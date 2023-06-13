Эрдоган заявил о заинтересованности Европы в получении газа через Турцию

Европа заинтересована в получении газа через Турцию, турецкая сторона в свою очередь работает в этом направлении, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он пояснил, что есть работа, которая велась в течение многих лет в области энергетики. «Что касается энергетики, то Европа очень обеспокоена по вопросу газа, который они будут получать через Турцию, делают запросы», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

Турция делает свою часть работы в этом направлении.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции заработает максимум в течение года.