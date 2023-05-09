Шендерович назвал русскими уроженцев Украины, думающих на русском

Публицист Виктор Шендерович (признан в России иноагентом) заявил, что считает русскими тех уроженцев Украины, кто думает и пишет на русском языке.

В Сети под одним из постов о писательнице Линор Горалик в комментариях уроженец Украины Сергей Миров спросил Шендеровича: «А кто такие – «русские»? По его словам, он вырос в Москве, но корни у него под Днепропетровском, сейчас живет в Израиле.

Публицист ответил, что считает его русским, потому что он «пишет и думает на русском».

Напомним, в недавнем интервью Шендерович заявил, что Россия – «все-таки наша страна», а российские военнослужащие – «наши ребята». Он раскритиковал некоторых украинцев, которые хотели бы, чтобы Россия «накрылась ржавым тазом». Шендерович также сказал, что очень «болезненно и остро воспринимает всплески нацизма», которые происходят на Украине.

После этого в украинских СМИ и соцсетях на Шендеровича обрушился шквал критики. В результате Шендерович попал в базу данных сайта «Миротворец» и был объявлен «врагом Украины».

В середине марта Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.