Названа вероятная причина, которая привела к взрыву на фабрике в Турции

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10 июня, суббота | Последнее обновление — 12:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская ПВО сбила две украинские ракеты в Крыму
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10 июня 1944 года началась Выборгско-Петрозаводская операция. РККА нанесла по финским военным два последовательных удара. Результаты настолько хорошо прочистили мозги финляндскому государству, что оно вскоре вышло из войны, открыв боевые действия против бывших союзников – немцев.
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Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть.
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Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого.
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В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Названа вероятная причина, которая привела к взрыву на фабрике в Турции
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Причиной взрыва на ракетной фабрике возле Анкары могла стать неконтролируемая химическая реакция при производстве взрывчатки, сообщил губернатор провинции Анкара Васип Шахин.
По его словам, взрыв произошел около 08:45 в цехе по производству динамита, причиной могла стать химическая реакция, над которой был потерян контроль, передает ТАСС.
В результате инцидента погибли пять рабочих, раненых нет, спасатели достали всех пострадавших из-под завалов.
Ранее сообщалось, что на заводе по производству ракет в столице Турции прогремел взрыв.
Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии
В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья
Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах.
«Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети.
Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора».
От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным.
Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ.
Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели
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Мужество российских военных помогло остановить наступление украинских вооруженных сил, также этому способствовали качество вооружений ВС России и организация командования, заявил президент Владимир Путин.
«Ни на одном из участков противник успеха не имел. Достигается это все благодаря мужеству и героизму наших солдат, правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, ВСУ несут значительные потери, при наступательных операциях потери идут 3 к 1, но в этом случае это превышает классические показатели.
Эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, отметил президент.
«Ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот», – сказал глава государства.
Ранее в пятницу президент отмечал, что киевский режим действительно начал контрнаступление, об этом говорит то, что украинская сторона прибегла к использованию стратегических резервов.
Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
Пушилин: Капитану батальона «Сомали» Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно
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Ополченец Донецкой народной республики Роман Воробьев, сражавшийся за республику с 2014 года в составе батальона «Сомали», получил звание Героя России посмертно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Гвардии капитана Романа Воробьева проводили в последний путь, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко зачитал указ президента Владимира Путина о присвоении Воробьеву звания Героя России, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин отметил, что капитан начал свою службу в октябре 2014 года в возрасте 18 лет, все знали его по позывному Воробей. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, поселки Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханкок, города Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, города Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное.
В ходе битвы за Мариуполь лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок и получил ранение. После этого вернулся в строй. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.
Рогов: ВСУ идут в атаку на Запорожском направлении по своим трупам
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ВСУ снова и снова пытаются пойти в атаку, каждую из которых ВС РФ пресекают. Противник несет огромные потери. При этом украинские военные оставляют раненых сослуживцев и не забирают убитых, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее на Запорожском направлении вновь активизировались боевые действия
«На Запорожском направлении зафиксировано три основных волны, когда противник пытался пойти в наступление. И каждый раз ВСУ были отброшены назад. Максимум, которого смогли добиться украинские солдаты – продвижение на несколько сотен метров, понеся при этом ужасающие потери. Каждая новая атака превращалась в буквальном смысле в ходьбу по трупам и раненым», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Примечательно, что раненых сослуживцев противник не забирает. Все это превращается в страшное зрелище. Минувшей ночью ВСУ шли колоннами – от пяти до десяти единиц бронетехники, чаще всего БМП. В ответ их накрывала наша артиллерия, атаку удалось отбить. Украине еще предстоит подсчитать, сколько техники и людей они потеряли, но даже западная пресса признает, что цифры внушительные», – продолжает собеседник.
«ВСУ применяют самую разную технику на этом направлении – это и танки Т-64 и Т-72, а также Leopard и прочее. Из западного у них больше всего бронетранспортеров и бронированных машин. Но прут они буквально на всем, что только есть», – акцентирует он.
«Вместе с тем мы понимаем, что основная часть живой силы все еще находится в резерве. На Запорожское направление стянуто огромное количество штурмовых бригад. Надо признать, что по уровню подготовки и боевой слаженности – это новая элита ВСУ. Преимущественно все действия противника в рамках контрнаступления осуществляются на юге и юго-востоке – на Ореховском направлении, в сторону Токмака и выхода к Азовскому морю. Очевидно, это попытка перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – добавил Рогов.
