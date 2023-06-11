Путин поручил Мишустину образовать комиссию по ситуации в Херсонской области В ОНФ рассказали о главных достижениях за 10 лет работы Эксперты: ОНФ при работе в новых регионах России учтет опыт интеграции Крыма

Фото: Ведомости/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Для ОНФ слово «фронт» – это не военный термин, а линия раздела между хорошим и плохим. Организация работает над улучшением качества жизни граждан, а также следит за реализацией нацпроектов на благо общества, рассказала газете ВЗГЛЯД члены Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. В воскресенье, 11 июня, Народному фронту исполняется 10 лет. «ОНФ – это объединение людей, выражающих позицию и работающих от имени всего гражданского общества нашей страны. Когда создавался Общероссийский народный фронт, главой государства ставились задачи проверять, какие нормативные документы принимаются федеральными ведомствами, как законы работают в реальности, как это отражается на обществе. Если мы видим какие-то недочеты, то напрямую докладываем президенту. А он дает дальнейшие поручения по нашим отчетам», – рассказала Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, глава Центра мониторинга благоустройства городской среды. «Фронт – это не военный термин, а линия между плохим и хорошим. Это наша линия фронта. В том числе, это касается проверки реализации нацпроектов, каждая копейка должна работать на благо общества. Через нас общество проверяет эффективность инициатив. Собственно, они вырастали из народных обсуждений и форумов о насущных проблемах общества. По своему опыту могу назвать важным направлением благоустройство городов. Это стало ответом на жалобы людей о том, что улицы и дворы в некоторых субъектах не ремонтировались по 50 лет», – пояснила она. «Первым нашим проектом в ОНФ была отмена соцнорм потребления электроэнергии в 50 кВт. Делалось это через президента. Мы собрали мнения общественности, в том числе – объединений людей, которые зависят от сердечных электростимуляторов или аппаратов искусственной вентиляции легких. А как многодетной матери постирать белье на всю семью? В итоге требование было отменено. Также мы сообща отработали стратегию развития доступной среды, она уже действует во многих регионах», – отметила собеседница. «ОНФ стал площадкой диалога общества и власти. Поэтому, к нам идет много молодых людей. Они начинают верить, что могут что-то улучшить в локальных вопросах и даже на макроуровне. Кроме того, Фронт привлекает пониманием, что главное богатство России – это люди, безотносительно конфессий, национальности, традиций, культурных особенностей. Народосбережение – наш приоритет. Помню, однажды мне пришлось ехать на оленях, чтобы добраться до отдаленного поселения в Пермском крае. Это и есть настоящая работа с гражданами», – подчеркнула спикер. «ОНФ превратился в огромную структуру гражданского общества, объединившую его активную, ответственную и лояльную часть населения. Авторитет ОНФ, поскольку его возглавляет президент Путин, стал очень значимым фактором влияния на органы исполнительной власти. В последних трех посланиях Федеральному собранию глава государства упоминает ОНФ как инстанцию, с которой нужно обсуждать и консультироваться при решении национальных проектов, программ», – напомнил член научно-экспертного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. «Стоит также отметить, что в условиях СВО Народный фронт превратился в огромный механизм мобилизации гражданской активности. Это не только деньги, но и продукты, обмундирование, необходимые товары, которые отправляются в зону боевых действий», – приводит слова Дискина портал Publico. «Сейчас мы активно работаем в новых регионах. И миновать ряд ошибок, который ранее допускался, нам помогает опыт Крыма. Например, в 2014 году для нас стало очевидно, что нужно менять Жилищный кодекс. И сейчас мы пытаемся его улучшать. В новые регионы ОНФ приходим уже с богатым опытом. Члены моей экспертной площадки участвуют в возведении мостов, дорог, выстраивании системы ЖКХ. Кроме того, на прошлой неделе 12 человек ушли добровольцами на линию боевого соприкосновения», – резюмировала Калинина. Ранее члены ОНФ посетили военные подразделения в ДНР. «Мы привезли все самое необходимое: летняя военная амуниция, квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы и крепления для них», – рассказал глава исполкома ОНФ в ДНР Сергей Самохин. Кроме того, бойцам поступили автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, коллиматоры, генераторы, перископы, бинокли, средства связи. Все это было куплено в рамках сбора «Все для победы!», в котором поучаствовало около 20 тыс. человек. Общероссийский народный фронт был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Учредительный съезд ОНФ прошел в Москве 11 – 12 июня 2013 года. Тогда делегаты приняли устав ОНФ, и выбрали Путина лидером фронта. «Общероссийский народный фронт должен действительно стать широким общественным движением, чтобы у всех граждан страны была возможность ставить свои, народные задачи, добиваться их исполнения, сдвигать с места те вопросы, которые иногда тонут в бюрократическом болоте, напрямую вносить свои предложения, которые затем станут законами и государственными решениями», – сказал Путин.В воскресенье президент поздравил организацию с юбилеем. ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне 8 июня 2023, 14:24 Текст: Алина Власенко

Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.

