая 2023, 17:19
    Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.

    На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.

    В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.

    Коментарии (22)
    Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    		   
    23 мая 2023, 18:07
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.

    Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».

    По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.

    Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.

    Коментарии (23)
    Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой
    Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем
    		   
    25 мая 2023, 20:03
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Вера Басилая

    Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем и оттеснили их от границы Российской Федерации, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства воздушного контроля России обнаружили две воздушные цели над Балтийским морем, которые приближались к российской границе.

    Истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа были подняты в воздух для недопущения нарушения границы Российской Федерации.

    В Минобороны сообщили, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования, граница нарушена не была.

    Ранее в среду российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.

    Коментарии (4)
    Патрушев: Многие страны назвали конфликт на Украине войной США против России
    		   
    25 мая 2023, 17:48
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Многие страны констатировали, что в ходе конфликта на Украине США воюют против России, заявил секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев по итогам XI международной конференции по безопасности.

    Патрушев отметил, что многие страны, говоря о многополярности, заявляют, что такой мир уже установился, а США стремятся доминировать и их не устраивает многополярность, передает ТАСС.

    Также, по словам Патрушева, многие страны называли Россию и Китай новыми центрами многополярного мира и констатировали, что Запад это не устраивает. Секретарь СБ России заявил, что страны – участницы международной конференции безопасности пришли к выводу, что Запад решил ослабить Россию и Китай, либо ликвидировать эти центры многополярного мира.

    «В отношении России, они говорят, выбрана такая тактика, ведь все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», – отметил Патрушев.

    Ранее Путин заявил, что ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира.

    Коментарии (13)
    В США указали на проблемы в связи с поставками Украине F-16
    Newsweek: Для поставок Западом истребителей F-16 Киеву необходимо решить три важных проблемы
    		   
    24 мая 2023, 03:59
    Фото: Wang Xiaojun/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Для поставок Западом истребителей F-16 американского производства Киеву необходимо решить три важных вопроса, выразила мнение обозреватель американского журнала Newsweek Элли Кук.

    Как отметила журналистка, для использования F-16 Украине требуются не только хорошо обученные специалисты, но и новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания, инфраструктура, включающая в себя «гладкие взлетно-посадочные полосы». Кроме того, эти объекты могут стать «главной целью» для ударов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, обозреватель напомнила, что обучение украинских летчиков займет продолжительное время, которое измеряется не неделями, а месяцами.

    Она также выразила опасения, что решение поставить Украине истребители F-16 может иметь значительные геополитические последствия и спровоцировать эскалацию.

    В понедельник официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал поставки Украине истребителей F-16 приоритетом для Соединенных Штатов. Позже в Пентагоне заявили о «непредназначенности» истребителей F-16 для контрнаступления ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.

    Коментарии (5)
    Госдолг США превысил российский в 107 раз
    Американский госдолг превысил российский в 107 раз
    		   
    25 мая 2023, 08:39
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Государственный долг Соединенных Штатов по итогам прошлого года сравнялся с совокупной задолженностью 13 крупнейших государств-должников и превысил российский в 107 раз, следует из расчетов на основе данных национальных министерств финансов.

    Так, госдолг США по итогам 2022 года достиг рекордных в 31,42 трлн долларов, а обязательства следующих 13 крупнейших должников в сумме составляют всего на 23 млрд меньше – 31,4 трлн долларов.

    На втором месте по задолженности за США следует Япония с долгом в 9,59 трлн долларов, за ней идет Китай, госдолг которого составляет 3,75 трлн долларов. Немногим меньше задолжала Британия – 3,03 трлн долларов. На пятой строчке среди крупнейших стран-должников расположилась Италия с долгом в 2,88 трлн долларов. В десятку также входят Франция, Индия, Германия, Испания и Канада.

    Госдолг России по итогам прошлого года составил 294,8 млрд долларов. При этом за первый квартал 2023 года задолженность российского правительства снизилась на 15,2 млрд долларов. За это же время госдолг США продолжил расти и увеличился на 0,1%, достигнув нового рекорда в 31,46 трлн долларов.

    Для сравнения брался показатель совокупного прямого долга федерального правительства на конец четвертого квартала 2022 года, передает РИА «Новости».

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает возможной ситуацию, при которой США столкнутся с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня.

    Коментарии (17)
    В Пентагоне поставили под сомнение использование американской техники в Белгородской области
    Пентагон: Вашингтон не одобрял передачу Украиной техники военизированным формированиям третьей стороны

    23 мая 2023, 21:59

    Текст: Кристина Цыцура

    В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо военизированным формированиям третьей стороны, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

    «Украина также не запрашивала каких-либо подобных поставок. Это то, за чем мы продолжим следить», – передает ТАСС его слова.

    Также Райдер подчеркнул, что ведомство изучает сообщения об использовании американской техники при атаке диверсантов в Белгородской области.

    Минобороны США также не подтверждает сообщение о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, добавил Райдер. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что обучение уже ведется.

    Райдер добавил, что подготовка начнется в ближайшие недели или месяцы, но о поставке самолетов Киеву не уточнил.