«При этом сейчас в Запорожской области формируется народное ополчение. Соответствующее решение уже принято региональной властью, теперь идет набор желающих и различные организационные моменты. Нужно понимать, что у нас пока нет официально объявленной мобилизации, но жители хотят сами защищать родную землю», – рассказал он.
«Именно поэтому они в качестве добровольцев подписывают контракты с Минобороны, ЧВК «Вагнер». Кроме того, запорожцы создавали батальон имени Павла Судоплатова, который позднее перешел в ведение оборонного ведомства. И вот следующая волна патриотов своей земли участвует в создании народного ополчения», – продолжил собеседник.
«Основной функционал ополченцев – это патрулирование и охрана правопорядка в Запорожской области. Эта крайне важная задача сегодня. Вместе с тем для местных жителей это отличная возможность быть полезными в части охраны, защиты и освобождения родной земли. Идея вызревала давно и теперь наконец-то реализована», – заключил Рогов.
Ранее стало известно об активизации боевых действий в Запорожской области вечером четверга. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком. По его словам, украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне.
Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.
По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ. Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника.
Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства.
Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр. При наступлении противник потерял 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.
Минобороны: Групповым ударом нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
Российские силы нанесли групповой удар и нарушили снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий
Российские военные в ночь на пятницу нанесли оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено, сообщает Минобороны.
Российские силы в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам, на которых хранились иностранные боеприпасы, вооружение и военная техника. Вся находившаяся на складе техника была ликвидирована, сообщает Минобороны в Telegram.
Таким образом, уточняет военное ведомство, нарушено снабжение украинских военных сил в районах ведения боевых действий.
Ранее российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк.
В турецком банке объяснили списание денег со счетов россиян
В турецком банке прокомментировали рассылку уведомлений о списании денег со счетов россиян
Турецкий банк Denizbank A. S. заявил о сохранности средств на счетах клиентов, которым пришло уведомление о списаниях.
В банке произошедшее назвали техническим сбоем, передает ТАСС со ссылкой на головной офис банка. Техническая ошибка произошла в тот момент, когда банк проводил процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком на них менее 2 тыс. турецких лир.
Техническая ошибка привела к сбоям в предоставлении уведомлений клиентам. «Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности», – сообщили в банке.
Ранее сообщалось, что турецкий банк списал средства со счетов российских клиентов без предупреждения.
Минобороны показало ликвидацию западного танка вертолетом Ка-52
Уничтожение танка западного производства российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 сняли на видео с камер самого воздушного судна, ролик опубликовало Минобороны.
На видео запечатлена работа Ка-52 на Южно-Донецком направлении, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Экипаж вертолета засек движущийся танк западного производства, нанес удар управляемой ракетой. Танк был поражен. Отмечается, что он был уничтожен вместе с экипажем.
Ранее источник сообщал, что Ка-52 «Аллигатор» в ходе СВО за один боевой вылет отразил с помощью комплекса «Витебск» 18 зенитных ракет.
В Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО
В ходе неудачной атаки на Запорожском направлении вооруженные силы Украины лишились как минимум пяти немецких танков Leopard 2A6 и 2A4, а также другой иностранной техники, сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Также ВСУ было потеряно шесть американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA, три MRAP M1224 MaxxPro производства США, сообщил Рожин в своем Telegram.
Лишились украинские войска одного нидерландского бронетранспортера YPR-765 и чешского T-72M1. Среди потерь – машина разминирования БМР-2, французский бронеавтомобиль VAB и несколько грузовиков.
При этом танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley были уничтожены впервые.
Силы РЭБ посадили три летевших к ЗАЭС беспилотника ВСУ
Силы РЭБ посадили три беспилотника ВСУ, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС, сообщили в силовых структурах региона.
Инцидент произошел утром 9 июня. После того как БПЛА посадили, были проведены их обследования специалистами-взрывотехниками.
«В результате было принято решение об их уничтожении на месте», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение силовиков. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что авиация России сбила украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Также в начале июня средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА на востоке Крыма.
Охраняемый военными НАТО поезд со снарядами для Украины ограбили в Польше
Wyborcz: Охраняемый военными НАТО американский поезд со снарядами для Киева ограбили в Польше
Четыре ящика с боеприпасами были украдены из поезда американской армии на железнодорожной станции в Венглиньце в Нижней Силезии.
При этом в момент кражи железнодорожный состав охранялся солдатами Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Как пишет газета Wyborcza, боеприпасы, вероятно, направлялись на Украину. В свою очередь портал O2.pl пишет, что в украденных ящиках были осколочно-фугасные снаряды 155 мм для пушек.