На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%). Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%). Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России. Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели

Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели. Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент. «Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства. Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов. Новости СМИ2 Путин назвал сроки размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7–8 июля, когда завершится подготовка сооружений для него, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что все идет по плану. Сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений начнутся мероприятия, связанные с размещением на территории Белоруссии соответствующих видов оружия, передает ТАСС. Кроме того, Путин заявил Лукашенко, что планирует обсудить с ним тему безопасности «с глазу на глаз». Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики. Контроль над ядерным оружием остается за Москвой. Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Киевский режим прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. «Можно совершенно точно констатировать, что контрнаступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился. Министр обороны России Сергей Шойгу указывал, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. Новости СМИ2 Путин пообещал написать письмо бойцам в зону спецоперации

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что напишет письмо со словами поддержки военнослужащим в зону СВО. Он отметил, что на бойцах, которые ответственно выполняют свой долг, держится вся страна. Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал, что в зону боевых действий отправляются письма от детей и ветеранов, передает ТАСС. «Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком. Я думаю, это будет хорошим подспорьем», – сказал Клычков президенту. На это предложение Путин ответил, что сделает это с удовольствием. Губернатор также рассказал о мобилизованном с позывным Депутат, который не соглашается отправиться домой на отдых спустя шесть месяцев службы, «пока не выполнит задачу». «На таких ребятах и страна вся держится», – сказал Путин. Герасимов доложил Путину о результатах боя на Запорожском направлении 8 июня 2023, 19:07 Текст: Ольга Иванова

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов утром доложил президенту России Владимиру Путину о результатах ночного боя на Запорожском направлении. Об этом сообщил командующий группировкой ВС России на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, а также добавил, что накануне вечером «верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении», передает ТАСС. Ранее Минобороны России показало уничтожение украинской техники на Запорожском направлении. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинские военные совершили попытку прорыва при помощи около 1,5 тыс. человек на Запорожском направлении. ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. За 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин. Новости СМИ2 Путин рассказал об отношении к легионерам в футболе Путин: Легионеры в футболе – это неплохо, но все хорошо в меру

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Алина Власенко

Легионеры в российском футболе – это нормально, если их количество находится в разумных пределах, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Глава региона рассказал президенту, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, а легионеры в команду не попали.

«Легионеры – это неплохо, просто все хорошо в меру», – заметил в ответ на это Путин, передает ТАСС. В мае иностранным игрокам продлили разрешение на приостановку с российскими и украинскими клубами до середины 2024 года. Путин заявил об отсутствии у России намерения отгораживаться от мировой экономики 9 июня 2023, 16:52 Текст: Елизавета Шишкова

Россия не намерена отгораживаться от мировой экономики и все производить самостоятельно, однако по критически важным направлениям нужна самодостаточность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС. «Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться – от мировой экономики – особенно от перспективных центров развития мировой экономики», – сказал он, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что это не значит, что Россия любой ценой должна производить все у себя самостоятельно. «Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы – я так осторожно скажу – нам быть независимыми, потому что самодостаточность – это основа суверенитета», – указал глава государства. Ранее Путин заявил, что Россия не должна замыкаться только на внутреннем рынке, так как это путь к самоизоляции. Новости СМИ2 Песков сказал, когда Путин сообщит о решении об участии в выборах Песков ответил на вопрос о том, когда Путин сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году 8 июня 2023, 13:47 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он пояснил, что у выборов, и у начала предвыборной кампании есть свой график. «Об этом будет объявлено своевременно, здесь не нужно забегать вперед», – сказал Песков, передает ТАСС. Ранее Песков заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян. Песков заявил о поддержке Путиным Собянина на выборах мэра Москвы 8 июня 2023, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поддержит нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина на очередных выборах градоначальника, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин «весьма и весьма высоко оценивает результаты работы» Собянина на должности мэра столицы, передает ТАСС. Песков пояснил, что поддержка со стороны президента очевидна. Напомним, выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года, уже стартовала избирательная кампания. Новости СМИ2 Путин анонсировал еще одну встречу с Лукашенко 9 июня 2023, 15:21 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко еще раз в пятницу, чтобы обсудить развитие экономического взаимодействия двух стран. «Я сейчас с коллегами (премьер-министрами стран Евразийского экономического союза – прим. ВЗГЛЯД) пообщаюсь, поговорю с ними, несколько слов сам скажу, их послушаю и вечерком, предлагаю, я вас проинформирую об этом, обменяемся с вами мнениями по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи», – приводит ТАСС обращение Путина к Лукашенко. Ранее на неформальной встрече с Лукашенко Путин назвал необычно хорошим развитие экономических отношений России и Белоруссии. Путин указал на необходимость опираться на советские основы в образовании