    Ранее публиковалось видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.

    Коментарии (2)
    Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
    Глава генштаба США: Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
    		   
    25 мая 2023, 21:59
    Фото: Nicholas Pilch/ZUMA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, чтобы данная техника не применялась для атак на признанную США территорию России, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

    Милли отметил, что военные США пока выясняют, применялись ли предоставленные США вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области, ответа прямо сейчас нет, передает ТАСС.

    Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».

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    Медведев не исключил победы «парня с деменцией» на выборах в США
    Медведев счел возможной победу «парня с деменцией» на выборах президента США

    26 мая 2023, 05:01

    Текст: Антон Антонов

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил опасения в связи с тем, что победу на президентских выборах в США в 2024 году может одержать «парень с деменцией».

    Медведева во время его визита во Вьетнам спросили, кто из возможных победителей выборов в США вызывает наибольшие симпатии у российской стороны. Как заявил в ответ замглавы Совбеза России, «главное, чтобы не выбрали парня с деменцией». «А выбрать могут», – приводит его слова ТАСС.

    Оценивая кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа, Медведев заявил, что «Трамп – хороший парень, но трусоват». По мнению Медведева, Москве «исторически было легче всегда работать» с представителями Республиканской партии США.

    Также Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск «оказался неожиданно нашим парнем». При этом Медведев указал, что Маск не может баллотироваться в президенты США, так как «у него не натуральное происхождение» (Маск родился в ЮАР, у него гражданство ЮАР, Канады и США). «Но я бы на его месте подумал, чтобы начать компанию, чтобы изменить конституцию», – сказал Медведев. Вторая статья конституции США в том числе определяет порядок формирования исполнительной ветви власти.

    Напомним, в феврале Медведев с иронией заявил, что прогрессирующая деменция Джо Байдена не должна стать помехой для выдвижения его кандидатуры на второй срок на должность президента США.

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    NYT: В США считают Киев причастным к атаке беспилотников на Кремль
    NYT: США считают, что атаку дронов на Кремль организовали спецслужбы Украины
    		   
    25 мая 2023, 08:48
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Алина Власенко

    Администрация президента США Джо Байдена предполагает, к атаке беспилотников на Кремль в начале мая причастна одна из украинских спецслужб, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Изначально в Вашингтоне считали, что атака беспилотников была «операцией под ложным флагом» Москвы, однако после перехвата неких внутренних переговоров российских чиновников в американской администрации изменили мнение, передает ТАСС.

    При этом, по данным The New York Times, разведслужбы США не знают, какая именно украинская спецслужба причастна к атаке на Кремль и знал ли о подготовке нападения президент Украины Владимир Зеленский.

    В начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы. Киевский политолог Алексей Нечаев считает, что офис Зеленского опасается вызвать критику на Западе из-за организации терактов.

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    Американский экономист объяснил, как США развязали конфликт на Украине
    Экономист Сакс: США развязали конфликт на Украине, установив в этой стране русофобский режим

    26 мая 2023, 09:16

    Текст: Ольга Никитина

    Власти США для развязывания конфликта на Украине организовали две провокации, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    Сакс в статье для издания Common Dreams пишет, что, во-первых, США стремились расширить НАТО за счет присоединения к альянсу Украины и Грузии. Вторым фактором, который привел к украинскому конфликту, экономист считает установление в этой стране в 2014 году «русофобского режима», передает RT.

    Стрельба на Украине, напомнил Сакс, началась после того, как свергли экс-президента Украины Виктора Януковича.

    Ранее Сакс заявлял: чтобы лучше понять позицию России, нужно поставить на место Украины Мексику.

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    Госдеп одобрил возможную продажу Украине одного ЗРК NASAMS
    Пентагон сообщил об одобрении Госдепом возможной продажи Украине одного ЗРК NASAMS и оборудования за 285 млн долларов

    24 мая 2023, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Киеву одного ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования за 285 млн долларов, сообщил Пентагон. Для сделки также требуется одобрение Конгресса США.

    Пентагон считает, что продажа Киеву NASAMS будет способствовать «интересам США в сфере нацбезопасности», так как Вашингтон поможет «партнеру, поддерживающему политическую стабильность и экономический прогресс в Европе», передает РИА «Новости».

    Указывается на «срочную потребность» Украины в вооружениях для «защиты от ракетных и воздушных ударов России». В течение месяца Конгресс США имеет возможность рассмотреть сделку и объявить о возможной блокировке.

    При этом Госдеп и Пентагон считают, что поставка NASAMS не приведет к изменению «базового военного баланса в регионе», а также не навредит «боеготовности американской системы обороны». Основным подрядчиком выступает корпорация Raytheon, передает ТАСС.

    В контракте указано, что Украина может получить одну радиолокационную станцию AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое оборудование.

    Напомним, в Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину. Отметим, что ЗРК Patriot американского производства потерял 32 ракеты при попытке сбить над Киевом российский «Кинжал». 16 мая российские военные нанесли массированный удар по Киеву, в результате которого, по сообщению Минобороны России, был поражен ЗРК Patriot.

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