Как заявил пресс-секретарь военной жандармерии Томаш Чуловский, правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Это ранее судимые мужчины в возрасте 26, 34 и 39 лет. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. У подозреваемых изъяты ящики с украденными боеприпасами, ничего не пропало.
В Сети распространили новые фото Дзюбы интимного характера
В социальных сетях распространили интимные фотографии и видеозаписи, на которых якобы запечатлен футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
На записях человек, похожий на Дзюбу, разговаривает с девушкой, а на заднем плане слышны комментарии с футбольной трансляции, сообщает «Комсомольская правда».
Несколько комментаторов предположили, что этим роликам может быть несколько лет, и они могут быть устаревшими.
В 2020 году в Сеть попало видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. Это видео вызвало ряд последствий для футболиста, а также поделило общественность на два лагеря.
Одни осуждали капитана сборной России по футболу, другие начали его поддерживать. Руководитель Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков потребовал наказать причастных к утечке данного ролика в интернет.
Олланд связал окончание конфликта на Украине с итогами выборов в США
Экс-президент Франции Олланд: Итог конфликта на Украине будет зависеть от исхода выборов в США
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Итог конфликта на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью The Financial Times.
Олланд считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он остановит конфликт, и тогда Россия сохранит за собой все, что имеет на данный момент, передает ТАСС.
Экс-президент Франции признал, что война обходится очень дорого Западу, а также отметил, что стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, бросивших вызов США.
Также Олланд в интервью раскритиковал Эммануэля Макрона, который во время визита в Китай руководствовался только экономическими вопросами и «забыл про интересы Франции». Но бывший французский президент поддержал действующего в стремлении снизить зависимость ЕС от США. Он считает, что автономность Европы не должны быть привязана к НАТО.
Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ.
Исландия заявила о приостановке работы посольства в России
Исландское посольство в Москве остановит свою работу с 1 августа, заявили в министерстве иностранных дел Исландии в пятницу.
Министерство иностранных дел Исландии вызвало посла России, чтобы проинформировать об этом решении, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Исландия также потребовала от России сократить «масштабы деятельности в Рейкьявике» и снизить статус дипломатического представительства.
В МИД Исландии отметили, что приостановка работы посольства не является разрывом дипотношений. При возможности Рейкьявик возобновит его работу.
Италия предложила «наиболее простой способ добиться мира» на Украине
Министр обороны Италии Крозетто признал, что «сложно объяснить» связь между стремлением к миру и передачей Киеву оружия
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По словам министра обороны Италии Гуидо Крозетто, Запад, передавая Киеву вооружения, якобы стремится к миру на Украине. Однако «объяснить и понять» это сложно, признал он.
По версии Крозетто, самый «простой» способ «добиться мира» – «это дать понять претендующим на победу, что она невозможна». Крозетто считает, что переговоры могут стартовать после прекращении огня, передает ТАСС.
Он отметил, что из-за ситуации с Каховской ГЭС задачи вооруженных сил Украины стали сложнее, а временные рамки растягиваются. Как заявил министр, комментируя украинское наступление, «то, что произойдет в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо».
Крозетто указал на «мощную оборонительную линию» России. По его словам, у России есть «превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами». Крозетто считает, что попытка украинского наступления «полна вопросов и неопределенности», причем «украинцы сами это понимают». «Поэтому и просят самолеты», – сказал он.
Напомним, генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой «Фольгоре» вооруженных сил Италии Марко Бертолини заявил, что украинский конфликт мог завершиться еще год назад, если бы Киеву не поставляли оружие.
Райффайзенбанк ввел комиссию 50% за перевод долларов из других банков
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Райффайзенбанк намерен ввести комиссию в 50% от суммы переводов физическим лицам в долларах из других банков с 20 июня, сообщили в пресс-службе финорганизации.
В сообщении говорится, что с 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов. В банке пояснили, что это вынужденная ограничительная мера в связи с изменением рыночных условий. Финорганизация порекомендовала клиентам использовать другие способы получения платежа, передает «Коммерсант».
Отмечается, что новые условия не касаются входящих переводов, зачисляемых на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.
В мае Raiffeisenbank International, которая является материнской структурой российского Райффайзенбанка, прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, кроме «дочки».
Ранее сообщалось, что руководство Raiffeisen Bank приняло решение о приостановке кредитования российских компаний, сочтя, что достаточно прокредитовал в этом году.
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