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В полном возврате к советскому образованию необходимости нет, но нужно опираться на его фундаментальные основы, брать лучшие практики в мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьерами ЕАЭС. Глава Российского государства на встрече указал, что Россия предложила развивать «свободу знаний» в рамках ЕАЭС, в том числе внедрение общих принципов и стандартов, координацию научных программ и создание единых учебников, передает ТАСС. «Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами – а мы все родом из Советского Союза – вернуться к советской системе образования и талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности. Совсем нет. Даже совсем по-другому. Мы просто должны опираться на фундаментальные основы нашей системы образования, но смотреть вперед, двигаться вперед, брать самое лучшее, что есть в мире. И создавать свое», – пояснил Путин. В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. Новости СМИ2 Путин поручил оказать помощь жителям Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС 8 июня 2023, 17:20 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо обсудил ситуацию в регионе после диверсии ВСУ на Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам Пескова, Путин дал поручение МЧС оказать помощь жителям Херсонской области после наводнения, ставшего последствием диверсии на Каховской ГЭС, сообщает ТАСС. Кроме того, президент поручил провести анализ потребностей региона в связи с последствиями диверсии и вызванным наводнением. Путин ранее заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС. Президент поручил главе МЧС России Александру Куренкову организовать ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области. Путин поддержал планы Клычкова избираться на новый срок губернатора Орловской области 8 июня 2023, 15:44 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин одобрил желание губернатора Орловской области Андрея Клычкова выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. В ходе встречи Клычков попросил Путина о поддержке на выборах, сообщает ТАСС. «Со своей стороны, конечно, сделаю все, чтобы поддержать вас», – пообещал Путин, а после добавил, что «нужно будет пойти к людям и получить от них прежде всего оценку результатов работы и получить мандат доверия на следующий срок». Путин положительно оценил итоги работы руководителя региона. При этом он также указал на проблемы, которыми следует заниматься в первую очередь. «Вопрос, на который следует особое внимание обратить, – это медицина. В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов», – отметил Путин. Ранее сообщалось, что Путин поддержит нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина на очередных выборах градоначальника. Новости СМИ2 Путин заявил о недопустимости попыток навязать России извне шаблоны в образовании и воспитании 8 июня 2023, 13:05 Текст: Елизавета Шишкова

Попытки навязать извне чужие шаблоны в образовании и воспитании для России недопустимы, при этом страна поддерживает право каждого народа на самобытность, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования. «Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», – сказал он, передает ТАСС. При этом Россия поддерживает права всех народов и стран на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Путин указал, что сама Россия готова щедро делиться достижениями своей педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны. Глава государства выразил надежду на то, что на форуме предложат новые интересные совместные проекты, а выработанные рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования. Вместе с этим президент подчеркнул, что в России действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На это указывают международные исследования и блестящие победы российских участников на международных олимпиадах школьников. Путин подчеркнул, что у России мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. «За последние 20 лет в нашей стране проведена модернизация всей системы образования. И такая работа, донастройка образовательных программ постоянно продолжается с учетом растущих запросов молодежи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире и, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития», – рассказал российский лидер. Он указал, что ключевой движущей силой развития в XXI веке стал человек, его знания и кругозор, стремление постигать новое. В России на сегодняшний день все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию. «Создана современная модель управления и оценки качества образования на основе объективных данных», – отметил Путин.