Кириенко: Война за умы подрастающего поколения будет длиться дольше СВО

Самой продолжительной станет война за умы подрастающего поколения, она продлится дольше специальной военной операции на Украине, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на фестивале Российского движения детей и молодежи «Движение первых», приуроченном ко Дню защиты детей.

По его словам, сначала закончится СВО, в которой будут достигнуты все задачи, поставленные президентом России. Затем будет экономическая война и попытка раскачать Россию, но «дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой», передает ТАСС.

Он добавил, что от результатов этой борьбы зависит будущее страны, то, во что будет верить будущее поколение россиян. «С сегодняшним поколением россиян ничего сделать нельзя. Россию можно победить только изнутри, Россию извне победить невозможно, Россию можно расколоть изнутри», – подчеркнул первый замглавы администрации президента.

В ходе фестиваля Кириенко также рассказал, что этим летом пять миллионов школьников по всей стране поедут в детские лагеря. Там, по его словам, будет реализовано большое количество проектов, в том числе «Движения первых» и общества «Знание»: «Например, в каждом детском лагере будет обязательно одна смена, посвященная «Движению первых», будет проходить новая [игра] «Зарница». Ребята придумали очень интересную, современную, высокотехнологичную «Зарницу» с использованием дронов».

Ранее он отметил, что по всей России создана система летних форумов, где в том числе организованы круглогодичные образовательные центры. Так, в Подмосковье на базе форума «Территория смыслов» открыта мастерская управления «Сенеж» для обучения управленцев разных профилей. В Пятигорске на Машуке действует круглогодичный центр «Машук», который является центром общества «Знание». Третий образовательный центр – это круглогодичная академия «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») для представителей культуры, искусства, творческих индустрий.



На открывшемся в четверг фестивале «Движение первых», организованном РДДМ, собрались дети из всех 89 регионов России, в том числе – ребята из новых регионов.

Помимо площадки в Москве на ВДНХ организованы тематические площадки в Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, в «Сенеже» и «Машуке» – круглогодичных центрах, которые расширяют образовательные программы. «Сейчас «Движение первых» запускает вместе с «Сенежем» и «Машуком» дополнительные региональные программы, чтобы показать нашему подрастающему поколению масштаб возможностей, которые предоставляет государство для личностного и карьерного роста», – указали в пресс-службе РДДМ.