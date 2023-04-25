Лавров: Запад заговорил о Третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала»

Президент США Джо Байден и западные страны начали разговор о Третьей мировой войне, когда Россия «вообще молчала», заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности (СБ) ООН.

Лавров напомнил, что о Третьей мировой войне заявляли Байден и ряд других политиков, например бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

При этом, подчеркнул Лавров, заявления эти делались тогда, когда Россия на эту тему молчала.

Ранее Лавров заявил, что заявления западных стран о том, что переговоры Москвы и Киева возможны только после успешного контрнаступления Украины, являются шизофренией.